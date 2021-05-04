«Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов (04.05.2021)

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вчера, 15:57

В ответном матче первой полуфинальной пары ПСЖ отправится в Манчестер. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом встречи является «Сити». Поставить на победу «горожан» можно по коэффициенту 1.7. В случае победы парижан зайдет коэффициент 4.6. Ничью предлагают по коэффициенту 4.4. Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.55. Тотал меньше букмекеры предлагают по коэффициенту 2,4. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Манчестер Сити» проводит отличный сезон и семимильными шагами движется к очередной победе в своем чемпионате. В последней игре был на классе обыгран «Кристал Пэлас» (2:0). Но не чемпионатом единым живут подопечные Пепа Гвардиолы, задачу победы в Лиге чемпионов никто не отменял. Волевая выездная победа в первом матче должна придать команде еще большей уверенности в своих силах, а в домашнем поединке вполне вероятно «Сити» завершит начатое.

ПСЖ продолжает борьбу за чемпионство в непростой гонке с «Лиллем». В последней домашней игре не без проблем был обыгран «Ланс» (2:1). Давление за результат на команду усиливается, всё это усугубляется травмой лидера атак Килиана Мбаппе. Маурисио Почеттино придется придумывать что-то неординарное, чтоб переломить ход двухматчевого противостояния и повторить достижение своего предшественника в прошлом сезоне.

Информация для ставок

«Сити» выиграл 13 из 15 последних домашних матчей

ПСЖ забивает 13 выездных матчей подряд

забивает 13 выездных матчей подряд В шести из восьми последних домашних игр «Сити» пропускал минимум один гол.

ПСЖ выигрывает на выезде 10 матчей подряд

Прогноз