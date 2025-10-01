«Карабах» одержал вторую победу в Лиге чемпионов

1759343857

01 октября 2025, 21:37

Футболисты азербайджанского «Карабаха» дома со счетом 2:0 обыграли датский «Копенгаген» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Голы забили Абделла Зубир (28-я минута) и Эмманюэль Аддаи (83).

«Карабах» одержал вторую победу в общем этапе текущей Лиги чемпионов. В первом туре азербайджанская команда со счетом 3:2 на выезде победила португальскую «Бенфику». Эта победа стала для «Карабаха» первой в истории после прохождения квалификационных этапов Лиги чемпионов. Команда с 6 очками занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице. Оставшиеся матчи второго тура будут доиграны позднее в среду.

«Копенгаген» с 1 очком занимает 26-е место таблицы, в первом туре датская команда дома сыграла вничью с германским «Байером» (2:2). В следующем туре «Карабах» на выезде сыграет с испанским «Атлетиком» 22 октября, «Копенгаген» днем ранее примет германскую «Боруссию» из Дортмунда.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.