  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Дзюба быстро забудет момент с пенальти в матче с «Зенитом» — Борис Игнатьев

вчера, 16:11
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба устоявшийся опытный футболист, незабитый пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» не скажется на нем психологически. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

В субботу «Акрон» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. В конце матча Дзюба не реализовал пенальти.

«Зенит» играл медленно, после гола еще сбавил скорости, «Акрон» должен был забирать три очка, но Дзюба не реализовал пенальти, — сказал Игнатьев. — Тут можно рассматривать в комплексе, усталость и эмоции. Конечно, большое психологическое напряжение — один из факторов, который не дал Дзюбе реализовать пенальти. Дзюба — устоявшийся футболист, завтра обо все забудем, будет делать все то, что ему положено. Такие моменты на футболистов с таким опытом действуют сиюминутно, сходил в душ в раздевалке, сразу забыл".

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист «Кайрата» Сорокин отметил, что против Мбаппе было тяжело играть
Вчера, 15:53
Колосков: «Такие персонажи, как Станкович, мешают судьям»
Вчера, 15:36
Гассама считает, что «Балтика» может стать чемпионом
Вчера, 15:26
Глушаков затруднился назвать фаворита матча между ЦСКА и «Спартаком»
Вчера, 13:58
Тренер «Фанкома» о дисквалификации: «Они убили нашу сказку»
03 октября
Мостовой считает, что Умяров заслужил вызов в сборную России
03 октября
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:24
Пенальти не забивали все... И великие тоже
therapy
therapy
вчера в 16:54
Дзюба уже не в том возрасте что б помнить неудачи, а фанаты помнят всё
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:12
Весной, когда команды из подвала турнирной таблицы будут решать свои задачи по продлению прописки в РПЛ, тогда обязательно припомнят Дзюбе его промах в этом матче.
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:12
А. Вознесенский.

"Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь..."
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 