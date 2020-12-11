«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (12.12.2020)

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вчера, 09:38

Центральным матчем 12-го тура в АПЛ будет противостояние двух «Манчестеров». Сумеют ли «красные дьяволы» отойти от провальной игры в Лиги Чемпионов?

Ставки букмекеров

По мнению аналитиков букмекерской конторе Бетсити шансов на успех в этом поединке гораздо больше у «горожан». Коэффициент на их победу представлен котировкой 1,81, ничья представлена коэффициентом 4,25, а успех «красных дьяволов» выделяется коэффициентом 4,65.

Аналитики БК Бетсити больше склоняются к результативной встрече. Именно по этой причине тотал больше 2,5 голов можно сыграть с коэффициентом 1,72, а тотал меньше представлен котировкой 2,38.

Форма команд

Мы не можем сказать о том, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера выступает хорошо. Команда в заключительном матче группового раунда Лиги Чемпионов уступила «Лейпцигу» (2:3). Это привело к тому, что команда финишировала на третьей позиции и будет выступать в Лиге Европы. В АПЛ «красные дьяволы» сумели собраться после провала и одержали четыре победы кряду, переиграв «Эвертон» (3:1), «Вест Бромвич» (1:0), «Саутгемптон» (3:2) и «Вест Хэм» (3:1).

«Манчестер Сити» в этом сезоне в АПЛ далек от своей лучшей игры. В активе команды всего лишь 17 набранных очков в одиннадцати проведенных встречах. Победная серия команды достигла уже двух встреч кряду – «Бернли» (5:0) и «Фулхэм» (2:0).

В Лиге Чемпионов «горожане» провели образцово-показательно групповой этап, набрав 16 очков и уверенно финишировали на первой позиции. В заключительном раунде удалось переиграть «Марсель» (3:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять из 10 последних домашних матчей

«Манчестер Сити» проиграл один из 10 последних выездных поединков

Между собой команды трижды встречались в 2020 году. Две победы на счету «Манчестер Юнайтед» и еще один триумф на счету «Манчестер Сити».

Прогноз

Не видим никаких предпосылок к тому, чтобы игра закрылась. «Манчестер Юнайтед» пропускает практически в каждом туре, а «Манчестер Сити» приближается к своей оптимальной форме. Предлагаем сыграть тотал больше 2,5 голов в этой встрече с коэффициентом 1,72.