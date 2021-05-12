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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Крылья Советов

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 3:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) Крылья Советов
Локомотив
3 : 1
завершен
12 мая 2021, 20:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 54.5 - 11
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2.4
Средний возраст: 27.8 - 24.6
Средний рост: 183.5 - 181.1
Легионеров: 5 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Серия побед: 0 - 4
Крылья Советов
Россия. Кубок 2020/2021, Финал
Стадион Нижний Новгород (Нижний Новгород) +14 +16, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.264.26
Лига Ставок 2.02 3.35 4.10
Мелбет 1.92 3.34 4.76
BetBoom 1.96 3.45 4.30
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    15' (1:0) Камано Франсуа (25)
     
    46' Баринов Дмитрий (6) уходит с поля, Куликов Даниил (69) вышел на поле
     
    48' (2:1) Смолов Федор (9)
     
    51' Кастро Пабло (3)
     
    64' Камано Франсуа (25)
     
    67' Мухин Максим (76) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
     
    75' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
     
    76' Чорлука Ведран (14) уходит с поля, Мурило Серкейра (27) вышел на поле
     
    84' (3:1) Мурило Серкейра (27) (Рыбус Мацей (31))
     
    86' Тренеру Николич Марко
     
    87' Смолов Федор (9) уходит с поля, Эдер (19) вышел на поле
     
    2
    90' Рыбчинский Дмитрий (94)
    90+3' Рыбус Мацей (31)
     
    17' Якуба Денис (6)
     
    22' (1:1) Сарвели Владислав (10) (Якуба Денис (6))
     
    44' Якуба Денис (6) уходит с поля, Витюгов Максим (8) вышел на поле
     
    79' Зеффан Мехди (18) уходит с поля, Кабутов Дмитрий (77) вышел на поле
     
    2
    90+2' Ежов Роман (11) уходит с поля, Ефремов Дмитрий (22) вышел на поле
    90+2' Божин Сергей (47) уходит с поля, Чернов Никита (3) вышел на поле
    Голы
    Камано Франсуа 1:0 15’
    22’ 1:1 Сарвели Владислав
    ассистент Якуба Денис
    Смолов Федор 2:1(П) 48’
    Мурило Серкейра
    ассистент Рыбус Мацей     		3:1 84’
    Наказания
    17’ Якуба Денис
    Кастро Пабло 51’
    Камано Франсуа 64’
    Тренеру Николич Марко 86’
    Рыбчинский Дмитрий 90’
    Рыбус Мацей 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    44’ Витюгов Максим Якуба Денис
    Куликов Даниил Баринов Дмитрий 46’
    Магкеев Станислав Мухин Максим 67’
    Миранчук Антон Жемалетдинов Рифат 75’
    Мурило Серкейра Чорлука Ведран 76’
    79’ Кабутов Дмитрий Зеффан Мехди
    Эдер Смолов Федор 87’
    90+2’ Ефремов Дмитрий Ежов Роман
    90+2’ Чернов Никита Божин Сергей
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    14 мая в 21:01
    Браво, Локомотив! Теперь они выиграли Кубок России и без Юрия Палыча. Феноменально кубковая команда, конечно! Мои самые искренние поздравления в адрес болельщиков паровоза!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ AlVi77 (раскрыть)
    13 мая в 09:06
    Были моменты где судья не замечал нарушения ЛОКО... Были и не мало, хотя в целом соглашусь.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    13 мая в 05:29
    Что за проблема?В Европе вон по двв матча в неделю играют и ничего,не жалуются,и в еврокубках побеждают.А наши видите ли несвежие...Бред
    амурец
    амурец
    13 мая в 02:17
    Локомотив с заслуженным кубком, даже не сомневался в Локо, хотя КС молодцы, гол вообще забили классический, но класс Локо всё же выше, да и Гиля молодец
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    13 мая в 01:29
    С победой Локомотив!!! На мой взгляд, заслуженно взяли Кубок России!!!
    XL-965
    XL-965
    13 мая в 00:03
    С победой Локомотив, спасибо Марко и Ко за то что весной сотворили сказку
    Alexnvr
    Alexnvr ответ AlVi77 (раскрыть)
    12 мая в 23:59
    Всё верно. Растащили перед ЕК. Одни ветераны остались и молодняк.
    AlVi77
    AlVi77 ответ Alexnvr (раскрыть)
    12 мая в 23:56
    Ну Черноморец растащили после выхода в ее, насколько я помню. И новый состав как раз был сырой и уверенно скатывался по таблице на дно, а 0-5 с Валенсией тому Черноморцу это как победа. Могу ошибаться, я плохо помню выступления Черноморца, факела, Тюмени, Шинника в последние сезона
    Alexnvr
    Alexnvr ответ AlVi77 (раскрыть)
    12 мая в 23:49
    Скорее всего растащат как Новороссийский Черноморец. А игра КС очень понравилась. Ещё бы попадали в ворота, то могли бы победить. Главное тренера не потерять, а игроков он под себя подберёт.
    AlVi77
    AlVi77 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    12 мая в 23:41
    Да не, сами виноваты, ошибки прямиком из ФНЛ, отсюда привозы + отсутствие холоднокровия при голевых моментах. На судью сегодня не надо кивать. Это не Вилков, Кукуян и ещё один саранский...
    протон1
    протон1
    12 мая в 23:34
    никогда не было интереса к этим кубкам. ваще хотелось бы убрать их. и свежо играть за чемпионат и за лч и всё. зачем столько наград .
    AlVi77
    AlVi77 ответ Alexnvr (раскрыть)
    12 мая в 23:27
    Там слишком все сложно) вспомни группы зенита и Локо. У Локо последние годы Атлетико, Ювентус и вроде даже Бавария была. И то умудрялись очки брать. Нам конечно такая группа не светила, ибо ле послабее явно))) но что-то говорит что мы бы играли в очень яркий футбол, но ошибки на ровном месте сводили всю зрелищность к 0 результату. В ФНЛ некому за них наказывать, сейчас сыграем в РФПЛ и пойдет игра, если конечно не растащат команду. А так эта команда за историю крыльев в ЧР самая потенциально сильная. Команда каряки, соузы, Тихонова, коромана и ко была из готовых игроков, в ней рос только Саша Анюков, а тут 15-17 игроков, которые могут вырасти до приличных игроков сборной
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 мая в 23:11
    Спаслись на пенальти.
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 мая в 23:09
    Крылья романтичная команда. Играли неплохо, порою лучше (первый тайм) ЛОКО.

