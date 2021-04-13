«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (17.04.2021)

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вчера, 05:18

«Ньюкасл» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 32-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Вест Хэм» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.5) и на победу «Ньюкасла» (3.7).

Форма команд

«Ньюкасл» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице с 32 баллами. В нынешнем сезоне команда играет очень плохо, всего на 6 очков опережая зону вылета. «Ньюкасл» выиграл 8 поединков, столько же сыграл вничью и проиграл 15 матчей. У клуба 32 забитых и 51 пропущенный мяч. Большая часть последних матчей «Ньюкасла» заканчивается ничейным результатом.

«Вест Хэм» очень хорош в нынешнем сезоне. Команда набрала 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе клуба 16 побед, 7 ничьих и 8 поражений. «Вест Хэм» забил 51 гол и пропустил 39 мячей. «Молотобойцы» здорово играют в атаку, забивая много мячей. Отдельного внимания заслуживает арендованный у «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ставший лидером атаки в «Вест Хэме».

Информация для ставок

«Вест Хэм» не проигрывает три матча кряду

«Ньюкасл» проиграл один из последних пяти матчей

«Вест Хэм» выиграл 7 гостевых матчей из 15 в этом сезоне

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Вест Хэма» или ничейный исход, по коэффициенту 1.28. Также можно сделать ставку «обе команды забьют» — 1.75.