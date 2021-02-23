«Аль-Фатех» — «Аль-Иттифак». Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии (23.02.2021)

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сегодня, 05:40

«Аль-Иттифак» сыграет в гостях с «Аль-Фатехом» в рамках саудовской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом встречи «Аль-Фатех» и предлагают коэффициент 2.35 на победу хозяев. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.50, а триумф «Аль-Иттифака» можно сыграть за 2.70.

Форма команд

«Аль-Фатех» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла семь матчей, четыре раза сыграла вничью и восемь раз проиграла. В активе у клуба 25 очков. «Аль-Фатех» забил 29 голов и пропустил 33 мяча, это не самые худшие показатели в чемпионате. Последние матчи с участием «Аль-Фатеха» приятно смотреть, клуб нашел свою игру и намерен продолжать брать очки.

«Аль-Иттифак» расположился на шестой позиции в таблице. В активе у команды 27 баллов. В нынешнем сезоне клуб выиграл восемь матчей, трижды сыграл вничью и восемь раз проиграл. Команда отметилась 31 забитым мячом и 30 раз пропустила. Это одна из самых «веселых» команд в Лиге, матчи с ее участием, как правило, не заканчиваются без голов. В последних поединках «Аль-Иттифак» чередует победы с поражениями.

Информация для ставок

«Аль-Фатех» не проигрывает три матча кряду

«Аль-Иттифак» дважды победил и три раза проиграл в последних пяти матчах

«Аль-Фатех» выиграл всего два домашних матча из девяти

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше трех голов с коэффициентом 2.10. Оба клуба много забивают и пропускают, этот поединок может порадовать обилием забитых мячей. Еще одна актуальная ставка — «обе забьют» за 1.57.

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