Манчестер Сити

2 : 0 завершен 2 - 1

Первый матч Первый матч Стартовый состав Цена (млн. €): 535.5 - 444 Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.1 Средний возраст: 27.5 - 28.7 Средний рост: 179.9 - 179.5 Легионеров: 8 - 9 Схемы: 4-4-2 - 4-3-3 Серия побед: 4 - 1