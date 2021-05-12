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3 : 1
завершен
12 мая 2021, 20:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 54.5 - 11
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2.4
Средний возраст: 27.8 - 24.6
Средний рост: 183.5 - 181.1
Легионеров: 5 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Серия побед: 0 - 4
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Стадион Нижний Новгород (Нижний Новгород) +14 +16, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:25
|Камано Франсуа
|1:0
|15’
|22’
|1:1
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Сарвели Владислав
ассистент Якуба Денис
|Смолов Федор
|2:1(П)
|48’
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Мурило Серкейра
ассистент Рыбус Мацей
|3:1
|84’
|17’
|Якуба Денис
|Кастро Пабло
|51’
|Камано Франсуа
|64’
|Тренеру Николич Марко
|86’
|Рыбчинский Дмитрий
|90’
|Рыбус Мацей
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|44’
|Витюгов Максим
|Якуба Денис
|Куликов Даниил
|Баринов Дмитрий
|46’
|Магкеев Станислав
|Мухин Максим
|67’
|Миранчук Антон
|Жемалетдинов Рифат
|75’
|Мурило Серкейра
|Чорлука Ведран
|76’
|79’
|Кабутов Дмитрий
|Зеффан Мехди
|Эдер
|Смолов Федор
|87’
|90+2’
|Ефремов Дмитрий
|Ежов Роман
|90+2’
|Чернов Никита
|Божин Сергей
Всё таки судья подпортил праздник, видно хочет кататься в ВИП купе ЖД)
Всё таки судья подпортил праздник, видно хочет кататься в ВИП купе ЖД)
Тем не менее с победой, надеюсь, в воскресенье будет хорошая погода и на РЖД устроят праздник для болельщиков по типу 2017 "Кубок - наш!",)
Тем не менее с победой, надеюсь, в воскресенье будет хорошая погода и на РЖД устроят праздник для болельщиков по типу 2017 "Кубок - наш!",)
Локомотив с победой, да где-то на опыте, где-то на везении, но это финал, тут так и должно быть.
Пс: лига Европы конечно хорошо, но наверное лучше натареть сезон в РФПЛ и если заслужить через чемпионат, то будут шансы и там смотреться достойно, все мы помним приз команде Слуцкого от УЕФА и 0-1, 3-2 с сент-галеном, у которого даже билета представителю команды не было забронировано на жеребьевка следующего раунда. Может лучше как с аз в Самаре 5-3? Это шоу не забываемо
Локомотив с победой, да где-то на опыте, где-то на везении, но это финал, тут так и должно быть.
Пс: лига Европы конечно хорошо, но наверное лучше натареть сезон в РФПЛ и если заслужить через чемпионат, то будут шансы и там смотреться достойно, все мы помним приз команде Слуцкого от УЕФА и 0-1, 3-2 с сент-галеном, у которого даже билета представителю команды не было забронировано на жеребьевка следующего раунда. Может лучше как с аз в Самаре 5-3? Это шоу не забываемо
Крылья смотрелись достойно, но класс команды РПЛ сказался. Тем более, в финале ошибки очень многое решают. Крылья сами себе голы напривозили. Но и забили красиво.
Ждём самарцев в РПЛ!
Крылья смотрелись достойно, но класс команды РПЛ сказался. Тем более, в финале ошибки очень многое решают. Крылья сами себе голы напривозили. Но и забили красиво.
Ждём самарцев в РПЛ!
Не могу понять игроков крыльев - ну так расстроены, как будто проиграли команде из своей лиги.
Сергеев очень переоцененный игрок.
Не могу понять игроков крыльев - ну так расстроены, как будто проиграли команде из своей лиги.
Сергеев очень переоцененный игрок.