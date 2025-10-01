ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче 5-го тура Кубка России

Московский ЦСКА в гостях в серии пенальти обыграл столичный «Локомотив» в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Встреча прошла на «РЖД-Арене».
Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были армейцы — 4:2.
«Локомотив» и ЦСКА обеспечили себе выход в плей-офф «пути РПЛ». После пятого тура армейцы идут на первом месте с 10 очками, столько же у идущего вторым «Локомотива». Команды не опустятся ниже второго места, дающего право на выход в плей-офф «пути РПЛ». Третью и четвертую строчки группы D занимают калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон» соответственно. Обе команды набрали по 5 очков, в очном матче, прошедшем в среду, «Балтика» дома переиграла «Акрон» со счетом 3:0.
В заключительном туре группового этапа «Локомотив» на выезде сыграет с «Балтикой» 23 октября, ЦСКА 21 октября примет «Акрон».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Реализация, увы, сильно подкачала. Либо (что чаще) по воробьям, либо прямо в Лантратова.
Выиграли в лотерею, вышли на первое место в группе уже хорошо.
Но учитывая какой детский сад у нас играл, не так всё плохо. Есть и светлые моменты. Надо работать.
В целом, хотелось бы более осмысленной игры.
