Мостовой считает, что Умяров заслужил вызов в сборную России

вчера, 14:42

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров играет важную роль в команде, поэтому заслуженно получил вызов в сборную России по футболу. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.

Умяров вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре, впервые получив вызов в национальную команду.

«Умяров заслужил вызов в сборную. Он является одним из лидеров „Спартака“, играет важную роль в последних успехах команды, поэтому Карпин не мог его не вызвать. Он долго шел к этому и добился вызова», — сказал Мостовой.

В октябре сборная России проведет два матча: 10 октября в Волгограде против иранцев, 14 октября в Москве — против команды Боливии.

Vilar
Vilar
вчера в 17:13
Неужели Карпин ждал мнение Мостового, чтобы пригласить Умярова?
lotsman
lotsman
вчера в 16:46
В ситуации, в которой находится сейчас наша сборная, в неё можно включать любого игрока. Из РПЛ, из ФНЛ, из Медиа........... Все подойдут.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:00
Так же Мостовой считает , что сборную должен возглавлять он сам , но из за чрезмерной скромности , Саша не стал это озвучивать...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:59
Умяров футболист с высоким потенциалом и он уже давно заслуживает вызова в главную команду России. При всех его недостатках, Наиль очень уверенный в себе человек, что очень хорошо, он даже ошибается уверенно. Этим он похож на итальянца Колину. Кроме того, любому игроку нужно доверять, в том числе и Умярову. Почему о нём заговорил Мостовой? Просто он разбирается в футболе и решил помочь игроку. Да и Валеру нравится Царю периодически публично покалывать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:32, ред.
Мне вот другое непонятно, чем Мостовой заслужил популяризацию своего мнения? По мне так в последних успехах команды главную роль играет статус и уровень соперников, ну и немного дисквалификация
tr7hhapr4h8y
tr7hhapr4h8y
вчера в 15:21
Согласен, парень давно заслуживает такой вызов
Сп62
Сп62
вчера в 15:18
Если посредственности, которые и близко с Умяровым не стоят, вызываются в сборную, то почему Наиль не может сыграть.
