Дзюба быстро забудет момент с пенальти в матче с «Зенитом» — Борис Игнатьев

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба устоявшийся опытный футболист, незабитый пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» не скажется на нем психологически. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
В субботу «Акрон» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. В конце матча Дзюба не реализовал пенальти.
«Зенит» играл медленно, после гола еще сбавил скорости, «Акрон» должен был забирать три очка, но Дзюба не реализовал пенальти, — сказал Игнатьев. — Тут можно рассматривать в комплексе, усталость и эмоции. Конечно, большое психологическое напряжение — один из факторов, который не дал Дзюбе реализовать пенальти. Дзюба — устоявшийся футболист, завтра обо все забудем, будет делать все то, что ему положено. Такие моменты на футболистов с таким опытом действуют сиюминутно, сходил в душ в раздевалке, сразу забыл".
