Все клубы, чьи игроки становились чемпионами мира

Удивительно, но факт: Гризманн и Эрнандес стали первыми футболистами «Атлетико», выигравшими чемпионат мира. «Соккер.ру» интересуется, у кого больше победителей мундиалей?

Если бы сборная Хорватии выиграла в финале ЧМ-2018, впервые в истории чемпионом мира мог стать действующий футболист российского клуба – Ведран Чорлука из «Локомотива». Изучаем списки гордости, учитывая клубную принадлежность футболистов на момент завоевания главной награды в мировом футболе.

Свободный агент – Альберто Тарантини (Аргентина, 1978). Основной защитник сборной Аргентины на ЧМ-1978 выделился: Тарантини не был обязан ни одному клубу на момент завоевания «золота» мундиаля. Из «Боки Хуниорс» он уже ушел, а игроком «Бирмингема» станет уже после мирового первенства. Тарантини – единственный человек, выигравший чемпионат мира в статусе свободного агента.

1 чемпион (37 клубов). «Америка» (Мехико), «Атлетико Паранаэнсе», «Бангу», «Аугсбург», «Кальяри», «Депортиво Эспаньол» (Буэнос-Айрес), «Эльче», «Эстудиантес» (Ла-Плата), «Эвертон» (Ливерпуль), «Ферро Карриль Оэсте», «Пирмазенс», «Франкфурт», «Фулхэм», «Ганновер», «Гессен-Кассель», «Лечче», «Лестер», «Ливорно», «Луччезе», «Манчестер Сити», «Метц», «Мирамар», «Монтевидео Уондерерс», «Нант», «Олимпия», «Пиза», «Расинг» (Монтевидео), «Бетис», «Реджана», «Рот Вайсс» (Эссен), «Фрайбург», «Симидзу С-Палс», «Саутгемптон», «Торино», «Велес Сарсфилд», «Вильярреал», «Вулверхэмптон».

У 37 клубов по одному чемпиону мира в истории, зато среди одиночек есть настоящие герои! Ска жем, «Лестер» гордится великим вратарем Гордоном Бэнксом, а «Рот Вайсс» из Эссена Хельмутом Раном, который стал героем финала 1954 года, забив два мяча в ворота непобедимых венгров. ЧМ-2018 принес первого чемпиона мира в истории «Манчестер Сити», ведь в составе сборной Франции посчастливилось оказаться «горожанину» Бенжамену Менди.

2 чемпиона (27 клубов). «Нюрнберг», «Аргентинос Хуниорс», «Атлетик Бильбао», «Атлетико» (Мадрид), «Атлетико Минейро», «Байер» (Леверкузен), «Блэкпул», «Бока Хуниорс», «Сентраль» (Монтевидео), «Данубио», «Депортиво» (Ла-Корунья), «Фортуна» (Дюссельдорф), «Дженоа», «Гамбург», «Лидс», «Лион», «Наполи», «Ньюэллс Олд Бойз», «Парма», «Расинг» (Авельянеда), «Рампла Хуниорс», «Сампдория», «Сан Лоренсо», «Севилья», «Гройтер Фюрт», «Тоттенхэм», «Удинезе».

У 27 клубов по два чемпиона мира в истории. «Атлетико» ворвался в число титулованных команд благодаря Антуану Гризманну и Люка Эрнандесу, а Льорис, Н’Зонзи и Фекир удвоили количество чемпионов в «Тоттенхэме», «Севилье» и «Лионе» соответственно. Один из чемпионов «Наполи» - Диего Марадона, а оба героя немецкого «Байера» - бразильцы, Пауло Сержио и Лусио.

3 чемпиона (11 клубов). «Осер», «Белла Виста», «Серро» (Монтевидео), «Гремио», «Уракан», «Португеза», «Тальерес» (Кордоба), «Триестина», «Штутгарт», «Вердер», «Вест Хэм».

Чем больше чемпионов – тем меньше команд. В списке трехкратных счет 6:5 в пользу Южной Америки. Выделим «Штутгарт», у которого свежее пополнение: Бенжамен Павар прославил швабов. Любопытно, что у «Штутгарта» все чемпионы из разных сборных: француз Павар, бразилец Дунга и немец Бухвальд.

