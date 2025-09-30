  • Поиск
Мбаппе оценил победу «Реала» над «Кайратом» в Лиге чемпионов

30 сентября 2025, 22:11
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу 5:0 над «Кайратом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

Француз сделал в этом матче хет-трик.

Мы не должны забывать то, что произошло в конце прошлой недели («Реал» уступил «Атлетико» 2:5 в Ла Лиге — прим.).

Мой хет-трик? Если у меня пять голевых моментов, то я должен забивать пять голов. Именно для этого меня и купил «Реал».

Шуня771
Шуня771
01 октября в 09:30
По поводу "5 из 5"... "гонит"))
jRest
jRest
01 октября в 08:09
Реал вроде бы тебя не покупал, ты ему достался свободным агентом. 🤔
Но при этом все понимают, что ты обошёлся слишком дорого.
sir_Alex
sir_Alex
01 октября в 06:18
"Кайрат" − это вам не "Атлетико".
112910415
112910415
01 октября в 06:05
лёгкая разминка
687q2pb7bte8
687q2pb7bte8 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
01 октября в 00:05, ред.
Да шо вы говорите ?! ))))))))))))))))))))
За его "Я" - лишь требовательность к самому себе, вабщета. Поэтому не надо корёжить истинный смысл слов Килиана.

И кстати. По стопам Роналду десятки миллионов со всего Света хотят идти, однако пока идёт только один Мбаппе.
shur
shur
30 сентября в 23:04
....нелепый отмаз по поводу поражения от матрасников!!! Сравнению не поддаётся то рубилово и не созданные моменты в конце игры,а
тут безропотный Кайрат!!! Конечно трёху завалил, теперь можно и
раслабиться, не корректно...!
Vilar
Vilar
30 сентября в 22:47
24693 - этого достаточно, чтобы стать победителем группы Стрельцова?
Шуня771
Шуня771 ответ A.S.A (раскрыть)
30 сентября в 22:45
Доброго вечера Саркис!

Большое спасибо за поздравление и компанию в КП!

Я как то с прохладцей относился к ставке "ничья", но благодаря, в том числе и в основе, тебе, открыл новые, приятные моменты, с приличными коэффициентами...
Удачи тебе во всём!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
30 сентября в 22:39
Идет по стопам своего кумира: "Я... Я... Я..."
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
30 сентября в 22:26
Кумыс Изпакетов)...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
30 сентября в 22:20
Похож>)))))))))))))))))))))))
sihafazatron
sihafazatron
30 сентября в 22:13
Килимжан Мбапыев))
Гость
