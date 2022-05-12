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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 5.50.

Пропускают матч

«Боруссия»: Кобель Грегор — Травма лодыжки, Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Хуммельс Матс — Травма бедра, Шмельцер Марсель — Травма колена, Азар Торган — Травма спины, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Рейна Джованни — Травма бедра, Мален Дониэлл — Травма ахиллова сухожилия, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.

«Герта»: Шволов Александер — Травма бедра, Ярстейн Руне — Травма колена, Ли Дон-Джун — Травма, Ва Сака Келиан — Травма, Йоветич Стеван — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Хитц Марвин — Аканджи Мануэль, Джан Эмре, Загаду Дэн-Аксель — Беллингхэм Джуд, Брандт Юлиан, Витсель Аксель, Геррейру Рафаэль, Пасслак Феликс, Ройс Марко — Холанд Эрлинг.



«Герта»: Лотка Марсель — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Боатенг Кевин-Принс, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка — Зелке Дави.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Герта» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +6 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 2.52 — 1.55, дома 3.13 — 1.69.

«Герта»: 1.09 — 2.09, в гостях 0.75 — 2.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 2:0, 2:5, 1:0, 1:2).