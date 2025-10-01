  • Поиск
ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

01 октября 2025, 23:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 2:1 обыграли испанскую «Барселону» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Сенни Меюлю (38-я минута) и Гонсалу Рамуш (90). У «Барселоны» отличился Ферран Торрес (19).

Команды провели 15-й очный матч в Лиге чемпионов. На счету ПСЖ теперь шесть побед, пять раз сильнее была «Барселона», в четырех играх была зафиксирована ничья. ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале сезона-2024/25 парижане со счетом 5:0 обыграли итальянский «Интер» и впервые завоевали трофей. В составе ПСЖ победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с «Барселоной» остался на скамейке запасных. «Барселона» пять раз становилась победителем Лиги чемпионов, каталонцы выигрывали турнир в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

ПСЖ одержал вторую победу в текущем розыгрыше. В первом матче команда дома разгромила итальянскую «Аталанту» (4:0). «Барселона» в первом матче на выезде со счетом 2:1 обыграла английский «Ньюкасл». В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с германским «Байером» 21 октября, «Барселона» в этот же день примет греческий «Олимпиакос».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Источник: itar-tass.com
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 22:15
Мне нравится как играет Флик, но они совершают ошибки играя высокой линией с очень быстрой командой.
Это было неожиданно для Мадрида, да и по ходу сезона они удивляли многих, но за это могут наказать быстрые команды, вроде ПСЖ. Могут! Но не наказали!

По поводу покупок... Мне не нравится, когда клубы, особенно сейчас, тратят огромные деньги на средних игроков. За сотку сейчас не купить топ игрока. Для чего тогда тратить такие деньги?
Я сторонник того, чтобы именно собственные воспитанники играли в клубе. Уже доказано, что самый огромный успех в истории клуба оказали свои же воспитанники. Талантов в Барселоне много, их нужно обязательно выпускать. И прошлый сезон доказал, что можно и нужно ими играть.
Собрали все титулы в Испании, и в полуфинале ЛЧ их остановили судейские ляпы, а они были.

Вот спустя некоторое время после ПСЖ вижу новости о том, что кадр ВАР на втором голе был поздний, и всё же там был офсайд. На Ямале Мендешу 100% не дали вторую жёлтую. Вот эти моменты влияют на исход игры.
Вижу, что больше благоволят человеку и президенту, который бок о бок сидит в УЕФА.

Барселона должна быть по игре выше любого клуба. У них есть химия, и они должны вернуть эту игру!
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 01:30, ред.
Я и не стану говорить, что ПСЖ не хотели выйграть КЧМ. Просто Мареска вчистую переиграл Энрике. По поводу темных лошадок. Я же и говорю, что Барселона может выйграть на фарте и при легкой сетке. По поводу проблем в составе. Они были, есть и будут еще очень много лет, т.к. денег нет совсем, даже чтобы взять игроков для ротации. Про основу я вообще молчу. Даже свободных агентов зарегистрировать не получается. И самое главное. После Энрике у Барсы не было гибкого тренера. Иногда можно даже автобус поставить, чтобы добыть нужный результат. 10-15 минут можно и потерпеть. Но даже этому не могут научиться. И даже не пытаются. Пропустили в коцовке с Ньюкаслом, а теперь и с ПСЖ. И это не усталость. А банальная потеря концентрации и неумение играть по счету. Мыслями команла уже в раздевалке.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 00:17
Какой ещё полурезерв ПСЖ? Барса, которая уверенна выигрывала Мадрид, вдруг стал мучиться с ПСЖ?
А проблемы в составе каталонцев вообще не учитываются? Одни в лазарет ушли, другие только ступили на поле.
Примеров много, когда тёмная лошадка может выиграть ЛЧ. Что показал ПСЖ на КЧМ? Только не нужно говорить, что они не хотели выиграть. И почему-то Челси нет в верхушке претендентов у букмекеров. Да и по игре не скажешь, что они способны выиграть.

Барселона даже имея в составе 18 летних парней и некоторых стариков в составе играет гораздо интереснее и лучше того же Ливерпуля, который за одно ТО тратит почти полмиллиарда евро, и того же Мадрида.

