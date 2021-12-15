ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Брайтон» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2021)

сегодня, 17:38

«Брайтон» примет «Вулверхэмптон» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.063.43
Фонбет 2.45 2.95 3.35

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Брайтон». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.95.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.

Форма команд

В этом сезоне у «Брайтона» 20 баллов и 11-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла четыре поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего у английского коллектива 14 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «Брайтон» выглядит не лучшим образом, команда часто играет вничью, у нее были потери очков в играх с «Саутгемптоном», «Вест Хэмом» и «Лидсом».

«Вулверхэмптон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 21 балл. Английский коллектив выиграл шесть матчей, трижды играл вничью и проиграл в семи поединках. Всего у «волков» 12 забитых и 14 пропущенных мячей. В последних встречах «Вулверхэмптон» уступил «Манчестер Сити», а также проиграл «Ливерпулю» и сыграл вничью с «Бёрнли».

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» не побеждает четыре поединка подряд
  • «Брайтон» не может выиграть вот уже 11 матчей подряд
  • «Вулверхэмптон» не забил в четырех матчах подряд

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.40. Несмотря на скромные показатели команд по забитым мячам, в этом поединке они точно смогут забить, так как им нужно подниматься выше по таблице.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.88 1.55 2.59 1.25 4.15
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:39
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100