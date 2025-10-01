  • Поиск
«Галатасарай» победил «Ливерпуль» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

01 октября 2025, 00:05
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Галатасарай» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол у стамбульцев забил Виктор Осимхен (16', пенальти).

По итогам встречи «Галатасарай» имеет 3 очка, у гостей — 3 очка.

В следующем матче «Галатасарай» сыграет 22 октября, соперником будет «Будё-Глимт». «Ливерпуль» проведет следующий матч 22 октября (соперник — «Айнтрахт»).

Karkaz
Karkaz
01 октября в 17:35
Багаж Клоппа заканчиватся
Grizly88
Grizly88
01 октября в 14:16
Ливерпуль давно без игры играет
Drosmo
Drosmo
01 октября в 10:04
Прошлый сезон Ливерпуль выиграл АПЛ не благодаря Слоту у руля, а благодаря наследию Клоппа. Команда, ещё насквозь пропитанная учениями и философией Юргена, шла, так сказать по инерции. Плюс очень помогло красным резкий провал и спад МС. Но уже в концовке сезона было видно, как Ливерпуль резко просел в игровом плане по сравнению с началом сезона. И это понятно, команда абсолютно не развивалась, Клопп ушёл, а Слот не принёс в команду ничего нового, а лишь пытался подражать немцу, скопировав его тактику и стратегию. Но Слот - это не Клопп, и в этом главная проблема.

Вот и в начале этого сезона, когда Ливер начал вроде бы как уверенно набирать очки, многим показалось, что у Ливерпуля всё налажено и команда в отличных кондициях, способная к длительной конкурентной борьбе во всех турнирах. Но думаю те, кто хорошо следит за красными, не могли не заметить, как большинство побед Ливерпуль добывал, как говорится "на тоненького", где-то соперник помог, а где-то просто повезло. Но видно было одно, команда уже совсем не та, что была год или два назад. Это уже совсем другой Ливерпуль, не Ливерпуль Клоппа, а Ливерпуль Слота.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 09:57
Жаль, должны были больше забивать турки
Agamaga005
Agamaga005
01 октября в 09:31
Зачем тратить за одно трансферное окно почти полмиллиарда евро, если вас может обыграть турецкий клуб?
95-shishani-95
95-shishani-95
01 октября в 08:45, ред.
Ничего себе, Галатасарай даёт. Как сыграли в первом матче и как сыграли во втором... С победой Турцию!
Alex_67
Alex_67
01 октября в 07:55
Здравствуйте!!! У меня зависла ставка с прошлого месяца на матч Холивелл -- Рил 1879. Сделана в 03:09 26 сентября. Время матча указано 21:45 26 сентября. Можно ее убрать? Благодарю заранее...
36w6d65akmmc
36w6d65akmmc
01 октября в 07:15
У сараюшки в гостях легко никому легко не бывает
Вещий
Вещий
01 октября в 07:09
На первый взгляд крайне неожиданный результат зафиксирован в Стамбуле, но если вспоминать историю противостояния, где у Ливера в очных встречах не было никакого преимущества, а "львы" на своем поле "красным" пока еще не уступали.
1 984
1 984
01 октября в 06:12
Ну что ж чуда не произошло и 20 желающих сыграть в группе без призов не набралось. Учавствовать в литературном конкурсе нет ни желания, ни времени. Просьба к Владимиру и Анатолию - если появится возможность возродить группу - дайте знать, вы знаете в какой игровой зоне я обитаю.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ drug01 (раскрыть)
01 октября в 05:47
Виктор, немного обидно. Вы же уже играли в этой группе и знали, что агенты в группе не играли, а лишь обеспечивали функционирование группы.
1 984
1 984
01 октября в 05:44, ред.
Олег, поздравляю с победой в настоящем конкурсе прогнозов!
jRest
jRest
01 октября в 05:41
Как ни странно, но такой старт лучше, чем то, что было в прошлом году. По прошлогодней кампании все поверили в непогрешимость красных и получили горькое разочарование. Теперь надо к весне игру подтянуть и побороться с ПСЖ и Барселоной.
112910415
112910415
01 октября в 05:28
британские ещё своё возьмут
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Dauletbek (раскрыть)
01 октября в 05:16
Брюс Уиллис))
adekvat
adekvat
01 октября в 05:10
С этой схемой для Ливера ничего страшного не произошло, а турки хоть порадуются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 05:01
Здравствуйте! Как я понял, группа без призов в этом месяце не состоялась? Нужно ли будет её выбирать в этом месяце? В смысле, флажок ставить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 04:47
Вот это нежданчик! Турки опустили нагличан с небес на землю...
Alex_67
Alex_67
01 октября в 02:26, ред.
Сейчас любой может обыграть любого. Карабах пример.
A.S.A
A.S.A
01 октября в 02:13
Атмосфера на стадионе была шикарной и очень помогала хозяевам. Думаю, в Англии Ливерпуль практически не испытывает такого давления трибун, как раз таки обычно такая атмосфера бывает на Энфилде, а тут 50 тыс гнали своих вперед, и оглушали свистом соперника....
По игре скажу так, на ничью Ливерпуль наиграл, но на победу нет. Конате уже вторую игру привозит, может оно и к лучшему, если он уйдет!? Алисону здоровья, Мамардашвили получает шанс заиграть в АПЛ, это тоже интересно, как он себя проявит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 01:28, ред.
Англичане по-прежнему вне островной лиги лещей отхватывают...
В первом туре Ньюкасл...Челси...теперь Ливерпуль...Тоттенхэм..от команд не из топ-5...
В Лиге Конференций АПЛовцам самое то...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
01 октября в 01:28
с учётом нового формата ЛЧ в проигрыше ничего смертельного, очень часто лучше начинать "со скрипом")..

