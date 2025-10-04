Миранчук поделился ощущениями от игры с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук испытал теплые ощущения от матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом Миранчук рассказал журналистам.
Миранчук летом перешел в «Динамо» из швейцарского «Сьона». Футболист является воспитанником «Локомотива». В субботу «Динамо» на своем поле уступило «Локомотиву» со счетом 3:5.
«Теплые и положительные ощущения от игры с „Локомотивом“. Хочу поблагодарить болельщиков „Локомотива“, спасибо, это о многом говорит. Я не вижу смысла говорить о возможности вернуться в „Локомотив“. Я сейчас нахожусь в „Динамо“, сфокусирован на этой команде полностью», — сказал Миранчук.