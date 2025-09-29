  • Поиск
В «Пари НН» объяснили неудачные результаты команды в РПЛ

29 сентября 2025, 12:58

У футбольного клуба «Пари НН» был непростой календарь в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), в следующих матчах команде будет проще набрать очки. Такое мнение высказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.

«Нет ощущения, что клуб идет к вылету. У нас календарь до сегодняшней игры был максимально тяжелый. Играли не дома. Сейчас возвращаемся домой. Там будет ряд игр, где нужно стараться набирать очки. Будем отталкиваться от этого», — сказал Удальцов.

Из-за ремонта на стадионе «Пари НН» проводил первые домашние матчи текущего сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном. Команда с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

НН
Источник: sport-express.ru
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
29 сентября в 15:09
Таки да, Володя!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
29 сентября в 15:09
Таки да Вить!!!!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
29 сентября в 15:01
Приветище, Володя!!!
Это как раз тот случай, когда БОГ шельму метит...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
29 сентября в 15:00
Приветствую Виктор! Надо было переходить в ФНЛ! А они получили , то чего не заслуживали! Как и Сочи!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ DXTK (раскрыть)
29 сентября в 14:41
Здравствуйте. На данный момент новых статей не появляется и поэтому убрали.
112910415
112910415
29 сентября в 14:35
нет ничего за душой,
нечего предъявить соперникам ...
Capral
Capral
29 сентября в 14:27
Нижний не готов к ПЛ ни по составу, ни по тренеру. Домашнее поле конечно имеет значение, но не в случае с Нижним. Ещё Юран жаловался, что руководство клуба и области не печется о команде и не заботится должным образом. Думаю, что и сейчас мало, что изменилось... Если в команде только один игрок, относительно неплохой, то этого мало для успешной борьбы в первенстве.
m45375c9fdv8
m45375c9fdv8
29 сентября в 14:25
А со стороны смотрится вообще по-другому: - вас е-т, а вы ни хрена не крепчаете!
Варвар7
Варвар7
29 сентября в 14:05
"Отмазки" всегда можно найти - посмотрим в дальнейшим на игру команды...