Реал Мадрид на своём веку 32 года не выигрывал еврокубков. И чего? Никто не гарантирует победы, даже любая сильнейшая команда будет проигрывать из года в год.
Sergo81
Sergo81 ответ Шуня771 (раскрыть)
02 октября в 21:24
Игра то держится не на всех, есть такие, как Хакими. Без него победы точно бы не было. Дембеле зарешает любой матч, когда здоров. Это как Рон в лучшие годы или Месси, команды ровно играют , а они решали в нужный момент. Ни Хвича, ни Барколя, не могут зарешать. Хотя Барколя вчера затерзал оборону барсы и они устали и именно по этому флангу Хакими прошёл по уставшим защитникам.
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
02 октября в 21:16
Привет, Олег!!!
Не было там никакого офсайда, хотя в динамике показалось что был. Просто этот момент еще раз показал, на сколько сомнительны и авантюрны ловушки Флика... И сколько раз, он уже обжигался на этом, и всё равно ничего не меняет. А не меняет, потому что не умеет.
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
02 октября в 21:15
Они всегда в списке. Но пошел уже одиннадцатый год. А куда они реально сейчас входят показала игра против одного из реальных претендентов. Барсы хватило на 20 минут против полурезервного состава ПСЖ. А во втором тайме их вообще на поле не было. А в списках все хорошо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
02 октября в 20:52
VAR чётко показал, что не было офсайда.
Шуня771
Шуня771 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 октября в 20:46
Мну тоже показалось, офсайд эдак сантиметров пятьдесят был.
Шуня771
Шуня771 ответ Sergo81 (раскрыть)
02 октября в 20:43
Вчера с Барсой играли...
Из основы сколько не было на поле?
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
02 октября в 20:02
По мнению кого Барселона не входит? Они одни из первых в списке.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
02 октября в 19:57
Проблема некоторых в том, что они берут на себя ответственность говорить за других и в адрес других. Откуда это идёт я не знаю. Болельщики Барселоны никогда про заговор не говорили, только лишь в тех случаях, когда за суперлигу успокаивали клубы разными методами давления. Это было, стоить признать. В остальном тишина, обсуждаем конкретику по матчу, а не судейский якобы произвол. Захотел бы судья - удалил бы и того и другого, но оба продолжили игру.
Sergo81
Sergo81 ответ Шуня771 (раскрыть)
02 октября в 19:46
Думаю, будет интересный матч. Главное, не будет Дембеле, а так, в псж скамейка короткая, усилить игру, когда нужно, некем. Бавария их перебегает и будет плюс минус равная игра. По игре, по счёту не скажу.
Шуня771
Шуня771 ответ Sergo81 (раскрыть)
02 октября в 18:09
Вполне возможно, но не в этом цикле.
С кем там раскатывать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
02 октября в 13:32, ред.
Я вот читаю уже 7-й твой коммент, несущий одну мысль, и никак в толк не возьму, а какой смысл сейчас списывать со счетов Барселону, если никому неведомо в какой форме и составе она предстанет весной 2026 ?! Футбол - это ведь не прогноз погоды. Верно ? Праймовый Кунде травмировался перед ответкой с Интером и всё, - Яма остался один со всеми вытекающими... Ну и ? Причем здесь деньги, схемы , высокая линия обороны и т.д ? Ди Мария сломался перед финалом 2014 и всё, нет Аргентины... Кто думал гадал осенью 2021-го, что Бензема найдёт джина с волшебной лампой ?! Бензема !!! Это тот, который перебил всю дичь над небом Бернабеу времен Роналду... Кто ставил на корявый Челси зимой 2022 - го ? Примеров мильон.

