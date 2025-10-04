Тренер «Акрона» сообщил, что Дзюба вдохновил партнеров на игру с «Зенитом»

1759583940

вчера, 16:19

Нападающий тольяттинского «Акрона» произнес важную речь перед матчем 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом», она вдохновила футболистов. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Акрона» .

В субботу «Акрон» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. В добавленное ко второму тайму время Дзюба не реализовал пенальти.

«Сегодня такую правильную речь перед игрой сказал Артем Дзюба. Я невольно вспомнил, что он делал и на чемпионате мира как личность. Когда он всколыхнул всю страну в определенный момент. Сегодня он всколыхнул и мое сердце и разум. Уверен, что это и помогло во многом футболистам», — сказал Тедеев.