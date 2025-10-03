  • Поиск
Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

вчера, 13:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:30 Не начался

Футболисты московского «Спартака» не должны беспокоиться о том, с кем играют, и одинаково уважать всех соперников. Такое мнение высказал полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш.

5 октября «Спартак» в гостях встретится с московским ЦСКА в матче чемпионата страны.

«Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Мы должны уважать все команды одинаково. Неважно, с кем мы играем. Дерби для нас важная игра. Но важны вообще все игры. Мы должны уважать всех соперников одинаково», — сказал полузащитник красно-белых.

ЦСКА после 10 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Красно-белые отстают от армейцев на 3 балла и занимают 5-ю строчку.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:24, ред.
Лучше после игры говорить чем до неё....
Тем более слишком явно желает выдать не рядовой матч за рядовую игру...
Никто не поверит....
Ибо эти две игры с ЦСКА в РПЛ (октябрьская и ноябрьская) стоят особняком.....и думаю что набравший неплохой ход ЦСКА изменит мнение игрока считающего что "Неважно с кем мы играем"....
Это Баварии в Бундесе неважно с кем она играет....
А у нас правильная расстановка приоритетов , расчёт сил ,тактики и состава на игру одна из составляющих успеха....
А дежурные шаблонные фразы про "уважение всех соперников" как то даже неуместны перед дерби...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:53
Начинаю любить этого парня, он прям богом целованный, реально чудеса делает и удачи ему в этом, и крепкого здоровья.
Согласен матч обычный ждет, за три очка, увы, но это так
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:21
Анатолий!

У меня не так всё серьёзно как у тебя!

Я отношусь ко всем "посланиям" в мой адрес с улыбкой, если они носят не серьёзный характер!
Ты слишком всё усложняешь, футбол это всего лишь игра и "банить" друг друга по трое суток..., это уж.перебор)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 18:52
Олег, у меня друг, почти 40 лет общаемся. Он КБ. Так вот мы с ним примерно за 3-4 дня до игры перестаем общаться. А после игры прикалываемся по полной и без всяких обид Это у молодежи до стычек доходит, а у нас все уже притупилось. Положа руку на сердце, скажу. Все равно Газпром все продавит деньгами. Холостой юбилей не допустят. А путей, способов и средств десяток точно есть. Футбол уйдет на второй план, как бы мы не суетились..
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:28
Привет Анатолий!

Принимается)
Пусть победит сильнейший!

(Хорошо, раз ты поделился сокровенным и я поделюсь секретом.)

Тебе это надо знать.

Когда я хочу "побеседовать" с кем нибудь из армейцев, иду по пути рыбака - пишу пожирнее пакость, на крючок и в лыжную тему...)
Клёв всегда отличный....))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:38, ред.
Пресс-служба Лукойла очень многолика, теперь вещает с лицом Жедсона. Отстаньте вы от человека, пусть лучше тренируется и готовится к игре, возьмите вон Хлусевича для трёпа. Всё равно скажет тоже самое.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:26
Олег, поскольку ты нормальный мужик, хотя и ярый КБ, но скажу тебе по секрету. Я не знаю и не представляю не только как закончится матч, но и как пойдет игра. Могу поделиться богатым жизненным опытом. Приятно с молодыми делиться. Итак. На моей памяти почти все эти матчи ( терпеть не могу слово дерби, в нем что то от скачек на ипподроме). Так вот. Почти все они завершались вопреки логике. Если какая то команда из двух подходила к игре фаворитом, то непременно проигрывала. В лучшем случае ничья. Поскольку в этом году вроде как обе на подъеме, то могу тебе еще раз повторить. Я представление не имею как пойдет игра и как закончится. А пожелания, вроде твоего "притормозим" я не высказываю. Кому это интересно. Все и так знают и твои и мои пожелания. Но я с возрастом стал спокойнее относиться к футболу и результатам игр. Футбол ведь всего лишь игра, а в любой игре велик элемент случайности. Как говорили в моем детстве и молодости. Не корову ведь проигрываем. Почему так говорили не знаю. Пока друган КБ.
isamsn
isamsn
вчера в 15:11
Армейцам чуть поправить прицел и всё будет хорошо!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:05
думаю. что будет нулевая ничья.
это позволяет предположить напряженный характер предстоящей дерби)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:56
Правильные слова...теперь только осталось играть в футбол , а не работать на поле и забивать на один мяч больше чем соперник...
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:36
Коней притормозим если свисток не испортится))
