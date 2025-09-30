  • Поиск
Уразбахтин считает, что «Кайрат» получил бесценный опыт в игре с «Реалом»

30 сентября 2025, 23:34
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Футболисты казахстанского «Кайрата» и испанского «Реала» находятся в разных категориях по уровню, первые получили бесценный опыт от игры в Лиге чемпионов. Такое мнение высказал журналистам главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.

Во вторник «Кайрат» провел первый домашний матч в основном этапе Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» со счетом 0:5.

«Конечно, нужно понимать, что две команды находятся в разных категориях, это просто нужно принять, — сказал Уразбахтин. — Но наша команда точно получила бесценный опыт с таким соперником, как „Реал“. Понятно, что проигрывать обидно всегда, это тяжело для любой команды. Хочу отметить, что моментами неплохо действовали, но наш уровень пока такой. Думаю, что на один гол все-таки мы наиграли. Честно, поблагодарил ребят за игру. Также хочу отметить болельщиков и поддержку, не зря мы привезли „Реал“».

«Вообще, чем чаще такие команды будут приезжать в Казахстан, тем будет лучше для всей страны. Будет расти уровень клубов, футболисты», — добавил тренер.

В первом туре «Кайрат» на выезде со счетом 1:4 уступил португальскому «Спортингу». В следующем туре казахстанский клуб 21 октября примет кипрский «Пафос».

01 октября в 05:41
а теперь киприотов обыграйте, и жизнь станет прекрасной
01 октября в 00:09
«Кайрат» получил бесценный опыт в игре с «Реалом» - и 5 голов в довесок...)
