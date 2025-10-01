  • Поиск
«Спартак» обыграл «Пари НН» и обеспечил выход в плей-офф Кубка России

01 октября 2025, 19:59
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу и обеспечил себе выход в плей-офф. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк-Арене».

В составе москвичей голы забили Ливай Гарсия (17-я минута, с пенальти) и Жедсон (90+3), у «Пари НН» отличился Хуан Боселли (28). В составе хозяев на 83-й минуте был удален Свен Карич.

«Пари НН» впервые в текущем сезоне провел матч на стадионе в Нижнем Новгороде. Из-за ремонта на «Совкомбанк-Арене» клуб проводил первые домашние игры сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном.

«Спартак» в пятом матче подряд и в третий в нынешнем сезоне обыграл «Пари НН».

«Спартак» набрал 10 очков и занимает 2-е место в группе C. «Пари НН» с 3 очками располагается на 3-й строчке. 21 октября в матче шестого тура «Спартак» на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо», на следующий день «Пари НН» сыграет в гостях с «Ростовом».

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 октября в 19:40
У КБ в топах и в крутых по 2-3 игры многие побывали. И потухшая звезда Угальде, и супер опорник Мартинс, и супер дриблер Маркиньос, и даже супер бек Бабич.. Но все они сдуваются как мыльные пузыри быстро и неотвратимо. И этот такой же КБ середняк.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ derrik2000 (раскрыть)
02 октября в 17:49
Ну может это и хорошему
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 октября в 17:32
Да-да - это совсем другое, тут понимать надо
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
02 октября в 10:28
Странно, лучший матч Пари НН в сезоне, забили нам два гола и ещё столько же минимум должны были забивать.
Много информации дал матч
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
02 октября в 10:27
Именно эта победа такая - с помощью судьи, увы.
Но в следующем матче будет другая победа - без судьи , без душка, в пол ноги на изи
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 октября в 10:25
А матч смотрели? он в полузащите просто космос даже без мяча, таких и близко нет в рпл игроков по цепкости и контролю мяча
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
02 октября в 03:04
Если он настолько крут и топ...чтож в равных составах сегодня не забил....???
a-league
a-league
01 октября в 22:04
Кукуян - лучший игрок матча
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
01 октября в 21:38, ред.
Не знаю на сколько источник этот объективен, но за возможность помечтать спасибо 🤝🤝🤝 даже причём не вдумываясь в то кто это потому что хуже чем сейчас кажется уже быть не может, хотя Спартак умеет удивлять в этом плане, про Федуна вот тоже так говорили, а сейчас кажется что и не плохо было
Bad Listener
Bad Listener
01 октября в 21:33, ред.
Ну должен же и Спартак иногда отскакивать, по такой игре побеждать должен был Нижний, но злой рок никак не даёт уволить борова и Лукойлу расписаться в своей несостоятельности, а с их нерешительностью серия побед над аутсайдером продлит мучения честных болельщик ещё на неизвестный срок. Футбольные боги последнее время не любят Спартак так что в дерби скорее всего победа или ничья будет, вообще ничья "идеальный" вариант для продолжения страданий. Чтобы и без просветов особенных и Лукойлу не достаточно чтобы перейти к решительным действиям и самоустраниться.
SpaM-10
SpaM-10
01 октября в 21:22, ред.
Ну это ужас, а не игра. В первом тайме кроме пенальти вообще ничего. Схема 3-5-2 просто не работает у Станка. Ладно ещё правый фланг, куда чаще Бонгонда смещался, в этой зоне и Мартинс и само собой тупорылый Хлусевич. Но пространства нижний не дал. А слева просто один Рябчук. Зорин не особо хотеь туда смещаться, в основном в центре пасся. Напы туда также не хотели идти, ну и ЦЗ не шёл вперёд.
Хорошо хоть Карич решил удалиться, а то бы никакой победы не видать.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
01 октября в 21:06
Ну какая победа Спартака обойдётся без красной и пенальти? И "победный гол" в добавленное время...
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
01 октября в 20:56
Это интересно!
Alex_67
Alex_67
01 октября в 20:50
Это была лишь команда из Нижнего Новгорода, а у Спартака, по именам, очень приличный состав. Надо ли радоваться такой победе? Конечно, да!!! Стоит ли ею гордиться? Я думаю, не стоит. Ещё раз убеждаюсь, что с новой формулой турнир сильно упал в цене. Ну что это за Кубок страны, в борьбе за который, можно не раз проиграть, но не вылететь. Спартак особенно не напрягался, главная ближайшая цель выиграть у ЦСКА в чемпионате, но армейцам свой матч за Кубок только предстоит сыграть прямо сейчас, с Локомотивом. Получается два дерби подряд – бывает и такое. Спартак и болельщиков с победой!!!
derrik2000
derrik2000
01 октября в 20:40
Ещё о Спартаке:

"«Чемпионат» сообщает, что экс-глава судейского комитета РФС и бывший президент РПЛ ведет переговоры о получении управленческих функций в московском клубе.

