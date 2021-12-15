«Брайтон» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2021)

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сегодня, 17:38

«Брайтон» примет «Вулверхэмптон» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Брайтон». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.95.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.

Форма команд

В этом сезоне у «Брайтона» 20 баллов и 11-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла четыре поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего у английского коллектива 14 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «Брайтон» выглядит не лучшим образом, команда часто играет вничью, у нее были потери очков в играх с «Саутгемптоном», «Вест Хэмом» и «Лидсом».

«Вулверхэмптон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 21 балл. Английский коллектив выиграл шесть матчей, трижды играл вничью и проиграл в семи поединках. Всего у «волков» 12 забитых и 14 пропущенных мячей. В последних встречах «Вулверхэмптон» уступил «Манчестер Сити», а также проиграл «Ливерпулю» и сыграл вничью с «Бёрнли».

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» не побеждает четыре поединка подряд

«Брайтон» не может выиграть вот уже 11 матчей подряд

«Вулверхэмптон» не забил в четырех матчах подряд

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.40. Несмотря на скромные показатели команд по забитым мячам, в этом поединке они точно смогут забить, так как им нужно подниматься выше по таблице.