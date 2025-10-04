  • Поиск
Миранчук поделился ощущениями от игры с «Локомотивом»

вчера, 22:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук испытал теплые ощущения от матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом Миранчук рассказал журналистам.

Миранчук летом перешел в «Динамо» из швейцарского «Сьона». Футболист является воспитанником «Локомотива». В субботу «Динамо» на своем поле уступило «Локомотиву» со счетом 3:5.

«Теплые и положительные ощущения от игры с „Локомотивом“. Хочу поблагодарить болельщиков „Локомотива“, спасибо, это о многом говорит. Я не вижу смысла говорить о возможности вернуться в „Локомотив“. Я сейчас нахожусь в „Динамо“, сфокусирован на этой команде полностью», — сказал Миранчук.

shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:06
"Хочу поблагодарить болельщиков „Локомотива“, спасибо, это о многом говорит". Уже нааккуратничал!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:37, ред.
Булыкин уверенно говорил о том, что в намерениях Миранчука в отношении Локомотива присутствуют реваншистские настроения. Поскольку реакция людей на возвращение игрока в Россию и подписание контракта с Динамо была неоднозначной, Антону следует аккуратнее высказываться в СМИ. Слова Булыкина? Лучше один раз их прокомментировать.
