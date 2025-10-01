  • Поиск
ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче 5-го тура Кубка России

01 октября 2025, 22:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Московский ЦСКА в гостях в серии пенальти обыграл столичный «Локомотив» в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Встреча прошла на «РЖД-Арене».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были армейцы — 4:2.

«Локомотив» и ЦСКА обеспечили себе выход в плей-офф «пути РПЛ». После пятого тура армейцы идут на первом месте с 10 очками, столько же у идущего вторым «Локомотива». Команды не опустятся ниже второго места, дающего право на выход в плей-офф «пути РПЛ». Третью и четвертую строчки группы D занимают калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон» соответственно. Обе команды набрали по 5 очков, в очном матче, прошедшем в среду, «Балтика» дома переиграла «Акрон» со счетом 3:0.

В заключительном туре группового этапа «Локомотив» на выезде сыграет с «Балтикой» 23 октября, ЦСКА 21 октября примет «Акрон».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Источник: itar-tass.com Фото: ПФК ЦСКА
112910415
112910415
02 октября в 11:05
победа лучше, чем непобеда !
настойчивый
настойчивый
02 октября в 07:43
Насчет напа для ЦСКА. А почему бы не попробовать капитана Барбозу? Мощный, резкий, рослый, заряженный. Левого защитника проще найти, есть сейчас кому там сыграть
112910415
112910415
02 октября в 07:26
все живы, все вышли ... норм !
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 03:47
У ЦСКА пропала, куда-то, легкость в игре. Для Спартака хорошо, для футбола плохо.
ABir
ABir
02 октября в 00:36
Хорошо, что есть пенальти, а то зрители на этом матче вообще без голов остались.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
02 октября в 00:05
Перефразируя песню Летова "Кукуруза" - паровозов мы обгоним с лошадиной скоростью.
ЦСКА с победой, 1-к место - оно и в Африке 1-е место
drug01
drug01 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
01 октября в 23:52
Здравствуйте загадочный агент Смит!Приношу свои глубокие извинения за моё ошибочное мнение Вашей роли в группе конкурса БП. В соккер играю давно,имею Вип до 2038 года,соответственно множество завоёванных призов.Однако в последние время стали появляться Клоны и лидеры групп побеждали за счёт одной ставки на счёт с большим коэф.Борьба за количество очков с писаниной меня просто злили.Я узнал,что есть группа без призов где условия совсем другие.Надо было сделать всего 30 ставок,что я и сделал!Просто не учёл что Смиты были созданы в большом количестве,чтобы группа БП смогла участвовать в конкурсе.Когда я увидел,что лидирует Олег я ему решил подсказать,чтобы он ожидал эти Клоны Смиты!!! Теперь я понимаю как был не прав! Очень сожалею и прошу не списывать всё это на мой возраст Обращаюсь к аминам неужели для такой группы нельзя сделать исключение количества игроков.Со своей стороны постараюсь провести активную агитацию для привлечения новых игроков в группу БП
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 октября в 23:14
Запороли пару моментов, когда же научатся бить не во вратаря, а мимо его но в створ ворот? Словом, есть над чем работать. Удачи ребятам.
oFANATo
oFANATo
01 октября в 23:08
Пополитов для 18летнего парня очень хороший матч сыграл. Позвонки повыкручивал игрокам Локо.
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 23:04
Обе команды решили вопросы свои. Идём дальше. Впереди спартачи, это будет весело)))
shur
shur
01 октября в 23:04
...лошадиная тяга круче паровозной на сегодня, однако!!!
Red blu
Red blu
01 октября в 23:02
С победой действующий обладатель кубка России.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
01 октября в 22:54
Молодёжь сильно не сыграна. Недодачи, передачи. Недоработка моментов.
Реализация, увы, сильно подкачала. Либо (что чаще) по воробьям, либо прямо в Лантратова.

Выиграли в лотерею, вышли на первое место в группе уже хорошо.

Но учитывая какой детский сад у нас играл, не так всё плохо. Есть и светлые моменты. Надо работать.
В целом, хотелось бы более осмысленной игры.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 октября в 22:51, ред.
С победой ЦСКА!!
И выходом в плей-офф «пути РПЛ».
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 октября в 22:49
Конечно хотелось бы видеть этот матч в оптимальных составах команд. А в урезанных вариантах судить об игре сложно. Общие впечатление. Команды были хорошо заряжены на борьбу.. Но осмысленного футбола было мало. Отмечу следующее. Почти все напиши нападающие не умеют бить по воротам прицельно. В основном лупят со всей силы, часто верхом. Не владеют техникой точного и сильного удара низом. А верховые 99% идут выше ворот. Очень плохой симптом в игре Батракова - это его удар с пенальти на 1,6 в сторону о ворот. Это неуважение к твоим партнерам по команде, которые бились за победу. Ну а в целом результат по делу, как и всегда в футбол.
Goger90
Goger90
01 октября в 22:47
Ну и прекрасно. Вышли из группы, это главное.
