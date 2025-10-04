В «Акроне» считают, что команда заслуживала победы над «Зенитом»

1759586217

вчера, 16:56

Футболисты тольяттинского «Акрона» заслуживали одержать победу в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против петербургского «Зенита». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

В субботу «Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). На пятой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба не реализовал пенальти.

«Должны были забирать три очка, — сказал Клюшев. — Ребята бились, именно как команда, мы были гораздо сильнее, чем „Зенит“. Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется».