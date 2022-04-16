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вчера, 12:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аугсбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.88. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 4.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Аугсбург»: Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.

«Герта»: Шволов Александер — Травма бедра, Ярстейн Руне — Травма колена, Ли Дон-Джун — Травма, Ва Сака Келиан — Травма, Йоветич Стеван — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Оксфорд Рис, Яго — Варгас Рубен, Дорш Никлас, Майер Арне, Хан Андре — Грегоритч Михаэль, Нидерлехнер Флориан.



«Герта»: Лотка Марсель — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Миттельштедт Максимилиан, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка — Бельфодиль Исхак.

Форма команд

На данный момент «фуггеры» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Аугсбург» и «Герта» набрали соответственно 9 и 3 очка. Разница мячей +3 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аугсбург»: 1.17 — 1.59, дома 1.57 — 1.43.

«Герта»: 1.07 — 2.28, в гостях 0.71 — 2.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.88.