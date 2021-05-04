Манчестер Сити

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2 : 0
завершен
04 мая 2021, 22:00
вторник
2 - 1
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 535.5 - 444
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.1
Средний возраст: 27.5 - 28.7
Средний рост: 179.9 - 179.5
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 4 - 1
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Стадион Этихад Стэдиум
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|Марез Рияд
|1:0
|11’
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Марез Рияд
ассистент Фоден Фил
|2:0
|63’
|22’
|Эррера Андер
|69’
|Ди Мария Анхель
|71’
|Верратти Марко
|Зинченко Александр
|72’
|Де Брюйне Кевин
|74’
|87’
|Кимпембе Преснель
|89’
|Данилу
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Кин Моизе
|Икарди Мауро
|62’
|Дракслер Юлиан
|Эррера Андер
|75’
|Данилу
|Паредес Леандро
|75’
|Дагба Колин
|Флоренци Алессандро
|Жезус Габриэл
|Де Брюйне Кевин
|82’
|Стерлинг Рахим
|Силва Бернарду
|82’
|83’
|Баккер Митчел
|Диалло Абду
|Агуэро Серхио
|Фоден Фил
|85’
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|12
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|0
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|15
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|0
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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