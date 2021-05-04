Манчестер Сити

ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-05-04
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-23
2021-02-24
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-16
2021-03-17
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-13
2021-04-14
2021-04-27
2021-04-28
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-29

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Пари Сен-Жермен

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
Манчестер Сити
2 : 0
завершен
04 мая 2021, 22:00
вторник
2 - 1
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 535.5 - 444
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.1
Средний возраст: 27.5 - 28.7
Средний рост: 179.9 - 179.5
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 4 - 1
Пари Сен-Жермен
Лига чемпионов 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Этихад Стэдиум
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.674.454.81
Лига Ставок 1.63 4.30 5.20
Мелбет 1.64 4.62 4.84
1XBET 4.70 1.50 5.30
BetBoom 1.60 4.54 5.21
    Еще
     
    11' (1:0) Марез Рияд (26)
     
    63' (2:0) Марез Рияд (26) (Фоден Фил (47))
     
    72' Зинченко Александр (11)
     
    74' Де Брюйне Кевин (17)
     
    2
    82' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
    82' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
     
    85' Фоден Фил (47) уходит с поля, Агуэро Серхио (10) вышел на поле
     
    22' Эррера Андер (21)
     
    2
    62' Икарди Мауро (9) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
    62' Эррера Андер (21) уходит с поля, Дракслер Юлиан (23) вышел на поле
     
    69' Ди Мария Анхель (11)
     
    71' Верратти Марко (6)
     
    2
    75' Паредес Леандро (8) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
    75' Флоренци Алессандро (24) уходит с поля, Дагба Колин (31) вышел на поле
     
    83' Диалло Абду (22) уходит с поля, Баккер Митчел (25) вышел на поле
     
    87' Кимпембе Преснель (3)
     
    89' Данилу (15)
    Голы
    Марез Рияд 1:0 11’
    Марез Рияд
    ассистент Фоден Фил     		2:0 63’
    Наказания
    22’ Эррера Андер
    69’ Ди Мария Анхель
    71’ Верратти Марко
    Зинченко Александр 72’
    Де Брюйне Кевин 74’
    87’ Кимпембе Преснель
    89’ Данилу
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Кин Моизе Икарди Мауро
    62’ Дракслер Юлиан Эррера Андер
    75’ Данилу Паредес Леандро
    75’ Дагба Колин Флоренци Алессандро
    Жезус Габриэл Де Брюйне Кевин 82’
    Стерлинг Рахим Силва Бернарду 82’
    83’ Баккер Митчел Диалло Абду
    Агуэро Серхио Фоден Фил 85’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 14
    		5 Удары в створ 0
    		15 Фолы 12
    		6 Угловые 6
    		1 Офсайды 1
    		44% Владение мячом 56%
    		0 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Karkaz
    Karkaz
    05 мая в 21:33
    Ну как я и предполагал, с более собранной обороной ПСЖ ничего не светит. Это не Боатенга разрывать.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    05 мая в 18:48
    По большому счёту в МС собраны ноунеймы,если сравнивать с ПСЖ. Мбаппе и Неймар вдвоём будут стоить практически.как весь состав Сити. Только вот только толку от бразильца не то что нет,а скорее всего даже вред.Француз забивает важные мячи,с той же Баварией.а Ней тянет одеяло на себя,такое впечатление что возомнил из себя то ли Месси,то ли Роналду, хотя даже находясь в не лучших кондициях,КПД Двух Мегазвезд намного выше,чем у этой псевдомудилы. Это же он настолько Маэстро,что какой то песочноволосый Саша,отобрал у него палочку. А в концовке,парижане стали вести себя просто по-хамски,такое впечатление что это какой то матч АПЛа из 80-тых. По современным меркам,там ещё парочку надо было удалять Кимпембе прямой и Вератти - второй. Но видать нидерландец посчитал,что победа сити будет слегка подпорчена,удалением такого кол-ва игроков соперника и кто не видел матч,скажет рефери помогли Хосепу. Но по итогам первого матча,становилось всё понятно,кто проходит дальше. Да и в этом виноваты сами французы,которые во втором тайме сбавили обороты,а в первом не до давили.А Сити нельзя отдавать инициативу - это наказуемо.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Dima salev (раскрыть)
    05 мая в 18:17
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      05 мая в 17:37
      Все вполне заслуженно! Ман.Сити были объективно лучше в этом матче и больше хотел выйти в финал ЛЧ. ПСЖ это команда звезд, но не команда - звезда! Почему не сыграл Мбаппе? Это уже не проблемы подопечных Гвардиолы)
      Шуnя771
      Шуnя771
      05 мая в 12:27
      Хорошая игра... Особенно понравился судья! Послал Верати на х..., дважды и всё ок)) Присвистывал за англичан...
      Bom Bom
      Bom Bom
      05 мая в 11:54
      Ситизенов с победой) Очень уверенно, надеюсь они сделают требл в этом сезоне. Пусть без кубка Англии, но и ладно.
      P.S. Послушал Елагина и взял обе забьют(
      Dima salev
      Dima salev
      05 мая в 11:13
      Брать выграл свою двоюродный брата
      lobsterdam
      lobsterdam
      05 мая в 10:21, ред.
      Сити как всегда свезло: ПСЖ играл без Мбаппе, а два клоуна устроили цирк, вместо игры. Почеттино надо от них избавляться.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответ Van Vanovich (раскрыть)
      05 мая в 09:11
      Если бы могла - обыграла бы
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      05 мая в 08:20
      В ответном матче Барса могла обыграть ПСЖ со счетом 3:0 или 4:0. Но не хватило везения и кто -то кривоногим оказался.)
      13 RUS
      13 RUS
      05 мая в 07:54
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ CHIKO_6969 (комментарий удален) (раскрыть)
        05 мая в 07:40
          Владимир Ушаков
          Владимир Ушаков
          05 мая в 07:28
          Ожидаемо вышли в финал после случайных голов в первой игре, фора была серьезная у МС и минус Мбаппе и Гейе это приговор для вылета у ПСЖ. В этой игре МС выиграл по делу и голы были логичными и в первую очередь МС прошел за счет обороны. Жду английский финал.
          ХУБУЛ
          ХУБУЛ
          05 мая в 07:19
            112910415
            112910415
            05 мая в 06:10
            случилось то, что должно было случиться
            Manny_Pacquiao
            Manny_Pacquiao ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            05 мая в 04:27
            В финале все обнуляется
            allemz
            allemz
            05 мая в 01:05
            Диаша признали игроком матча!
            Походу нашелся достойный преемник Компани!)
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            05 мая в 01:02
            Кубок УЕФА 2008/2009, 6 тур
            Стадион Этихад Стэдиум

