«Милан» рассматривает возможность возвращения Монтеллы

Итальянская пресса предполагает, что руководство «Милана» рассматривает возможность возвращения Винченцо Монтеллы на пост главного тренера команды. Это связано с тем фактом, что новый наставник «россонери» Дженнаро Гаттузо проводит провальные матчи и близок к скорому увольнению, набрав всего 4 очка в 4 последних матчах миланской команды. Монтелла до сих пор связан с «Миланом» действующим контрактом, поэтому его возвращение стало бы самым логичным решением руководства клуба.