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Уход Мутко в отставку – ужасная затея

сегодня, 16:50
Уход Мутко в отставку – ужасная затея

Подготовка к ЧМ-18 в разгаре, в футболе полно нерешенных проблем. «Соккер.ру» не понимает, зачем Мутко выписывать вольную, оставляя серым кардиналом.

Отставка Мутко не решает проблему

Мы так мало знаем о Мутко. Даже имени его не знали до последнего времени. Бывшая учительница говорит, что зовут Виктором, в ПТУ поменял имя. У Мутко спутанная биография, удачно женился, был всем и никем, но что заметно – власть его интересует сильнее денег. Но комплекс барина ломал даже больших режиссеров, а тут чиновник, решивший не умирать красиво. 

Мутко мог поступить смело, как морской волк, коим мечтал стать в молодости. Взять вину на себя, с запасом набрать грехов, даже чужих. Получить по хребту. Но сказать, что я – крайний, а Родина – важнее. Многие бы оценили, а теперь поздно. Ведь оказалось, что достаточно высокопоставленный исполнитель не принимает решения. В этом беда. А еще в случае отставки никуда Мутко не уйдет…

Отставка не поможет провести ЧМ-18

На днях официально перенесли сроки сдачи стадионов в семи городах. Не успевают, особенно в Самаре. В принципе, нормальная практика для стран непрактичного менталитета. Но ненормальная ситуация при таких бюджетах, как в России. В Италии стадионы достраивали до дня открытия ЧМ-90, но там не хватало денег. 

А в России просто до сих пор непонятно, кто в ответе за организацию турнира? Если Сорокин, то не из Кремля ведь. Мутко должен отвечать за подготовку ЧМ-18, а если он уйдет с поста главы РФС, то скажет: «Вот вам куратор по подготовке к турниру, вот новый президент РФС. Я простой вице-премьер по вопросам, в том числе, спорта. Чего вы от меня хотите»? 

Отставка закроет дилемму Черчесова

Должность вице-премьера дают тем, кого в Кремле любят слишком сильно, чтобы расстрелять. Это человек из правительства, а не прямо ответственный за спортивные результаты в конкретном виде спорта. Не министр, не глава РФС. Но именно Мутко назначил Черчесова, выбрал такого специалиста для подготовки к играм на ЧМ-18.

Но в случае ухода главы РФС не останется человека, который назначил тренера для сборной. Получится, что в случае успехов Мутко даст интервью, где себя похвалит – поверил в Станислава Саламовича, дал шанс. А если не сложится, всегда можно будет обвинить нового президента в том, что испортил курс старого, битого ветрами и непотопляемого. 

Отставка мешает защититься от ВАДА

А тут еще этот скандал вылезает. Официально Мутко не имел отношения к РФС в 2014-м году. Всегда можно спихнуть все на Толстых. Но давайте рассмотрим самый мерзкий сценарий – не утверждая, что он реален. Предположим, после позора в Ванкувере нашелся кадр, который решил «перестраховаться». Но даже в таком фантастическом сценарии получается, что в итоге наказали только спортсменов и болельщиков. 

Их же – не защитили! А чиновники все как были миллионерами, зачастую свихнувшимися на власти, так и остались. Никто не понес серьезное наказание по результатам внутренних проверок и аудитов бюджетов, например. При любом из раскладов Мутко невыгодно убирать до результатов очередной проверки ФИФА. Он должен быть в первых расстрелянных (или геройских) рядах по защите чести и достоинства состава Капелло на ЧМ-14. Его отставка отовсюду – плохой сигнал.

Отставка не мешает влиять на РФС

Мутко, похоже, давним знакомым жизнь спасал. Смотрите, как технично получится. Его забанили в МОК, перевели из министров спорта. А теперь Виталий Леонтьевич может сбросить с шеи ярмо колонизатора российских земель футбольными объектами. Проще говоря, финансовый провал после ЧМ-18 – а он неизбежен, отчасти ляжет на плечи другого человека. 

Вы вспомните Мутко, но у руля РФС - будет другой дядька. В истории потенциального ухода с поста президента он – главный победитель. Будет в стороне от результата команды Черчесова, будет в стороне от качества проведения ЧМ-18. Его работу снова не смогут оценивать, а просто скажут голосом Ивана Урганта, но без иронии: «Спасибо за все, мил человек, иди, отдыхай, наработался». И Мутко уйдет – руководить новым президентом РФС, если им станет человек из его окружения. 

Отставка не меняет отношение к футболу

Отношение властей, которые дают или не дают деньги, конечно же. Мутко вырос из помощника Собчака до человека, который знает всех в российском футболе. Но очень плохо, что ни ему, ни его коллегам не интересно развитие этого вида спорта. Не сказать, что такие чиновники всегда мешают – в Испании тамошний Мутко с сыном вообще деньги воровал, что не мешало развивать футбол на уровне клубов и сборных, но в России специфика другая. 