«Речь идет не о позиции гендиректора или другой менеджерской должности. Прорабатывается вопрос, что Хачатурянц или связанные с ним компании привлекут в «Спартак» инвестиции, что частично разгрузит «Лукойл». Речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия на подбор менеджмента и ключевое слово по назначению/увольнению тренера», – отметил источник."
112910415
112910415
01 октября в 20:29
Победа нужна!
Правда, и игра нужна тоже...
Шуня771
Шуня771
01 октября в 20:26
Спартачи!

С победой!
STVA 1
STVA 1
01 октября в 20:21
Можно сказать на зубах взяли...Болел КБ с Победой
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 октября в 20:20
Что могу сказать о матче...от такой игры где то на 80 минуте задремал и концовки матча не видел , о чем и не жалею...
Futurista
Futurista
01 октября в 20:14
Спартак с победой!...Жедсон топ...
derrik2000
derrik2000
01 октября в 20:12, ред.
Поздравляю Пари НН с - наконец-то! - завершившейся реконструкций стадиона.
Теперь "домашние матчи" будут по-настоящему "ДОМАШНИМИ".
А Спартак???
Что Спартак...
Всё как всегда при борове: невнятное перемещение игроков по полю, отсутствие чёткой и понятной игрокам и болелам игровой идеи...
Забили в концовке???
Ну и ладно.
А, вот, КАК ИГРАТЬ в следующем туре с "дисциплинированными солдатиками" из ЦСКА будут - для меня даже не вопрос.
Сами играть не будут и попытаются армейцам не дать сыграть.
А что ещё остаётся делать с боровом-колхозником на тренерской скамейке?
Правильно: УПИРАТЬСЯ.
Capral
Capral
01 октября в 20:12
Если Спартак лишить пространства- команда становится очень уязвимой. Именно так, Нижний и сыграл против КБ в 1-м тайме- цепко, надежно и очень внимательно. При этом, нижегородцы сами неоднократно выбегали в острые контратаки, но единственное чего не хватало- это мастерства и последнего паса... Отличный штрафной забил Боселли, который вел игру команды, и фактически, на сегодня является стержневым игроком клуба.

Не знаю, зачем его убрали во 2-м тайме, но игра Нижнего сразу поменялось. Некому было вести игру, разгонять атаку и откровенно говоря, мысли в игре, которой и без того было не много, в игре нижегородцев- совсем не стало. И собственно, матч катился в тягомотной игре к пенальти, но тут, Спартак сказал свое слово и даже полу резервным составом сыграл тонко и изящно, забив решающий мяч в игре, которая в этот вечер ему не очень удавалась...

Вобщем, Спартак с победой!!! Станкович сегодня напомнил мне М.Шуфутинского, внешне, разумеется.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 октября в 20:12
Всех наших с победой ,конечно ,но ,ребята , с Гарсией надо расставаться ,и желательно , уже сегодня ночью ! Это не форвард от слова " совсем "; ! Ни на что не способен , просто пустое место ! Купите Боселли ,и будет нам счастье ! И , Помазун совсем плохо играет ногами . И теперь не знаешь , кто лучше - мёртвый и ленивый Максименко ,либо Помазун . Думаю ,если кто и напортачит в будущем дерби ,так это будет кипер !!!
ABir
ABir
01 октября в 20:10
С нужной в психологическом плане победой КБ! Видно было, что игроки Спартака играют без напряга и могут добавить, что и произошло в концовке, когда москвичи дожали НН, не доводя до разборки по пенальти. А играли не в полную Илу держа в голове предстоящую в воскресенье игру с ЦСКА.
lotsman
lotsman
01 октября в 20:05
Жедсон молодец, на последней секунде забил.)
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 20:04
Деян, спасибо за очередную победу.
Давай и весь октябрь так? верю, сможем
Варвар7
Варвар7
01 октября в 20:02
Спартак и его болельщиков с трудной Победой !!!
NbKA555
NbKA555
01 октября в 20:01, ред.
С победой!Резерв сырой до нельзя.Главное победа.Все решится в группе в матче с Махачкалой,если конечно Ростов завтра отберёт очки у Динамо.Должны,на ходу сейчас.Жедсон хорош.Ждем дерби всея Руси.Всем добра!
