«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз на матч финала Кубка России (12.05.2021)

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сегодня, 00:39

«Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов» в рамках финального поединка Кубка России 12 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Локомотив». Поставить на победу «Локо» можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу «Крыльев» за 4.50.

Форма команд

«Локомотив» проводит неплохой сезон. Команда набрала 53 пункта и идет на третьей строчке в РПЛ . В активе этого клуба 16 побед, пять ничьих и восемь поражений. В последних матчах «Локо» играет уже не так ярко, но в целом игре этого клуба в 2021 году можно только радоваться. Путь до финала Кубка у «Локо» нельзя назвать легким, команда выгрызла возможность пройти дальше.

«Крылья» выдали потрясающий сезон в ФНЛ . Клуб набрал 98 пунктов и досрочно стал чемпионом лиги. Команда выиграла 31 матч, пять раз сыграла вничью и столько же проиграла. В последних играх у «Крыльев» все хорошо, клуб продолжает стабильно набирать очки. Как и у «Локо», путь к финалу нельзя назвать легким. В каждом матче команда выкладывалась в полную силу.

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

У «Крыльев» серия из 29 игр кряду без поражений во всех турнирах

«Крылья» забили 12 голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» за 2.10. Также можно сделать ставку на победу «Локомотива» и ТБ 2,5 за 3.40.

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