Сейчас и отставка Мутко, и выбор нового главы РФС будут проходить под прищуренным взглядом Инфантино. Блаттер простил «демократические выборы» Мутко – из одного кандидата, но сейчас в ФИФА и так косо смотрят на Россию из-за отказа ключевых спонсоров организации сотрудничать в полной мере на ЧМ-18. Поэтому Мутко полностью заслужил отставку – давным-давно, но поскольку после возможно вмешательство государства в футбольные дела – снова подставят. 

Отставка без сильной замены – трата времени

У большинства кандидатов ни характера, ни власти. Так что пусть Виталий, он же Виктор, мучится до конца лета, раз такой хороший, как о нем говорят. Вот проведет Россия ЧМ-18, докажет абсурдность обвинений по допингу в сборной – тогда можно Мутко отпускать на все четыре стороны. Пока же не заслужил такой легкой участи. Серьезно наказывать его точно никто не планирует – все знают, кто и в чем виноват или не виноват, а Мутко считается далеко не худшим из людей в своем окружении. Но не выход отпустить, позволить переложить ответственность на плечи нового главы РФС и куратора подготовки ЧМ-18. 

Мутко сам говорил, что как бывший моряк знает присказку: «Капитан покидает корабль последним». Тонуть придется до лета, а дальше придет пора выныривать, уже с другим человеком в качестве главного. Нужен кто-то с чистой репутацией, а сейчас кого ни поставь – запачкаешь. Жаль, что нет мудрого специалиста из структуры клубов. Пора бы навести порядок. А у людей круга Мутко в жизни столько скандалов, интриг и заговоров, что им не до футбола. Кого ни назначай, система остается. Толстых без поддержки политиков и спонсоров заходил – ничего не смог изменить. Когда нужна футбольная революция, смена известного крайнего не вылечит ни одну болезнь. 26 декабря Мутко может подать в отставку, но заслужил ли он такой спокойный и тихий уход?  

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 18:07
Крыса валит с корабля?!.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:04
Да расстреляйте уже этого Мудка, как предупреждение Путину, чтоб не лишковал.
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 18:02
Что, до сих пор в деле?!.
parallels
parallels
сегодня в 18:01
это что же теперь со спартаком будет? последние годы только за счёт мутки и держался, и даже получил подарок в виде липового чемпионства. в тарасовке, наверное, траур.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:53
Мутко из ближайшего окружения Лучезарного! Аффтар, о чём ты???
cska1234
cska1234 ответил mihaluch
сегодня в 17:50
mihaluch:
Бутырка плачет по Мутку.
Она по всем из нашего руководства плачет.
RDeanW
RDeanW ответил Александр Северный
сегодня в 17:50
Александр Северный:
Вместо Мутко назначат симоняна и спартак без проблем останется один в РПФЛ, всех переведут в ФНЛ, чтобы не мешали быть спартаку чемпионом.
всяко лучше, чем оставить мутко и смотреть еще 15 лет, как каждый год тащат зенит
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:47
Бутырка плачет по Мутку.
cska1234
cska1234
сегодня в 17:45
О дааа. Пусть остается навсегда. Главное, что деньги не ворует, как в Испании. Логика то прекрасная.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:43
Беги, Виталя, беги...Лучше станет и тебе и российскому спорту...
Andrey113190
Andrey113190
сегодня в 17:35
7 должен уйти! Только не сытым брюхом в дом на Рублевке за 80 млн $, а сначала в счетную палату, потом в прокуратура, а затем в суд! Вот это было бы очень справедливо! Но, Россия же мля... Своих не сдает...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 17:19
Минутка проплаченных статей от Соккер.ру
Даже читать не буду. Не глядя - полный бред
zim289
zim289
сегодня в 17:14
Мудко - это позор России похлеще всяких 0:7 от Ливера.
Zimka
Zimka
сегодня в 17:06
Статья на заказ?) Все болельщики давно мечтают об уходе Мутко, это шанс для чего-то нового, методы Мутко мы уже изучили - "больше лимитов хороших и разных" за время которых не вырос ни один футболист уровне не то что Аршавина, а хотя бы Кержакова, Павлюченко или Жиркова, которых готовы взять зарубежные клубы. Сейчас самый идеальный вариант, а то если сборная выйдет из группы на ЧМ (что вполне возможно) Мутко ещё на 10 лет оставят.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:05
да какой он моряк? он же речной техникум окончил! и потом, может быть его сдадут с потрохами именно для того, чтобы показать, кто персонально виноват?
Footbolista
Footbolista ответил Александр Северный
сегодня в 17:04
Александр Северный:
Вместо Мутко назначат симоняна и спартак без проблем останется один в РПФЛ, всех переведут в ФНЛ, чтобы не мешали быть спартаку чемпионом.
Так тому и быть...))
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 17:04
Вместо Мутко назначат симоняна и спартак без проблем останется один в РПФЛ, всех переведут в ФНЛ, чтобы не мешали быть спартаку чемпионом.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:56
Прощайте , г.Мутко ! Расстаёмся без сожаления ! Найдут , конечно, тёплое место где-нибудь в Газпроме или еще где , но не далеко от ложи и будет он уже там мутить.
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