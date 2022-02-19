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вчера, 15:12

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.53. Вероятность ничьи оценивается в 4.20, а поражение доступно по котировке 6.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Герта»: Кёрбер Нильс-Джонатан — Травма, Кристенсен Оливер — Травма, Ярстейн Руне — Травма колена, Бойата Дедрик — Травма лодыжки, Дардаи Мартон — Травма, Кемпф Марк-Оливер — Простуда, Боатенг Кевин-Принс — Травма, Ва Сака Келиан — Травма.

«РБ Лейпциг»: Хальстенберг Марцель — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Герта»: Шволов Александер — Гехтер Линус, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Дарида Владимир, Миттельштедт Максимилиан, Рихтер Марко — Бельфодиль Исхак, Йоветич Стеван.



«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Ешко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Айдара Амаду, Анхелиньо, Клостерманн Лукас, Лаймер Конрад, Нкунку Кристофер — Поульсен Андреас, Силва Андре.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Герта» набрали соответственно 12 и 2 очка. Разница мячей -6 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Герта»: 1.09 — 2.05, дома 1.36 — 1.55.

«РБ Лейпциг»: 1.95 — 1.23, в гостях 0.90 — 1.30.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1 (коэффициенты 6.80 и 7.20 соответственно).

Пять очных встреч

«РБ Лейпциг» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (6:0, 0:3, 2:1, 2:2, 2:4).

«РБ Лейпциг» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:3, 2:4, 0:3, 2:6, 1:4).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (6:0, 0:3, 2:1, 2:2, 2:4).

«РБ Лейпциг» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (6:0, 0:3, 2:1, 2:2, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей -1» с коэффициентом 1.98.