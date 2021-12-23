«Фамаликау» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.12.2021)

1640289922

23 декабря 2021, 23:05

В очередном туре чемпионата Португалии пройдет очная встреча между «Фамаликау» и «Белененсешем». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет отдает предпочтение хозяевам этой игры. Ставки на победу «Фамаликау» можно сыграть по коэффициенту 1.55, ничья идет по котировке 4.10, а победа «Белененсеша» получила отметку 6.20.

В линии голов букмекер предложил такие исходы: ТМ(2,5) мячей доступен по коэффициенту 1.83, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

Футболисты «Фамаликау» смогли набрать лишь 11 очков за 16 сыгранных туров, расположившись на 16-м месте в турнирной таблице португальской лиги. Последнюю победу в чемпионате команда взяла в первых числах ноября над «Боавиштой» (5:2), после чего последовали три поражения кряду и ничья с «Эшторилом» (2:2) в последней игре первенства.

«Белененсеш» выступает главным аутсайдером португальского чемпионата, занимая последнее место в турнирной таблице. Команда занесла себе в актив только одну победу – дома над «Санта Кларой» (2:1), а затем потерпела четыре поражения подряд. Стоит отметить, что «Белененсеш» пережил вспышку COVID-19, лишившись ряда ключевых игроков в минувших турах.

Информация для ставок

«Фамаликау» не уступал «Белененсешу» в 5 очных встречах

«Белененсеш» не забивал голы в 3 прошлых турах чемпионата Португалии

В 7 гостевых матчах чемпионата «Белененсеш» смог забить всего 2 гола

Прогноз

«Белененсеш» находится в глубоком кризисе, из которого команда вряд ли выйдет по итогам предстоящего поединка. Учитывая успешность «Фамаликау» в очных встречах с соперником, который практически не забивает в гостях, рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.