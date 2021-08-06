«Лутон Таун» — «Питерборо». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

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вчера, 22:40

«Лутон Таун» сыграет против «Питерборо» в рамках первого тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лутон Таун». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.23. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.40. Поставить на победу гостей можно по 3.40.

Форма команд

«Лутон Таун» принимал участие в товарищеских матчах. Команда отлично провела эти поединки. В шести матчах клуб лишь дважды не смог выиграть, это были игры против «Брайтона» и «Портсмута».

«Питерборо» в товарищеских матчах выглядел неплохо, но не сказать, что идеально. Клуб часто проигрывал, это были минимальные поражения. Команда мало пропускает и мало забивает.

Информация для ставок

● «Питерборо» проиграл три матча из последних пяти

● «Лутон Таун» выиграл три матча из последних пяти

● «Питерборо» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.80.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Чемпионшипа.