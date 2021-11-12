Босния и Герцеговина — Финляндия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

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12 ноября 2021, 10:42

В группе D продолжается квалификация ЧМ -2022. В рамках девятого тура в гости к сборной Боснии и Герцеговины пожалует сборная Финляндии. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Команды ведут серьезную борьбу за путевку на ЧМ -2022, а потому явный фаворит в этой встрече отсутствует. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.1 на победу Боснии и Герцеговины. Поставить на победу Финляндии можно по коэффициенту 3.82, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.32.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 2.3. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 1.6. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

Босния и Герцеговина после шести сыгранных поединков занимает четвертое место в группе, имея в активе семь набранных очков. Коллектив не утратил шансов попасть в плей-офф квалификации, а потому будет играть только на победу. В минувших турах боснийцы сражались с Украиной (1:1), а также обыграли на выезде Казахстан (2:0).

Финляндия также борется за путевку в плей-офф. После шести матчей сборная находится строчкой выше боснийцев, оформив восемь балов в копилку. Финнам также нужна победа, они отправляются на выезд с максимальным настроем. В прошлом туре квалификации они без проблем переиграли Казахстан (2:0), а туром ранее уступили на своем поле Украине со счетом (1:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Боснии и Герцеговины составляет пять поединков

Финляндия проиграла четыре из семи крайних матчей

Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Восемь из девяти последних игр с участием и финнов и боснийцев закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает интересная и боевая игра двух неуступчивых сборных. Победа нужна обеим командам, они приложат максимум усилий для ее достижения, но есть вероятность того, что победитель так и не будет определен. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.32 в букмекерской конторе Мелбет.