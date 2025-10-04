Футболист «Кайрата» Сорокин отметил, что против Мбаппе было тяжело играть

1759582427

вчера, 15:53

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является топовым футболистом, против него было непросто играть. Об этом рассказал защитник «Кайрата» .

30 сентября «Кайрат» в Алма-Ате уступил мадридскому «Реалу» (0:5) в первом домашнем матче Лиги чемпионов. Мбаппе забил три мяча.

«Конечно, Мбаппе — топовый футболист, он находится сейчас в прайме, много забивает, приносит результат команде. Ожидал перед матчем, что будет очень непросто играть против такого футболиста, с такой скоростью и с завершением, — сказал Сорокин. — У него и такие помощники на поле находятся, ожидали, что они будут делать все, чтобы он мог поставить окончательную точку. Что и случилось. Я счастлив, что мне довелось сыграть против такого клуба, таких футболистов. Я получал максимальное удовольствие. Единственное, что расстроило, это результат».

Сорокин рассказал, что говорил главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин в перерыве и после матча.

«В перерыве сказал, что мы играем хорошо, что нужно использовать шансы, которые будут, продолжать также играть. Каких-то глобальных корректировок не было, — отметил Сорокин. — Показал пару моментов с матча, где нужно было сыграть ближе или где хорошо получилось. После матча поблагодарил всех за матч. Сказал, что претензий ни к кому нет, двигаемся дальше, у нас впереди важные матчи, нужно в раздевалке было перестраиваться на игру чемпионата».

«Кайрат» стал второй командой из Казахстана в основном этапе Лиги чемпионов. В 2015 году до группового этапа дошла «Астана».