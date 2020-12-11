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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (12.12.2020)

вчера, 09:38

Центральным матчем 12-го тура в АПЛ будет противостояние двух «Манчестеров». Сумеют ли «красные дьяволы» отойти от провальной игры в Лиги Чемпионов?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.504.371.75
BetCity 4.30 4.30 1.75
Fonbet 4.50 4.25 1.77
Мелбет 4.58 4.48 1.74
GGBet 4.55 4.18 1.75
Лига ставок 4.60 4.20 1.69

Ставки букмекеров

По мнению аналитиков букмекерской конторе Бетсити шансов на успех в этом поединке гораздо больше у «горожан». Коэффициент на их победу представлен котировкой 1,81, ничья представлена коэффициентом 4,25, а успех «красных дьяволов» выделяется коэффициентом 4,65.

Аналитики БК Бетсити больше склоняются к результативной встрече. Именно по этой причине тотал больше 2,5 голов можно сыграть с коэффициентом 1,72, а тотал меньше представлен котировкой 2,38.

Форма команд

Мы не можем сказать о том, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера выступает хорошо. Команда в заключительном матче группового раунда Лиги Чемпионов уступила «Лейпцигу» (2:3). Это привело к тому, что команда финишировала на третьей позиции и будет выступать в Лиге Европы. В АПЛ «красные дьяволы» сумели собраться после провала и одержали четыре победы кряду, переиграв «Эвертон» (3:1), «Вест Бромвич» (1:0), «Саутгемптон» (3:2) и «Вест Хэм» (3:1).

«Манчестер Сити» в этом сезоне в АПЛ далек от своей лучшей игры. В активе команды всего лишь 17 набранных очков в одиннадцати проведенных встречах. Победная серия команды достигла уже двух встреч кряду – «Бернли» (5:0) и «Фулхэм» (2:0).

В Лиге Чемпионов «горожане» провели образцово-показательно групповой этап, набрав 16 очков и уверенно финишировали на первой позиции. В заключительном раунде удалось переиграть «Марсель» (3:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл пять из 10 последних домашних матчей
  • «Манчестер Сити» проиграл один из 10 последних выездных поединков
  • Между собой команды трижды встречались в 2020 году. Две победы на счету «Манчестер Юнайтед» и еще один триумф на счету «Манчестер Сити».

Прогноз

Не видим никаких предпосылок к тому, чтобы игра закрылась. «Манчестер Юнайтед» пропускает практически в каждом туре, а «Манчестер Сити» приближается к своей оптимальной форме. Предлагаем сыграть тотал больше 2,5 голов в этой встрече с коэффициентом 1,72.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.504.371.75
BetCity 4.30 4.30 1.75
Fonbet 4.50 4.25 1.77
Мелбет 4.58 4.48 1.74
GGBet 4.55 4.18 1.75
Лига ставок 4.60 4.20 1.69
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:22
Аутсайдер матча футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
shlomo
shlomo
вчера в 09:41
Ман Сити нужно выигрывать....
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