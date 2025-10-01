  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Карабах» одержал вторую победу в Лиге чемпионов

01 октября 2025, 21:37
КарабахЛоготип футбольный клуб Карабах (Агдам)2 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

Футболисты азербайджанского «Карабаха» дома со счетом 2:0 обыграли датский «Копенгаген» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Голы забили Абделла Зубир (28-я минута) и Эмманюэль Аддаи (83).

«Карабах» одержал вторую победу в общем этапе текущей Лиги чемпионов. В первом туре азербайджанская команда со счетом 3:2 на выезде победила португальскую «Бенфику». Эта победа стала для «Карабаха» первой в истории после прохождения квалификационных этапов Лиги чемпионов. Команда с 6 очками занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице. Оставшиеся матчи второго тура будут доиграны позднее в среду.

«Копенгаген» с 1 очком занимает 26-е место таблицы, в первом туре датская команда дома сыграла вничью с германским «Байером» (2:2). В следующем туре «Карабах» на выезде сыграет с испанским «Атлетиком» 22 октября, «Копенгаген» днем ранее примет германскую «Боруссию» из Дортмунда.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России
01 октября
«Спартак» обыграл «Пари НН» и обеспечил выход в плей-офф Кубка России
01 октября
«Галатасарай» победил «Ливерпуль» в матче 2-го тура Лиги чемпионов
01 октября
«Челси» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
01 октября
«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче ЛЧ
30 сентября
«Интер» уверенно обыграл «Славию» в Лиге чемпионов
30 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 октября в 23:58
Неужели там все так запущено? Мы внутри РПЛ враждуем, но когда в ЕК играли я лично и мои единомышленники желали успехов всем нашим и радовались. У меня приятель там живет (не футбольный фанат) в Агстафе. Позвоню спрошу, что он скажет, да и в интернете можно посмотреть. Любопытно
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 октября в 12:48
не думаю что фанаты бакинской Нефтчи рады успехам Карабаха.
или Кяпаз будет рад, если Нефтчи Баку будет играть в еврокубках.
это они самые главные и вечные соперники.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 октября в 12:36
Поздравлять надо не фанатов , а весь народ Азербайджана. Праздник для страны устроили ребята. Молодцы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 октября в 12:33
Последняя фраза в новости неточна.... Нужно. .....за которую на лавке сидит российский вратарь Сафонов....
FRZZ
FRZZ ответ Lobo77 (раскрыть)
02 октября в 09:30
Что за ерунда? Во первых - Гурбанов как тренер сильнее Талалаева. Во вторых - они даже не знакомы.
Lobo77
Lobo77
02 октября в 08:59
Говорят Гурбанов перед каждым матчем созванивался с Талалаевым и ставил команде звонок на громкую связь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 октября в 08:49, ред.
Карабах с Победой !!
Гурбану Гурбанову отдельный респект...!!!
И в Португалии шороху навели и домашних зрителей порадовали в ЛЧ....
Одну победу могли бы списать на случайность....но две - это уже система.....
И не помогли датчанам ни Виктор Классон ни Джордан Ларссон.....)))
112910415
112910415
02 октября в 07:34
ПСЖ уже напрягся :
сильный конкурент вырос !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 22:59
Карабах творит историю, в отличии от Кайрата...
Маг_тм
Маг_тм
01 октября в 22:53
Ауф))
Dauletbek
Dauletbek
01 октября в 22:46
Карабах с победой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 октября в 22:14
поздравляю фанатов Карабах с победой.
так держать))
отличный 1 тайм, но во 2 тайме физически присели.
но, главное, свои моменты использовали на все 100%
в отличие от Копенгагена.
молодцы.
FRZZ
FRZZ
01 октября в 22:12
Карабах творит чудеса. Молодчины!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ seymur3011 (раскрыть)
01 октября в 22:12
Исправили этот момент.
SHEARER
SHEARER
01 октября в 22:10
Ньюкасл Юнайтед тоже выиграл, притом крупно, а новости нет!
seymur3011
seymur3011 ответ Romeo 777 (раскрыть)
01 октября в 22:05
Так у них в текстовой трансляции гол на 28 минуте записан на Ричарда Алмейду,который уже давно не играет.А гол забил Зубир.
Real Oviedo
Real Oviedo
01 октября в 22:00
Красавцы! Карабах в лидерах! Топчик.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Romeo 777 (раскрыть)
01 октября в 21:57
Спасибо за заметку. Исправили.
Romeo 777
Romeo 777
01 октября в 21:55
Какая то каша в новости, то Карабах, то Кайрат каким то образом 😂😂😂

Карабах со второй к ряду победой в ЛЧ! 🔥
seymur3011
seymur3011
01 октября в 21:53
Молодцы.Правда второй тайм до 83 минуты получился волидольным.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 