Клуб из Саудовской Аравии предлагал «Локомотиву» €30 млн за Батракова

1759570276

вчера, 12:31

Один из клубов Саудовской Аравии предлагал €30 млн за полузащитника московского «Локомотива» . Об этом сообщил спортивный директор российского клуба Дмитрий Ульянов.

"Даже, по-моему, больше. Но на словах. Но в этом году Леха никуда не хочет ехать. Он хочет еще поиграть за «Локомотив», — сказал Ульянов.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах в разных турнирах. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до июня 2029 года.