|Кристал Пэлас
|1:3
|Арсенал
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1 : 3
завершен
19 мая 2021, 21:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 98.3 - 309
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 1.6
Средний возраст: 29.9 - 25.1
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 2
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Стадион Селхарст Парк
|35’
|0:1
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Пепе Николя
ассистент Тирни Киран
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Бентеке Кристиан
ассистент Таунсенд Эндрос
|1:1
|62’
|90+1’
|1:2
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Мартинелли Габриэл
ассистент Эдегор Мартин
|90+5’
|1:3
|Пепе Николя
|Шлупп Джеффри
|5’
|Бентеке Кристиан
|37’
|37’
|Эль-Нени Мохамед
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Эдегор Мартин
|Сака Бакайо
|Айю Жордан
|Бентеке Кристиан
|78’
|78’
|Джака Гранит
|Тирни Киран
|78’
|Мартинелли Габриэл
|Партей Томас
|Ридевальд Хайро
|МакКарти Джеймс
|82’
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|12
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|3
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|7
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|2
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|0
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|1
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Есть некоторые шансы сыграть в третьем по статусу турнире, Лиге Конференций) Очередной даунгрейд.
Есть некоторые шансы сыграть в третьем по статусу турнире, Лиге Конференций) Очередной даунгрейд.