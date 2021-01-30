«Эйпен» — «Роял Мускрон-Перувельц». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (30.01.2021)

1612002192

30 января 2021, 13:23

23-й тур высшего дивизиона Бельгии подарит нам противостояние двух аутсайдеров турнирной таблицы, где «Эйпен» принимает «Мускрон». Матч состоится 30 января.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает хозяевам с коэффициентом 2.07 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Мускрона» будет стоить 3.45, на ничью можно поставить за 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.79.

Вероятность низового исхода матча составляет 1.86 (ТМ 2.5). Голевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 1.96.

Форма команд

Оба коллектива находятся в группе команд, которые замыкают турнирную таблицу, и поводов для исправления ситуации пока не наблюдается. «Эйпен» после двух побед, казалось, имел возможность восстановиться и реабилитироваться перед фанатами, но за ними последовали два поражения в прошлых турах от «Антверпена» и «Мехелена» с общим счетом 0:5.

«Мускрон» не проигрывает несколько встреч подряд, но большую часть заработанных очков можно назвать везением. Коллектив слабо готов к чемпионату и не показывает выразительную игру. Команда продолжает оставаться на грани зоны вылета. В прошлом туре «Мускрон» неожиданно сыграл вничью с «Андерлехтом», а немного ранее одолел «Сент-Трюйден» на выезде (0:2).

Информация для ставок

· «Мускрон» не проигрывает уже четыре матча подряд.

· Последние четыре домашних встречи между командами выиграл «Эйпен».

· Пять выездных игр «Мускрона» из шести заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей.

· В четырех из последних пяти матчей «Эйпена» был зафиксирован ТМ 2.5.

Прогноз

Можно предположить, что «Мускрон» на небольшом эмоциональном подъеме может удивить и показать неплохую игру в матче с подавленным соперником. Предлагаем перестраховаться и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Мускрона» с форой 0. Коэффициент на этот исход составляет 2.55