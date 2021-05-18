«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата Англии (19.05.2021)

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вчера, 05:50

«Арсенал» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» в рамках 37-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.51. Победа «Кристал Пэлас» оценивается в 6.4, ничейный исход представлен коэффициентом 4.6.

Форма команд

«Кристал Пэлас» набрал 44 очка и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. На счету «стекольщиков» 12 побед, 8 ничьих и 16 поражений. В этом сезоне команда забила 40 мячей и пропустила 61 гол. «Кристал Пэлас» не может похвастаться стабильностью, проиграв 4 матча АПЛ из последних 6.

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты продолжает погоню за зоной еврокубков. Клуб находится на девятой строчке в турнирной таблице с 55 баллами в активе. В нынешнем сезоне «канониры» выиграли 16 поединков, 7 раз сыграли вничью и проиграли 13 матчей. На счету команды 50 забитых и 38 пропущенных голов. В последних матчах «Арсенал» показывает неплохие результаты. У команды еще есть небольшой шанс попасть в Лигу Конференций.

Информация для ставок

«Арсенал» не проигрывает четыре матча кряду во всех турнирах

«Кристал Пэлас» проиграл три матча из последних пяти

«Арсенал» забил семь голов в пяти последних матчах АПЛ

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Арсенала» и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.79. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.84.

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