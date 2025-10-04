  • Поиск
Колосков: «Такие персонажи, как Станкович, мешают судьям»

вчера, 15:36

Судьям матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак» будет спокойнее работать из-за отсутствия на скамейке запасных главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Матч пройдет 5 октября на «ВЭБ-Арене» и начнется в 16:30 мск. Встречу обслужит главный арбитр Артем Чистяков, на системе видеоассистента рефери ему поможет Виталий Мешков. Ранее Станкович был отстранен от соревнований на месяц, он уже пропустил три матча из пяти. Без него красно-белые одержали три победы.

«У каждой команды определенный уровень, она выше прыгнуть не может по своим причинам, ЦСКА и „Спартак“ сейчас демонстрируют хорошую, современную и атакующую игру, — сказал Колосков. — Этот факт отрадный, то есть мы не увидим „автобусов“ или „электричек“, будет игра с акцентом на атаку. Каких-то сюрпризов я не ожидаю, фаворитов нет. Но тут все зависит от того, как тренеры подготовят команду, физически, психологически и так далее, из всех нюансов будет складываться преимущество. Если говорить объективно, то ожидаю ничью, обе команды равны».

«Если „Спартак“ выиграл три матча без Деяна Станковича на скамейке, то его отсутствие никак не сказывается на настроении команды. Он же тренирует, выбирает состав, проводит теоретические занятия, установку на игру. Но оперативно будут решать помощники на матче. Я не вижу здесь проблемы, раз их не было раньше. Конечно, эмоции от тренера передаются игрокам. Но три игры не было срывов эмоциональных, уверенно и спокойно играли. Что касается судей, то такие персонажи, конечно, мешают, которые постоянно демонстрируют несогласие. Это нервирует их, в какой-то степени влияет на их состояние, поэтому судьям будет спокойнее», — добавил Колосков.

Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:30
Привет мой друг Анатолий!

Бывало после поражений отбивались от вас вдвоем с Назбеком, но чтобы мну не заходил к вам после неудач (редко правда) такого не было!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:18
Насчет хлевов ты в точку. Есть куда убегать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:16
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 19:14
    А. Твардовский

    Тревожно грустное ржанье коня,
    Неясная близость спящего дом.
    Здесь и собаки не помнят меня
    И петухи поют незнакомо.

    Но пахнет, как в детстве ― вишневой корой,
    Хлевами, задворками и погребами...
    Болотцем, лягушечьей икрой,
    Пеньковой кострой и простывшей баней!
           
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 19:10
    Слышу тревожные реплики оппонентов из стана наследников любителей лыжного спорта!
    Не нервничайте, держите строй, Спартак идет к вам!
    К месту встречи прибудет к 15:00)
    Проверка гужевого транспорта, всей амуниции и готовности к следующим играм в 16:30 по Москве!)
    В ночное сразу после игры или как стемнеет - от результата, с трёшкой - сразу, с пятаком - как стемнеет))
    Balbes77773
    Balbes77773 ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 18:49
      hwwxbh8948qm
      hwwxbh8948qm
      вчера в 18:38
      Согласен что тренер не должен себя так вести
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 17:39
        cska1948
        cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
        вчера в 17:27
        «Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати» — русская пословица.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 17:11
        Как же противно такое слышать в адрес легенды футбола, от ноунэйма, защищающего ноунэйм судью.
        Он даже не понимает, что позорит наш народ такими метафорами
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 16:19
        Персонажи? Значит есть ещё люди, которые мешают судьям работать? Огласите весь список, пожалуйста? Вячеслав Иванович универсальный человек, он вне времени. Он ловко может произносить огромное количество текста, причём на любые темы, как виртуозно Колосков умеет переобуваться? Кстати, когда надо, Вячеслав Иванович может хорошо работать. А сегодня Колосков поступил нелогично — кому нужна сейчас критика Станковича? А судейские конфликты? В них надо было раньше вмешиваться. Не стоит махать кулаками после драки!!! Впрочем, почётный Президент всегда был трусоват.
        Шуня771
        Шуня771
        вчера в 15:57
        Если Спартаку не поставят 11 метров и не дадут КК, ЦСКА вынесем на трёшку!

        Только СПАРТАК!

        Только ПОБЕДА!!!

        С П А Р Т А К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        С П А Р Т А К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        С П А Р Т А К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        С П А Р Т А К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Варвар7
        Варвар7
        вчера в 15:52
        Ну , что ж доверимся прогнозу Вячеслава Ивановича и будем ждать интересный матч.
        Гость
