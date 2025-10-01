«Галатасарай» победил «Ливерпуль» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Галатасарай» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Гол у стамбульцев забил Виктор Осимхен (16', пенальти).
По итогам встречи «Галатасарай» имеет 3 очка, у гостей — 3 очка.
В следующем матче «Галатасарай» сыграет 22 октября, соперником будет «Будё-Глимт». «Ливерпуль» проведет следующий матч 22 октября (соперник — «Айнтрахт»).
Хотели с пенальти его позвать, но ВАР не дал))
Ведь действительно почти все победные матчи держались на удаче.
В первом сезоне они от этого не зависели.
По игре скажу так, на ничью Ливерпуль наиграл, но на победу нет. Конате уже вторую игру привозит, может оно и к лучшему, если он уйдет!? Алисону здоровья, Мамардашвили получает шанс заиграть в АПЛ, это тоже интересно, как он себя проявит
