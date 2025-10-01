«Спартак» обыграл «Пари НН» и обеспечил выход в плей-офф Кубка России

Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу и обеспечил себе выход в плей-офф. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк-Арене».
В составе москвичей голы забили Ливай Гарсия (17-я минута, с пенальти) и Жедсон (90+3), у «Пари НН» отличился Хуан Боселли (28). В составе хозяев на 83-й минуте был удален Свен Карич.
«Пари НН» впервые в текущем сезоне провел матч на стадионе в Нижнем Новгороде. Из-за ремонта на «Совкомбанк-Арене» клуб проводил первые домашние игры сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном.
«Спартак» в пятом матче подряд и в третий в нынешнем сезоне обыграл «Пари НН».
«Спартак» набрал 10 очков и занимает 2-е место в группе C. «Пари НН» с 3 очками располагается на 3-й строчке. 21 октября в матче шестого тура «Спартак» на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо», на следующий день «Пари НН» сыграет в гостях с «Ростовом».
Не знаю, зачем его убрали во 2-м тайме, но игра Нижнего сразу поменялось. Некому было вести игру, разгонять атаку и откровенно говоря, мысли в игре, которой и без того было не много, в игре нижегородцев- совсем не стало. И собственно, матч катился в тягомотной игре к пенальти, но тут, Спартак сказал свое слово и даже полу резервным составом сыграл тонко и изящно, забив решающий мяч в игре, которая в этот вечер ему не очень удавалась...
Вобщем, Спартак с победой!!! Станкович сегодня напомнил мне М.Шуфутинского, внешне, разумеется.
Хорошо хоть Карич решил удалиться, а то бы никакой победы не видать.
