Мостовой считает, что Умяров заслужил вызов в сборную России

1759491752

вчера, 14:42

Полузащитник московского «Спартака» играет важную роль в команде, поэтому заслуженно получил вызов в сборную России по футболу. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» .

Умяров вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре, впервые получив вызов в национальную команду.

«Умяров заслужил вызов в сборную. Он является одним из лидеров „Спартака“, играет важную роль в последних успехах команды, поэтому Карпин не мог его не вызвать. Он долго шел к этому и добился вызова», — сказал Мостовой.

В октябре сборная России проведет два матча: 10 октября в Волгограде против иранцев, 14 октября в Москве — против команды Боливии.