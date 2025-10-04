Футболисты тольяттинского «Акрона» заслуживали одержать победу в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
В субботу «Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). На пятой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба не реализовал пенальти.
«Должны были забирать три очка, — сказал Клюшев. — Ребята бились, именно как команда, мы были гораздо сильнее, чем „Зенит“. Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется».
«Акрон» не может победить в РПЛ на протяжении 9 матчей. В турнирной таблице команда занимает 13-е место с 8 очками.
Меня одолевают смутные сомнения, что он понимает, что ничего не меняя, продолжая этот курс, Акрон перейдёт в пердив, даже без стыковых матчей.
