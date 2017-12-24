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«Милан» рассматривает возможность возвращения Монтеллы

сегодня, 13:30

Итальянская пресса предполагает, что руководство «Милана» рассматривает возможность возвращения Винченцо Монтеллы на пост главного тренера команды. Это связано с тем фактом, что новый наставник «россонери»  Дженнаро Гаттузо проводит провальные матчи и близок к скорому увольнению, набрав всего 4 очка в 4 последних матчах миланской команды. Монтелла до сих пор связан с «Миланом» действующим контрактом, поэтому его возвращение стало бы самым логичным решением руководства клуба. 

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Все комментарии
zubila
zubila
сегодня в 17:26
Я бы на его месте крепко задумался...
cevin cigan
cevin cigan ответил Saang
сегодня в 16:46
Saang:
Капец. То есть желающих нет ВООБЩЕ даже среди средних тренеров? Слуцкер и тот бы лучше справился - учитывая подбор игроков, их нужно просто заставить играть нормально.
Ну вроде как и Бьелса сейчас свободен(не плохой вариант)
BobACMilan
BobACMilan
сегодня в 16:27
что за тупизм. руководство че совсем сума сошёл. когда эти 56и наконец-то поймут НУЖЕН НОРМАЛЬНЫЙ ТЕРНЕР
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:14
Назначьте уже великого Паоло Мальдини главным тренером! Ну или пусть руководство Милана слезно просит вернутся в клуб Карло Анчелотти будущим летом. Зачем Монтелле давать второй шанс? Пустая трата времени, не более чем.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:08
Гениальный ход гениального руководства.есь нынешний Милан в одной новости. Жалко на самом деле. Не хватает их в обойме топ-клубов.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 14:59
я вообще не вдуплил зачем его было убирать прям посреди сезона. подождите уже до лета ну или хотя бы до весны. они думали гаттузо им серию а сходу возьмет что ли. тупое руководство это самое плохое что есть в милане))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:45
ахахахаха, а монтелла такой:
nikolah
nikolah
сегодня в 14:25
зачем увольняли?
непонятно...
•BLACK WOLF•
•BLACK WOLF•
сегодня в 14:18
Его отставка была тупым решением руководства, тем более если не приглашают норм тренера.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:03
Если не топ-тренера нанимать, то пусть хоть Монтеллу возвращают... Форза, россонери!!!
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 13:59
Да найдите хорошего тренера епта,бабки ведь есть говорили недавно.Пора уже возвращаться в элиту-7-8 лет поерзали ,домой надо теперь.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:47
манчини приедет поработает
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:47
О чём только думали в руководстве,ставя этого невротика?
Saang
Saang
сегодня в 13:39
Капец. То есть желающих нет ВООБЩЕ даже среди средних тренеров?

Слуцкер и тот бы лучше справился - учитывая подбор игроков, их нужно просто заставить играть нормально.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 13:39
Замкнутый круг)
lawr19730
lawr19730
сегодня в 13:36
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