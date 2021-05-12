«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз на матч финала Кубка России (12.05.2021)

«Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов» в рамках финального поединка Кубка России 12 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Локомотив». Поставить на победу «Локо» можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу «Крыльев» за 4.50.
Форма команд
«Локомотив» проводит неплохой сезон. Команда набрала 53 пункта и идет на третьей строчке в РПЛ. В активе этого клуба 16 побед, пять ничьих и восемь поражений. В последних матчах «Локо» играет уже не так ярко, но в целом игре этого клуба в 2021 году можно только радоваться. Путь до финала Кубка у «Локо» нельзя назвать легким, команда выгрызла возможность пройти дальше.
«Крылья» выдали потрясающий сезон в ФНЛ. Клуб набрал 98 пунктов и досрочно стал чемпионом лиги. Команда выиграла 31 матч, пять раз сыграла вничью и столько же проиграла. В последних играх у «Крыльев» все хорошо, клуб продолжает стабильно набирать очки. Как и у «Локо», путь к финалу нельзя назвать легким. В каждом матче команда выкладывалась в полную силу.
Информация для ставок
- «Локомотив» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах
- У «Крыльев» серия из 29 игр кряду без поражений во всех турнирах
- «Крылья» забили 12 голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» за 2.10. Также можно сделать ставку на победу «Локомотива» и ТБ 2,5 за 3.40.
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