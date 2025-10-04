  • Поиск
В «Акроне» считают, что команда заслуживала победы над «Зенитом»

вчера, 16:56
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболисты тольяттинского «Акрона» заслуживали одержать победу в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

В субботу «Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). На пятой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба не реализовал пенальти.

«Должны были забирать три очка, — сказал Клюшев. — Ребята бились, именно как команда, мы были гораздо сильнее, чем „Зенит“. Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется».

«Акрон» не может победить в РПЛ на протяжении 9 матчей. В турнирной таблице команда занимает 13-е место с 8 очками.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт ФК «Акрон»
Vilar
Vilar
вчера в 20:21
"Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса" - получается очень последовательный курс в пердив, 9 матчей без побед.
Меня одолевают смутные сомнения, что он понимает, что ничего не меняя, продолжая этот курс, Акрон перейдёт в пердив, даже без стыковых матчей.
112910415
112910415
вчера в 19:01
Потеряли 2 очка, жаль!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:13, ред.
Так даже Бог считал, но у Дзюбы своё мнение. И я понимаю, у них там фокус смещён на себя, но объективно это Зенит заслуживал поражения.
