Миранчук поделился ощущениями от игры с «Локомотивом»

вчера, 22:59

Полузащитник московского «Динамо» испытал теплые ощущения от матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Локомотива». Об этом Миранчук рассказал журналистам.

Миранчук летом перешел в «Динамо» из швейцарского «Сьона». Футболист является воспитанником «Локомотива». В субботу «Динамо» на своем поле уступило «Локомотиву» со счетом 3:5.

«Теплые и положительные ощущения от игры с „Локомотивом“. Хочу поблагодарить болельщиков „Локомотива“, спасибо, это о многом говорит. Я не вижу смысла говорить о возможности вернуться в „Локомотив“. Я сейчас нахожусь в „Динамо“, сфокусирован на этой команде полностью», — сказал Миранчук.