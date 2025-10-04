  • Поиск
Тренер «Акрона» Тедеев поддержал не реализовавшего пенальти Дзюбу

вчера, 16:12
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Эмоции помешали нападающему тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе реализовать пенальти в концовке матча с петербургским «Зенитом», но подобное может случиться с любым футболистом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

В субботу «Акрон» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги.

«Он выхолощен был к концу матча, поэтому так сложилось с точки зрения этого 11-метрового удара, — сказал Тедеев. — Это определенный образ эмоций, которые в определенный момент так могут повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности. Это футбол, всем футболистам безумно благодарен, они играли хорошо, создавали достаточное количество моментов и эпизодов, особенно в первом тайме, из которых могли выжать максимум».

«Во втором тайме в силу обстоятельств — некоторые футболисты только пришли, некоторые только вышли из лазарета — очень сложно по ходу игры вносить корректировки. Но сегодня нужно отметить, что все вышедшие на замену внесли вклад, связанный с игрой. Всем спасибо, что они бились за болельщиков, за „Акрон“, горд за них», — добавил тренер.

cska1948
cska1948 ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 18:27
Я же говорю, что решил попижонить перед Зенитом.
1viking17
1viking17 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:25
Совершенно верно,он обычно бьёт низом. Не понятно - зачем он захотел бить в девятку?
brаtsкij
brаtsкij
вчера в 18:15
Эх Дзюба, очень жаль.
cska1948
cska1948
вчера в 17:18
Да, попижонить решил Дзюба, посылая мяч в девятку. Ведь обычно он пенальти пробивает низом.
