ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче 5-го тура Кубка России

1759347530

01 октября 2025, 22:38

Московский ЦСКА в гостях в серии пенальти обыграл столичный «Локомотив» в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России. Встреча прошла на « РЖД -Арене».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были армейцы — 4:2.

«Локомотив» и ЦСКА обеспечили себе выход в плей-офф «пути РПЛ ». После пятого тура армейцы идут на первом месте с 10 очками, столько же у идущего вторым «Локомотива». Команды не опустятся ниже второго места, дающего право на выход в плей-офф «пути РПЛ ». Третью и четвертую строчки группы D занимают калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон» соответственно. Обе команды набрали по 5 очков, в очном матче, прошедшем в среду, «Балтика» дома переиграла «Акрон» со счетом 3:0.

В заключительном туре группового этапа «Локомотив» на выезде сыграет с «Балтикой» 23 октября, ЦСКА 21 октября примет «Акрон».