Тренер «Акрона» сообщил, что Дзюба вдохновил партнеров на игру с «Зенитом»

вчера, 16:19
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба произнес важную речь перед матчем 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом», она вдохновила футболистов. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

В субботу «Акрон» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. В добавленное ко второму тайму время Дзюба не реализовал пенальти.

«Сегодня такую правильную речь перед игрой сказал Артем Дзюба. Я невольно вспомнил, что он делал и на чемпионате мира как личность. Когда он всколыхнул всю страну в определенный момент. Сегодня он всколыхнул и мое сердце и разум. Уверен, что это и помогло во многом футболистам», — сказал Тедеев.

Варвар7
Варвар7
вчера в 21:31
Тёма "зажёг" партнёров на игру , но сам увы "перегорел"...)
112910415
112910415
вчера в 19:02
Роналду практически!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:44
Я думал Заур не страдает дзюбозависимостью))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:43
Сначала вдохновил , а в концовке убил))
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:29
Дзюбу постоянно перехваливают, а потом удивляются, почему он так себя ведёт...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:28
Хорошо ещё, что себя до конца не донастроил...
