Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Вест Хэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.67. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 5.20.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.
Пропускают матч
«Вест Хэм»: Масуаку Артур — Травма колена, Огбонна Анжело — Травма колена.
«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Фернандес Федерико — Ушиб, Ритчи Мэтт — Травма колена, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.
Форма команд
На данный момент «молотобойцы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 20 очков.
За последние пять матчей «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей +1 и +4 в пользу гостей.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.10 и 6.75 соответственно.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:4, 3:2, 0:2, 2:2, 2:3).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:4, 3:2, 0:2, 2:2, 2:3).
«Ньюкасл Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:4, 3:2, 0:2, 2:2, 2:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.3.