    Всё таки судья подпортил праздник, видно хочет кататься в ВИП купе ЖД)
    Паровозов
    Паровозов
    12 мая в 23:03
    "Забрали Своё". Всех к.з с трофеем, сезон уже можно считать удачным.
    Палыч82
    Палыч82 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    12 мая в 23:02, ред.
    С Уралом тоже было буднично,) Но Крылья составили хорошую конкуренцию, жаль Сергеев сегодня был сам не свой. Николича зря качали, сегодня не постоение и игра помогли выиграть, а индивидуальное мастерство железнодорожников и ошибки соперника.
    Тем не менее с победой, надеюсь, в воскресенье будет хорошая погода и на РЖД устроят праздник для болельщиков по типу 2017 "Кубок - наш!",)
    Alexnvr
    Alexnvr ответ AlVi77 (раскрыть)
    12 мая в 22:58
    Но всё равно согласись что Паровоз в ЕК будет выглядеть немного лучше КС. И так рейтинг упал ниже плинтуса.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Честный Зритель (раскрыть)
    12 мая в 22:58
    вполне по зубам чешский яблонец, бельгийский гент, надеюсь что попадётся псв в каком они сейчас состоянии...про селтик как раз и написал, что могут попасться клубы где мы не будем фаворитами, а вот против монако ни у локо, ни у Спартака считаю шансов не будет, тут только может выручить физическая форма команды ( если чемпионат России стартует хотя бы на пару недель раньше чем Франции как было когда краснодар прошёл порту, который был просто в ужасных физических кондициях, считаю сыграй они на две - три недели попозже и у быков шансов против порту не было бы) ждём новичков, Зарема по слухам минимум 35 млн евро хочет потратить на усиление состава Спартака этим летом
    memphis
    memphis
    12 мая в 22:54
    Крылья молодцы, показали всем дутым лидерам рпл, что они не выше фнл... Да, проиграли, но только сами себе, а не локомотиву
    memphis
    memphis
    12 мая в 22:52, ред.
    Смолов лучше б за сборную так просил бить пенальти. А его жест , когда менялся объясняет насколько он мерзкий тип
    nikot
    nikot
    12 мая в 22:48
    Жаль будет, если эти КС растащат!
    AlVi77
    AlVi77
    12 мая в 22:44
    Очень достойно мы провели 1 тайм, даже заслужили победы в нем, но матч состоит из 2 таймов. Главное сделать правильные выводы и сохранить по максимуму состав, не нужно идти по пути Ротора, новые будут не лучше этой молодой и амбициозной команды, которая сильна именно командой.
    Локомотив с победой, да где-то на опыте, где-то на везении, но это финал, тут так и должно быть.
    Пс: лига Европы конечно хорошо, но наверное лучше натареть сезон в РФПЛ и если заслужить через чемпионат, то будут шансы и там смотреться достойно, все мы помним приз команде Слуцкого от УЕФА и 0-1, 3-2 с сент-галеном, у которого даже билета представителю команды не было забронировано на жеребьевка следующего раунда. Может лучше как с аз в Самаре 5-3? Это шоу не забываемо
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    12 мая в 22:43
      Greiba
      Greiba
      12 мая в 22:42
      Очередной кубок России у Локомотива! спустили с небес на землю ФНЛовскую выскочку.
      Igo0rek
      Igo0rek
      12 мая в 22:38
      Жаль((
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ mor57 (раскрыть)
      12 мая в 22:37, ред.
      Чемпион по брюгге и бенфике
      Garrincha58
      Garrincha58
      12 мая в 22:35
      оказывается в России есть недооценённые тренеры это Осинькин какую команду создал из малоизвестных игроков и зачем тащат всяких Тыдесков Николичей своих тренеров надо ставить не бояться тоже касается и игроков разве Якубо хуже скажем того же Крыховяка или Вендела с Кралом даже лучше а Зиньковского почему в сборную не приглашают чем он хуже Кузяева или Жемалетдинова всё у нас через ж...пу
      makkie
      makkie
      12 мая в 22:34
      Локо с победой, завсегдатаи Кубка России)

      Крылья смотрелись достойно, но класс команды РПЛ сказался. Тем более, в финале ошибки очень многое решают. Крылья сами себе голы напривозили. Но и забили красиво.
      Ждём самарцев в РПЛ!
      Kolymchanin
      Kolymchanin
      12 мая в 22:30
      Поздравляю болельщиков Локо с победой!!!
      Не могу понять игроков крыльев - ну так расстроены, как будто проиграли команде из своей лиги.
      Сергеев очень переоцененный игрок.
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      12 мая в 22:29
      посмотрел после финального свистка как будут распределяться места в еврокубках и приятно удивился, после поражения крыльев от локомотива Спартак как минимум будет играть в группе лиги европы, даже если вылетит в третьем раунде лиги чемпионов...оба наша клуба кто бы из них не занял второе место в рпл в отборе лиги чемпионов будут не сеяными, соперники могут попасться как проходимые как и... селтик, псв, монако😳
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