«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (17.04.2021)

«Ньюкасл» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 32-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
|
- : -
17 апреля 2021, 14:30
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Вест Хэм» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.5) и на победу «Ньюкасла» (3.7).
Форма команд
«Ньюкасл» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице с 32 баллами. В нынешнем сезоне команда играет очень плохо, всего на 6 очков опережая зону вылета. «Ньюкасл» выиграл 8 поединков, столько же сыграл вничью и проиграл 15 матчей. У клуба 32 забитых и 51 пропущенный мяч. Большая часть последних матчей «Ньюкасла» заканчивается ничейным результатом.
«Вест Хэм» очень хорош в нынешнем сезоне. Команда набрала 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе клуба 16 побед, 7 ничьих и 8 поражений. «Вест Хэм» забил 51 гол и пропустил 39 мячей. «Молотобойцы» здорово играют в атаку, забивая много мячей. Отдельного внимания заслуживает арендованный у «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ставший лидером атаки в «Вест Хэме».
Информация для ставок
- «Вест Хэм» не проигрывает три матча кряду
- «Ньюкасл» проиграл один из последних пяти матчей
- «Вест Хэм» выиграл 7 гостевых матчей из 15 в этом сезоне
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Вест Хэма» или ничейный исход, по коэффициенту 1.28. Также можно сделать ставку «обе команды забьют» — 1.75.