            Манчестер Сити 0-0 ПСЖ
            ======================
            Прикиньте, где эти команды играли 12 лет назад))
            Теперь полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА))
            allemz
            allemz
            05 мая в 01:00
            Зря только САФ напрягался!) Это фиаско, дед!)
            95-shishani-95
            95-shishani-95 ответ Spartach from kg (раскрыть)
            05 мая в 00:57, ред.
            Да и сегодня этот Неймар много загубил своим "дриблингом", вместо простого удара или паса!
            УЕСКА
            УЕСКА
            05 мая в 00:53
            Ноль ударов в створ ворот и этим все сказано.
            Steven Gerrard 008
            Steven Gerrard 008 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            05 мая в 00:52
            Смотрели и восхищались волшебством Александра)
            Spartach from kg
            Spartach from kg ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
            05 мая в 00:50
            В первом матче Неймар же погубил немало перспективных моментов. Поделись с Мбаппе с мячом был бы 2:0, а то и 3:0, ну или 2:2 на худой конец. Но нет же все эти моменты решил поводиться, пижон
            95-shishani-95
            95-shishani-95 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
            05 мая в 00:44
            Интересно 🤔 А чем занимались Марез и Де Брюйне?
            ИГРОЧИШКА
            ИГРОЧИШКА
            05 мая в 00:44
            МС с победой! Остался самый трудный матч, кто бы там ни был
            Steven Gerrard 008
            Steven Gerrard 008
            05 мая в 00:41
            Топарь Зинченко в обоих матчах затащил. Горожан повезло с ним)
            Steven Gerrard 008
            Steven Gerrard 008
            05 мая в 00:35
            Поздравляю Ман Сити с выходом в финал.
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            05 мая в 00:31
            МС наконец-то дошёл до финала. С победой и выходом в финал манчестерский клуб. Жаль, что тренер Гвардиола. Именно из-за него не могу болеть за них, до его назначения, я давно был за МС. Чего стоит то первое чемпионство нового Манчестера Сити!
            Кстати, правила в Лиге Чемпионов поменялись что ли, я что-то не понял?! Почему не показали, что Де Брюйне пропустит финал, если он получил по жёлтой карточки в двух матчах полуфинала Лиги Чемпионов?!
            Dauletbek
            Dauletbek
            05 мая в 00:29
            Шейхов из Парижа это разозлит, ещё усилятся
            allemz
            allemz
            05 мая в 00:25
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100