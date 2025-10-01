ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 2:1 обыграли испанскую «Барселону» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Сенни Меюлю (38-я минута) и Гонсалу Рамуш (90). У «Барселоны» отличился Ферран Торрес (19).
Команды провели 15-й очный матч в Лиге чемпионов. На счету ПСЖ теперь шесть побед, пять раз сильнее была «Барселона», в четырех играх была зафиксирована ничья. ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале сезона-2024/25 парижане со счетом 5:0 обыграли итальянский «Интер» и впервые завоевали трофей. В составе ПСЖ победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с «Барселоной» остался на скамейке запасных. «Барселона» пять раз становилась победителем Лиги чемпионов, каталонцы выигрывали турнир в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.
ПСЖ одержал вторую победу в текущем розыгрыше. В первом матче команда дома разгромила итальянскую «Аталанту» (4:0). «Барселона» в первом матче на выезде со счетом 2:1 обыграла английский «Ньюкасл». В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с германским «Байером» 21 октября, «Барселона» в этот же день примет греческий «Олимпиакос».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
Ну и Барселоне привет большой и пламенный... Торрес зачем бил в пустые ворота низом ? Ведь Забарный (честь ему и хвала) только и мог достать снаряд пущенный по газону. Включи голову, ударь по верху и всё - голешник 100 %. Ольмо... Никем не прикрытый, по центру набегает и лупит в кучу дефов ПСЖ по центру, вместо того, чтоб пустить мяч в любой угол. Просто расхлябанность и безалаберность у каталонцев в завершении сегодня. Флик в ярости и я его прекрасно понимаю. Не забивать из убойных позиций - это непростительно.
Ну а если в целом... Просто высший пилотаж от обеих команд. Повторюсь, что это лучший поединок этого сезона.
Во 2-м тайме, мобильней заиграли французы, усилили давление, никто не переигрывал на флпнгах и не тормозил атаку ПСЖ, игра стала равновесной на флангах и середине поля у французов. Ну и надо признать, что ПСЖ солидней смотрится, потому что организация игры на более высоком уровне, хотя сегодня, ПСЖ смотрелся тяжеловатo в 1-м тайме. Барса легкая, но пацанская команда, не хватает солидности ПСЖ...
Понравился Забарный и понравился Решфорд!!! Второй, несмотря на габариты- смотрится отлично, на рывке способен уйти в дриблинг и пасануть! Забарный вырос, очень. Совсем недавно наблюдал за ним еще в Киеве, а сейчас он цементирует оборону победителя ЛЧ!!! Вобщем- ПСЖ с победой, хотя я болел за Барсу!!!
