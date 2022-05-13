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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.97. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.78.

Пропускают матч

«Уотфорд»: Куцка Юрай — Травма колена, Луза Имран — Травма колена.

«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Перейра Рикарду — Травма, Ндиди Вилфрид — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «лисы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Лестер Сити» и «Уотфорд» набрали соответственно 5 и 1 очко. Разница мячей -7 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Уотфорд»: 0.89 — 1.94, дома 0.89 — 2.28.

«Лестер Сити»: 1.49 — 1.60, в гостях 1.29 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 11 мая), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:1, 4:2, 1:1, 2:0, 2:1).

«Лестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 4:2, 1:1, 2:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.67.