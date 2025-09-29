В «Пари НН» объяснили неудачные результаты команды в РПЛ

У футбольного клуба «Пари НН» был непростой календарь в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), в следующих матчах команде будет проще набрать очки. Такое мнение высказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.
«Нет ощущения, что клуб идет к вылету. У нас календарь до сегодняшней игры был максимально тяжелый. Играли не дома. Сейчас возвращаемся домой. Там будет ряд игр, где нужно стараться набирать очки. Будем отталкиваться от этого», — сказал Удальцов.
Из-за ремонта на стадионе «Пари НН» проводил первые домашние матчи текущего сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном. Команда с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.