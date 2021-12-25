«Керала Бластерс» — «Джамшедпур». Прогноз на матч индийской Суперлиги (26.12.2021)

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25 декабря 2021, 14:59

Очередной тур индийской Суперлиги подарит нам противостояние «Кералы Бластерс» с «Джамшедпуром». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры выставили одинаковые коэффициенты на оба клуба. Поставить на победу как «Керала Бластерс», так и «Джамшедпура» можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет. Остановить свой выбор на ничейном результате предлагают по коэффициенту 3.5.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.8 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Керала Бластерс» делит с нынешним соперником третье место в турнирной таблице, уступая ему лишь по дополнительным показателям. В активе у команды 12 очков после семи сыгранных поединков. В прошлых двух матчах были зафиксированы две разгромные выездные победы над «Ченнайном» и «Мумбаи Сити» с одинаковым счетом 3:0.

«Джамшедпур» завоевал четыре очка в последних трех встречах, расписав нулевую ничью с «Бенгалуром» и разгромив на выезде «Одишу» со счетом 4:0, а чуть ранее на выезде клуб уступил «Мумбаи Сити» 2:4.

Информация для ставок

Серия без поражений «Керала Бластерс» насчитывает шесть игр (три победы и три ничьих)

«Джамшедпур» проиграл один из семи последних матчей

Минувшая очная встреча завершилась нулевой ничьей

Три из четырех прошедших поединков с участием обеих команд закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз