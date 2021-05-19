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Кристал Пэлас - Арсенал
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Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм - Астон Вилла
Бернли - Ливерпуль
Вест Бромвич - Вест Хэм

Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас против Арсенал

Кристал Пэлас Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) 1:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Кристал Пэлас
1 : 3
завершен
19 мая 2021, 21:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 98.3 - 309
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 1.6
Средний возраст: 29.9 - 25.1
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 2
Арсенал
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 37 тур
Стадион Селхарст Парк
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.964.421.57
Лига Ставок 5.80 4.00 1.61
BetBoom 5.96 4.07 1.61
    Еще
     
    5' Шлупп Джеффри (15)
     
    37' Бентеке Кристиан (20)
     
    62' (1:1) Бентеке Кристиан (20) (Таунсенд Эндрос (10))
     
    78' Бентеке Кристиан (20) уходит с поля, Айю Жордан (9) вышел на поле
     
    82' МакКарти Джеймс (22) уходит с поля, Ридевальд Хайро (44) вышел на поле
     
    35' (0:1) Пепе Николя (19) (Тирни Киран (3))
     
    37' Эль-Нени Мохамед (25)
     
    65' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Эдегор Мартин (11) вышел на поле
     
    2
    78' Тирни Киран (3) уходит с поля, Джака Гранит (34) вышел на поле
    78' Партей Томас (18) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    2
    90+1' (1:2) Мартинелли Габриэл (35) (Эдегор Мартин (11))
    90+5' (1:3) Пепе Николя (19)
    Голы
    35’ 0:1 Пепе Николя
    ассистент Тирни Киран
    Бентеке Кристиан
    ассистент Таунсенд Эндрос     		1:1 62’
    90+1’ 1:2 Мартинелли Габриэл
    ассистент Эдегор Мартин
    90+5’ 1:3 Пепе Николя
    Наказания
    Шлупп Джеффри 5’
    Бентеке Кристиан 37’
    37’ Эль-Нени Мохамед
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Эдегор Мартин Сака Бакайо
    Айю Жордан Бентеке Кристиан 78’
    78’ Джака Гранит Тирни Киран
    78’ Мартинелли Габриэл Партей Томас
    Ридевальд Хайро МакКарти Джеймс 82’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 6
    		6 Удары в створ 3
    		7 Фолы 7
    		6 Угловые 7
    		3 Офсайды 2
    		31% Владение мячом 69%
    		0 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Crooclin
    Crooclin ответ Сидор новый (раскрыть)
    20 мая в 10:18
    Это какая уже за последнее время победа Арсенала на последних минутах на морально-волевых?)
    aNOOBis
    aNOOBis
    20 мая в 07:24
    Появилась возможность выиграть утешительный приз, финишировать выше Тоттенхэма :-)
    youtomee
    youtomee ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    20 мая в 01:33
    зато что-то новенькое, а заодно поднять самооценку, будут там гонять каких-нибудь поляков с венграми и попадут в ЛЕ, через АПЛ то даже до нее теперь не дотягивают
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    20 мая в 01:09
    Зато они что то хотели в Суперлиге)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ zdeniss (раскрыть)
    20 мая в 00:00
    Шансы 0.01% с учетом того, что ВХЮ выигрывает и им осталось дома с "Саутом" сыграть, им нужно только не проиграть, и тогда неважно, как свои матчи сыграют куры и ириски.

    Есть некоторые шансы сыграть в третьем по статусу турнире, Лиге Конференций) Очередной даунгрейд.
    zdeniss
    zdeniss
    19 мая в 23:03
    Несколько туров назад в таблице было все грустно. Шансов на ЛЕ мало и сейчас, но весь турнир они вообще не просматривались. Может, сегодняшняя концовка это знак?
    Тристан
    Тристан
    19 мая в 22:53
    Похоже Мартинелли спасает очко Артеты, жаль..
    Тристан
    Тристан
    19 мая в 22:50
    Думаю проигрыш Арсенала с последующим лишением призрачных надежд на участие хоть в каком евророзыгрыше поспособствуют коренной перестройке. Игроки уровня топ (в чем только они уверены) типа Обамеянга, Джаки и пр. Венгеровские приобретения надеюсь уйдут сами. От днарей типа Холдинга, Чамберса, Элнени и пр. Венгеровской низкопробной шелупони надеюсь будет избавляться новый коуч, ибо с Артетой, выкормленным тем же Венгером, канониры продолжат тухнуть и плесневеть.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Александр Апалько (раскрыть)
    19 мая в 22:50
      Александр Апалько
      Александр Апалько
      19 мая в 22:17
      У арсенала ещё есть маленькие шансы на лигу конференций.
      Сидор новый
      Сидор новый
      19 мая в 20:52
      2Х + Тб 2,5
      asraeil
      asraeil
      19 мая в 20:51
      1Х + Тб 2,5
      dadrail
      dadrail
      19 мая в 20:50
      Много голов будет....
      Накир
      Накир
      19 мая в 20:49
      Хозяева не проиграют
      Мaлик
      Мaлик
      19 мая в 20:48
      Гости не проиграют
      Сварожич
      Сварожич
      19 мая в 20:47
      Игра на три результата
      marut
      marut
      19 мая в 20:45
      Интересный матч
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      19 мая в 19:53
      Поздравляю, господа. Мы подписали Лео Мессо. Не удивлюсь, если Кроенке еще развели с ним на 10 лямов, как с Партеем, Пепе или Салиба.
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