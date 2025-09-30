Мбаппе оценил победу «Реала» над «Кайратом» в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» прокомментировал победу 5:0 над «Кайратом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

Француз сделал в этом матче хет-трик.

Мы не должны забывать то, что произошло в конце прошлой недели («Реал» уступил «Атлетико» 2:5 в Ла Лиге — прим.).

Мой хет-трик? Если у меня пять голевых моментов, то я должен забивать пять голов. Именно для этого меня и купил «Реал».