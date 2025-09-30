Мбаппе оценил победу «Реала» над «Кайратом» в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу 5:0 над «Кайратом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
Француз сделал в этом матче хет-трик.
Мы не должны забывать то, что произошло в конце прошлой недели («Реал» уступил «Атлетико» 2:5 в Ла Лиге — прим.).
Мой хет-трик? Если у меня пять голевых моментов, то я должен забивать пять голов. Именно для этого меня и купил «Реал».
Но при этом все понимают, что ты обошёлся слишком дорого.
За его "Я" - лишь требовательность к самому себе, вабщета. Поэтому не надо корёжить истинный смысл слов Килиана.
И кстати. По стопам Роналду десятки миллионов со всего Света хотят идти, однако пока идёт только один Мбаппе.
тут безропотный Кайрат!!! Конечно трёху завалил, теперь можно и
раслабиться, не корректно...!
Большое спасибо за поздравление и компанию в КП!
Я как то с прохладцей относился к ставке "ничья", но благодаря, в том числе и в основе, тебе, открыл новые, приятные моменты, с приличными коэффициентами...
Удачи тебе во всём!