лично меня больше волнует состояние Али и Экитике, Здоровья им!!! надеюсь ничего серьезного..
Шишанутый
Шишанутый
01 октября в 01:07
Это большой успех для Галатасарая. Молодцы!! 👏 обыграли хваленый Ливерпуль который летом дороже всех в атаку за купился но это не пренесло им резултата. Где все эти Исаки, Экитике, Виртцы, были раз пиареные?? Осимхена надо было брать!! 😆
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
01 октября в 00:52
    CCCP1922
    CCCP1922
    01 октября в 00:45
    Матч не видел, но прямо сейчас пойду посмотрю обзор и пенальти проверю с пристрастием. Стало интересно, это во что же играл Ливерпуль, если его победил Галатасарай. Зачем тогда производились эти рекордные покупки игроков? А ведь команда проиграла вторую встречу подряд? Конечно, трагедии не произошло, но всё-таки? Меня беспокоили и прежние игры, когда Ливерпуль сначала легко забивал, а потом также легко пропускал. Надеюсь, тренер знает, что в таких ситуациях нужно делать? Но у меня лично появились неприятные ощущения...
    Dauletbek
    Dauletbek
    01 октября в 00:27
    Матч не смотрел. Немного не ожиданно. Возможно, команда "Брюса Уиллиса" в этом сезоне не так ярче и сильна, как в прошлом сезоне. Ну посмотрим, и АПЛ и ЛЧ только начались...
    shur
    shur ответ azkan (раскрыть)
    01 октября в 00:16
    ...на мяче видно, первым защитник турок коснулся,факт!!!
    azkan
    azkan
    01 октября в 00:14
    Фарт который на последних минутах помогал Ливерпулю исчез. Вот и результат.
    Хотели с пенальти его позвать, но ВАР не дал))
    Ведь действительно почти все победные матчи держались на удаче.
    В первом сезоне они от этого не зависели.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    01 октября в 00:13, ред.
    ))))))))))))))
    Типа неожиданно, чтоль ??
    Все победы Ливерпуля на старте АПЛ - на тоненького. Игры у "битлов" нихрена нет, а атаки и подавно.
    shur
    shur ответ sihafazatron (раскрыть)
    01 октября в 00:12
    ...не то слово! Но турки отстояли,рэспект! В концовке бились как
    в последней бою!!!
