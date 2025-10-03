Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

1759486387

вчера, 13:13

Футболисты московского «Спартака» не должны беспокоиться о том, с кем играют, и одинаково уважать всех соперников. Такое мнение высказал полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш.

5 октября «Спартак» в гостях встретится с московским ЦСКА в матче чемпионата страны.

«Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Мы должны уважать все команды одинаково. Неважно, с кем мы играем. Дерби для нас важная игра. Но важны вообще все игры. Мы должны уважать всех соперников одинаково», — сказал полузащитник красно-белых.