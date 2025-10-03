Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Футболисты московского «Спартака» не должны беспокоиться о том, с кем играют, и одинаково уважать всех соперников. Такое мнение высказал полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш.
5 октября «Спартак» в гостях встретится с московским ЦСКА в матче чемпионата страны.
«Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Мы должны уважать все команды одинаково. Неважно, с кем мы играем. Дерби для нас важная игра. Но важны вообще все игры. Мы должны уважать всех соперников одинаково», — сказал полузащитник красно-белых.
ЦСКА после 10 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Красно-белые отстают от армейцев на 3 балла и занимают 5-ю строчку.
Тем более слишком явно желает выдать не рядовой матч за рядовую игру...
Никто не поверит....
Ибо эти две игры с ЦСКА в РПЛ (октябрьская и ноябрьская) стоят особняком.....и думаю что набравший неплохой ход ЦСКА изменит мнение игрока считающего что "Неважно с кем мы играем"....
Это Баварии в Бундесе неважно с кем она играет....
А у нас правильная расстановка приоритетов , расчёт сил ,тактики и состава на игру одна из составляющих успеха....
А дежурные шаблонные фразы про "уважение всех соперников" как то даже неуместны перед дерби...
Согласен матч обычный ждет, за три очка, увы, но это так
У меня не так всё серьёзно как у тебя!
Я отношусь ко всем "посланиям" в мой адрес с улыбкой, если они носят не серьёзный характер!
Ты слишком всё усложняешь, футбол это всего лишь игра и "банить" друг друга по трое суток..., это уж.перебор)))
Принимается)
Пусть победит сильнейший!
(Хорошо, раз ты поделился сокровенным и я поделюсь секретом.)
Тебе это надо знать.
Когда я хочу "побеседовать" с кем нибудь из армейцев, иду по пути рыбака - пишу пожирнее пакость, на крючок и в лыжную тему...)
Клёв всегда отличный....))
это позволяет предположить напряженный характер предстоящей дерби)))
