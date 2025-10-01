ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

1759351985

01 октября 2025, 23:53

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 2:1 обыграли испанскую «Барселону» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Сенни Меюлю (38-я минута) и Гонсалу Рамуш (90). У «Барселоны» отличился Ферран Торрес (19).

Команды провели 15-й очный матч в Лиге чемпионов. На счету ПСЖ теперь шесть побед, пять раз сильнее была «Барселона», в четырех играх была зафиксирована ничья. ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале сезона-2024/25 парижане со счетом 5:0 обыграли итальянский «Интер» и впервые завоевали трофей. В составе ПСЖ победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с «Барселоной» остался на скамейке запасных. «Барселона» пять раз становилась победителем Лиги чемпионов, каталонцы выигрывали турнир в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

ПСЖ одержал вторую победу в текущем розыгрыше. В первом матче команда дома разгромила итальянскую «Аталанту» (4:0). «Барселона» в первом матче на выезде со счетом 2:1 обыграла английский «Ньюкасл». В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с германским «Байером» 21 октября, «Барселона» в этот же день примет греческий «Олимпиакос».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.