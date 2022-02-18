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вчера, 22:22

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вест Хэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.67. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 5.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Вест Хэм»: Масуаку Артур — Травма колена, Огбонна Анжело — Травма колена.

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Фернандес Федерико — Ушиб, Ритчи Мэтт — Травма колена, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

Форма команд

На данный момент «молотобойцы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей +1 и +4 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.10 и 6.75 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:4, 3:2, 0:2, 2:2, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:4, 3:2, 0:2, 2:2, 2:3).

«Ньюкасл Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:4, 3:2, 0:2, 2:2, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.3.