Проблемы, которые ты поднял, предлагаю оставить до февраля/ марта НГ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ron09 (раскрыть)
02 октября в 12:20, ред.
Дружище, извини, но не соглашусь, а знаешь почему? представь, что было бы вчера с ПСЖ, играй на поле праймовый Рафинья, образца того полуфинала с Интером? ПСЖ бы три от него вынул и два с его ассистов на доширак
25процентный клоун
25процентный клоун
02 октября в 11:44
Жаль Флика, с такой обороной и вратарём лучше даже не выходить на матчи ЛЧ.
Ямаль опять передерживает мяч, ничему его не научила та ЛЧ.
Витинья там золотой мяч хотел, этот матч прказал ху из ху, был ужасен.
Вместо Барколя должен быть Хвича и тогда победа была бы раньше оформлена.
Победный гол из офсайда, на мой взгляд
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
02 октября в 11:34
Согласен. Ну и многое зависит от соперников. В прошлой ЛЧ, Барсе- жребий благоволил. Можно было и Интер пройти, только в случае правильных тренерских решений...
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
02 октября в 11:31
Я говорил не про стили, а про то, что Барса не входит в число претендентов на победу в ЛЧ. Но потрепать могут многих. Вот в этом команды похожи. У Боруссии были удачные сезоны в ЛЧ. Совсем недавно были в финале. Но для победы не хватает состава и опыта. У Барселоны все тоже самое.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
02 октября в 11:15
Полностью согласен, на все 1000%!!! А от себя немного добавлю. Во время игры, вчера, я написал: "если Ямаля хватит на всю игру"... Оказалось, что не хватило.
Ну и в чём я не очень согласен с Вами, это по поводу того, что Барса сейчас не лучше Дортмунда. Она лучше, и я не стал бы сравнивать разные стили- типично немецкий- прямолинейный Дортмунда и привлекательный, атакующий Барселоны. Другое дело, что Барса на сегодня не представляет собой монолит, такой как ПСЖ. И это при том, что нынешний ПСЖ, еще очень далек от своей лучшей игры, такой, какой она была в финале ЛЧ. Уже в финале КЧМ было видно, что французы на спаде, после победы над Интером... Поэтому, те, кто думают, что Барса могла бы на равных сражаться с ПСЖ в финале ЛЧ, очень ошибаются.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
02 октября в 11:04
Ничего с ним не случилось. Он только после травмы. Даже в матче с Сосьедадом он вышел, отдал голевую и дальше особо не напрягался. Врядли он в оптимальной форме и может играть весь матч. Флик его не снял, потому что надеялся, что Ямаль сможет что-то придумать. И что ему хватит сил на несколько рывков и получится из них что-то выжать. Хотя можно было и заменить. Но Флик поменял Рэшфорда, хотя тот хоть как-то обострял. Выпустил Леву, хотя в таком матче это минус игрок. Выпустил полуживого Касадо, мертвейшего Берналя, который совсем не в форме и еле ползал по полю. И полузащита встала полностью. Снял Мартина, который в этой игре смотрелся неплохо и выпустил Бальде, который толком и не тренировался после травмы. Шанс на ничью был, пока Флик окончательно не угробил игру заменами.
112910415
112910415
02 октября в 11:02
по игре получалась примерно ничья ... отличный матч !
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
02 октября в 10:47
Точно!!! А я и забыл.)))
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 октября в 10:30, ред.
Ну там был нюанс, мусиалу сломали. А так Бавария получше смотрелась. Пока нет Дембеле, с псж можно бороться. С ним шансов не много….
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga005 (раскрыть)
02 октября в 09:55, ред.
Любой фанат писал бы тоже самое в адрес своего клуба. Но не забывайте, если в футболе всегда давали желтые когда они заслуживают, не один матч бы не прошёл без удаления. Де Йонг грубо, очень нагло сфолил на Мендеше, по мне это 100 % красная карточка. Он просто на всей скорости тупо на икроножку от беспомощности наступил, я думал это 100 % травма. Но его же не удалили? Если бы это сделали с игроком Барсы, по-любому удалили! Такие вещи можно писать после любого матча. Но проблема фанатов Барсы в том, что вы и пишите так, 10 раз сильнее чем любые другие фаны, вам всегда кажется что весь мир против вас, не знаю откуда у вас такой менталитет
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 октября в 09:48
На данный момент да
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 октября в 09:33
В той игре никакого преимущества ПСЖ не было, даже территориально Бавария имела перевес. Другое дело, что ошибся неопытный Компани, когда после удаления у соперника бросился выигрывать, оголив при этом центр поля и фланги, и получил две разящие контратаки французов. Зато, очень грамотно сыграла Бавария против грузина, не дав ему развернуться, и кроме одного выхода к воротам Нойера, у него ничего не получилось. Кто бы что не говорил, но у Баварии средний состав, на фоне ЛЧ- точно.
Ron09
Ron09
02 октября в 09:33
Ну что болельщиков приземлили и это приятно. Вчера весь мир видел, как бы вы сыграли в финале Лч если бы Интер не прошёл вас.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
02 октября в 09:24
А как великолепно Щесны сыграл в Лиссабоне, когда тащил всё, что летело в ворота! Я вообще не вижу его вины в вылете от Интера. В конце концов полуфинал состоит из двух игр, и то, что не получилось в первой игре можно было компенсировать во второй.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Sergo81 (раскрыть)
02 октября в 09:18
На Клубном ЧМ уже раскатала...))
И это немцам повезло что ПСЖ их в меньшинстве некрупно обыграли...всего 2:0.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
02 октября в 09:10
Свежо предание...)))
Гость
