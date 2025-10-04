  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Клуб из Саудовской Аравии предлагал «Локомотиву» €30 млн за Батракова

вчера, 12:31

Один из клубов Саудовской Аравии предлагал €30 млн за полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщил спортивный директор российского клуба Дмитрий Ульянов.

"Даже, по-моему, больше. Но на словах. Но в этом году Леха никуда не хочет ехать. Он хочет еще поиграть за «Локомотив», — сказал Ульянов.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах в разных турнирах. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до июня 2029 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Батраков назвал слухами информацию об интересе клубов
27 сентября
В «Ахмате» опровергли информацию о переговорах с Кузяевым
23 сентября
ЦСКА окончательно отказался от трансфера Кузяева
23 сентября
В ЦСКА подтвердили интерес к Баринову
23 сентября
ЦСКА ведет переговоры с Кузяевым
19 сентября
В махачкалинском «Динамо» готовы рассматривать предложения по Джаваду зимой
18 сентября
 
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:36
Слова к делу не пришьёшь. Предлагали или нет- никто не знает и не проверит, а говорить можно всё что угодно. Хотя с другой стороны, если Бенфика купила Судака за 40млн., то я уже ничему не удивляюсь...
Сп62
Сп62
вчера в 14:34
Слова они и есть слова. Это не документ.
4sjkp2qm8fse
4sjkp2qm8fse
вчера в 13:55
Странное дело, а он сам хоть в курсе
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:17
Батракову нужно брать инициативу в свои руки. Почему? Локомотив не знает, что с ним делать. Не остался бы Лёха у разбитого корыта.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 