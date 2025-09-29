ЦСКА вышел в лидеры, «Спартак» разгромил «Пари НН»: итоги 10-го тура РПЛ

1759094755

сегодня, 00:25

Программа 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) завершилась в воскресенье тремя матчами. В этот день ЦСКА благодаря победе над калининградской «Балтикой» возглавил таблицу чемпионата, московский «Спартак» без труда обыграл «Пари Нижний Новгород».

В первом матче дня ЦСКА долго мучился с «Балтикой», которая до этой встречи еще не проигрывала в текущем сезоне РПЛ . Матч завершился победой армейцев со счетом 1:0, единственный гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Игорь Дивеев. Гости доигрывали матч вдесятером, на 83-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Кевин Андраде.

Дивеев после матча признался, что с «Балтикой» очень тяжело играть. «Если мы будем играть в их футбол, то будет тяжеловато, как это было в первые 15-18 минут, — сказал он журналистам. — Потому что они начали играть на переходах, мы начали с ними равняться, а им, наверное, удобно. Поэтому нужно было контролировать мяч, как мы и начали делать с 20-й минуты». Также он рассказал, что не держит в голове промежуточное первое место команды в чемпионате, призвав подождать окончания сезона.

В «Балтике» не видят большой трагедии из-за первого поражения в сезоне РПЛ . Генеральный директор клуба Равиль Измайлов отметил, что отрицательный результат обусловлен уровнем соперника. «Положительный момент за 10 туров, что проиграли один матч, девять игр без поражений, все очень просто. Качество игры нравится, сегодня чуть не сложилось, но нравится физическое состояние, тонус команды», — сказал он.

ЦСКА благодаря победе поднялся на 1-е место в турнирной таблице РПЛ , в активе команды 21 очко. У ближайших преследователей — московского «Локомотива» и «Краснодара» — на 1 очко меньше. «Балтика» с 17 очками располагается на 6-й позиции. В следующем туре армейцы 5 октября на своем поле встретятся со «Спартаком», калининградцы в тот же день дома сыграют с махачкалинским «Динамо».

«Спартак» легко победил «Пари НН»

В заключительном матче дня «Спартак» на своем поле победил «Пари НН» со счетом 3:0. Счет в начале встречи открыл Манфред Угальде, затем дважды отличился Жедсон Фернандеш.

Португалец, который стал самым дорогим приобретением «Спартака» в минувшее трансферное окно, после матча отметил, что в команде рады победе, и призвал игроков оставаться сосредоточенными и сконцентрированными. Главным для него стали не забитые мячи, а победа всей команды. «Главное в футболе — это команда и командный дух. Мы как команда должны выполнять все требования», — сказал Жедсон журналистам.

Главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского разозлили два пропущенных первых мяча команды. При этом он остался доволен игрой своих подопечных в целом. «Что хотели структурно — сделали, выполняли в большей части. Пропустили два легких гола. Сами себе забиваем со стандартов, ничего схематичного нет. Но понятно, что другой класс мастерства. Моменты упустили. Но в целом ничего не могу предъявить, все увидели, что мы хотели играть», — сказал Шпилевский журналистам.

У «Пари НН» с приходом Шпилевского этот сезон получается не таким хорошим. Нижегородская команда с 6 очками идет на предпоследней, 15-й позиции в таблице РПЛ . Однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что верит в главного тренера. «В Шпилевского верим, последние два матча были очень хорошими. Здесь, видимо, сказывается совершенно другой уровень, класс футболистов „Спартака“. Эта игра не может радовать. Будем готовиться к следующим матчам, верить в будущее», — сказал Никитин журналистам.

«Спартак» отошел от неудачного старта сезона, красно-белые с 18 очками располагаются на 5-м месте. В следующем туре «Спартак» в гостях встретится с ЦСКА , «Пари НН» 5 октября сыграет на выезде с еще одним аутсайдером чемпионата — «Сочи».

О других матчах тура

Замыкающий турнирную таблицу РПЛ «Сочи» в воскресенье в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 0:0. Команда из Краснодарского края набрала 2-е очко в текущем сезоне и по-прежнему не может одержать победу в РПЛ . «Динамо» с 10 очками занимает 12-ю позицию. В следующем туре махачкалинцы на выезде сыграют с «Балтикой», «Сочи» дома встретится с «Пари НН».

Программа 10-го тура стартовала в пятницу, в этот день московское «Динамо» на выезде победило самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2. 27 сентября петербургский «Зенит» дома разгромил «Оренбург» (5:2), тольяттинский «Акрон» в гостях уступил грозненскому «Ахмату» (0:3), «Локомотив» на своем поле оказался сильнее казанского «Рубина» (1:0), «Ростов» и «Краснодар» поделили очки в Ростове-на-Дону (0:0).