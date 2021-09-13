«Газиантеп» — «Антальяспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 15:04

13 сентября в чемпионате Турции пройдет матч четвертого тура, в котором «Газиантеп» на домашней арене сыграет против «Антальспора». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящую игру.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Бетсити на предстоящий матч выглядит так: победа «Газиантепа» идет по коэффициенту 2.41, ничья – 3.52, а победу «Антальяспора» можно сыграть за 3.07. Как видим, у хозяев статус минимального фаворита.

На результативность встречи букмекер принимает такие ставки: ТМ(2,5) голов – 1.85, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

В трех первых турах чемпионата Турции «Газиантеп» не побеждал. Единственный балл команда завоевала в ничейной игре против «Бешикташа» на своем поле (0:0).

Помимо этого, «Газиантеп» неудачно сыграл в гостях у «Карагюмрюка» (2:3) и «Йени Малатьяспора» (0:2), пропустив в этих матчах пять голов. Сейчас команда базируется в зоне вылета, занимая 17-е место.

«Антальяспор» удачней провел стартовые туры турецкой Суперлиги. Команда начала сезон с домашней ничьей против «Гезтепе» (1:1), а затем прогнозируемо уступила на выезде «Фенербахче» (0:2).

В прошлом туре чемпионата «Антальяспор» забил три гола «Ризеспору» (3:2) на домашней арене, оформив первую победу.

Информация для ставок

В 4 последних встречах соперников фиксировалась ничья

В 5 предыдущих дуэлях соперников прошла ставка ТМ(2,5)

«Антальяспор» не побеждал в 9 из 10 прошлых гостевых матчей лиги

Прогноз

Букмекерская компания Бетсити предлагает поставить на нулевую фору «Газиантепа» по коэффициенту 1.75. «Антальяспор» очень плохо проводит гостевые матчи чемпионата Турции, а «Газиантеп» не уступал сопернику в 3 последних домашних играх.