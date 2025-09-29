В «Пари НН» объяснили неудачные результаты команды в РПЛ

1759139920

29 сентября 2025, 12:58

У футбольного клуба «Пари НН» был непростой календарь в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ), в следующих матчах команде будет проще набрать очки. Такое мнение высказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.

«Нет ощущения, что клуб идет к вылету. У нас календарь до сегодняшней игры был максимально тяжелый. Играли не дома. Сейчас возвращаемся домой. Там будет ряд игр, где нужно стараться набирать очки. Будем отталкиваться от этого», — сказал Удальцов.