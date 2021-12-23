«Мамелоди Сандаунс» — «Марумо Галлантс». Прогноз на матч Премьер-Лиги Южной Африки (23.12.2021)

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23 декабря 2021, 01:37

В рамках очередного тура Премьер-Лиги Южной Африки «Мамелоди Сандаунс» примет «Марумо Галлантс». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этой игре стоит присмотреться к ставке на победу «Мамелоди» по коэффициенту 1.30. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа «Марумо» в 11.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.35.

Форма команд

В этом сезоне «Мамелоди Сандаунс» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 пункта. У коллектива 13 побед, четыре ничейных результата и одно поражение. Всего у коллектива 32 забитых и восемь пропущенных. В последних встречах лидер чемпионата Южной Африки выглядит неплохо, команда выиграла у «Барока» (2:1), а также одолела «Орландо Пайретс» (4:1), но уступила «Амазулу» (1:0).

«Марумо Галлантс» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 18 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у клуба 11 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних встречах «Марумо» выглядит не лучшим образом, коллектив уступил «Орландо Пайретс» (2:1), а также проиграл «Амазулу» (0:1) и сыграл вничью (0:0) с «Кейптаун Сити».

Информация для ставок

«Марумо» не побеждает три игры кряду

«Мамелоди» проиграл один матч из последних десяти

У «Марумо» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

По мнению букмекеров Фонбет, в этой игре стоит присмотреться к ставке на «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.95. Оба клуба много забивают в нынешнем сезоне.