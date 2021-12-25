«Керала Бластерс» — «Джамшедпур». Прогноз на матч индийской Суперлиги (26.12.2021)

Очередной тур индийской Суперлиги подарит нам противостояние «Кералы Бластерс» с «Джамшедпуром». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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1 : 1
завершен
26 декабря 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры выставили одинаковые коэффициенты на оба клуба. Поставить на победу как «Керала Бластерс», так и «Джамшедпура» можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет. Остановить свой выбор на ничейном результате предлагают по коэффициенту 3.5.
Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.8 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Керала Бластерс» делит с нынешним соперником третье место в турнирной таблице, уступая ему лишь по дополнительным показателям. В активе у команды 12 очков после семи сыгранных поединков. В прошлых двух матчах были зафиксированы две разгромные выездные победы над «Ченнайном» и «Мумбаи Сити» с одинаковым счетом 3:0.
«Джамшедпур» завоевал четыре очка в последних трех встречах, расписав нулевую ничью с «Бенгалуром» и разгромив на выезде «Одишу» со счетом 4:0, а чуть ранее на выезде клуб уступил «Мумбаи Сити» 2:4.
Информация для ставок
- Серия без поражений «Керала Бластерс» насчитывает шесть игр (три победы и три ничьих)
- «Джамшедпур» проиграл один из семи последних матчей
- Минувшая очная встреча завершилась нулевой ничьей
- Три из четырех прошедших поединков с участием обеих команд закончились результатом ТБ 2.5
Прогноз
В этом поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Ожидаем большое количество опасных моментов, но без выраженного доминирования одного из коллективов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.