4 чемпиона. «Айнтрахт» (Франкфурт), «Манчестер Юнайтед», «Палермо», «Васку да Гама».

Удивительно, как мало чемпионов у «Манчестер Юнайтед» - наравне с «Айнтрахтом» и «Палермо». А ведь до турнира в России их было только трое и все 1966 года выпу ска : Бобби Чарльтон, Джон Коннелли и Нобби Стайлз. Теперь в эту компанию вписался и Поль Погба.

5 чемпионов. «Кайзерслаутерн», «Болонья», «Челси», «Крузейро», «Лацио», «Ливерпуль», «Марсель», «Монако», «Шальке», «Валенсия»,

Нголо Канте и Оливье Жиру подняли в рейтинге «Челси», Тома Лемар и Джибриль Сидибе добавили пунктов «Монако», а в «Марсель» приедут сразу три свежеиспеченных чемпиона мира: Адиль Рами, Стив Манданда и Флориан Товен.

6 чемпионов. «Боруссия» (Менхенгладбах), ПСЖ.

В числе гладбахских чемпионов значатся Юпп Хайнкес и Берти Фогтс, а ПСЖ удвоил количество своих героев: к Раи, Лама и Роналдиньо добавились Мбаппе, Кимпембе и Ареоля.

7 чемпионов. «Арсенал» (Лондон), «Боруссия» (Дортмунд), «Фламенго», «Флуминенсе», «Индепендьенте».

Прошлый чемпионат мира принес «Арсеналу» трех чемпионов мира (Озил, Мертезакер, Подольски), а нынешний – ни одного, хотя связи «канониров» с Францией при Венгере всегда были сильны. Но вот Жиру зимой отпустили в «Челси», а Ляказетта Дешам не включил в заявку на мундиаль. После ЧМ-2014 в «Боруссию» четыре футболиста вернулись с титулом (Гросскройц, Вайденфеллер, Хуммельс и Дурм), а игроков для сборной Франции в Дортмунде не нашлось, хотя Дембеле имеет связи с этим клубом.

8 чемпионов. «Ботафого», «Коринтианс», «Фиорентина».

Футболисты «Фиорентины» побеждали на четырех разных мундиалях, в последний раз – в 2006-м (Лука Тони). «Коринтианс» делегировал игроков на четыре из пяти победных чемпионатов мира для Бразилии, «Ботафого» - на три из пяти.

9 чемпионов. «Кёльн», «Палмейрас», «Ривер Плейт»,

В составе каждой золотой сборной Бразилии (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002) были игроки или игрок «Палмейраса», а в этом году не было, потому и не победили.

10 чемпионств. «Милан».

9 из 10 чемпионов «Милана» - итальянцы, что объяснимо, а единственный иностранец – Марсель Десайи, выигравший в составе сборной Франции ЧМ-1998.

11 чемпионов. «Барселона», «Реал» (Мадрид), «Сантос».

Самуэль Умтити и Усман Дембеле прибыли в полк каталонских победителей мировых первенств, Рафаэль Варан разменял второй десяток для «Реала». У «Мадрида» самая широкая география побед: тут испанцы, и французы, и немцы, и бразилец с аргентинцем. «Барса» в этом смысле скромнее, а первым игроком каталонцев, победившим на ЧМ, стал бразилец Ромарио (1994 год). Пеле выиграл все три своих чемпионства, будучи футболистом «Сантоса».

13 чемпионов. «Насьональ» (Монтевидео), «Сан-Паулу».

Два южноамериканских клуба работали исключительно на свои страны – Уругвай и Бразилию. «Сан-Паулу», как и «Палмейрас», отправлял своих футболистов на все пять триумфальных для Бразилии чемпионатов.

14 чемпионов. «Пеньяроль» (Монтевидео).

В вечном дерби «Насьоналя» и «Пеньяроля» по количеству чемпионов мира побеждает последний – 14:13. Естественно, все герои из далеких времен – победители ЧМ-1930 и ЧМ-1950, которые остались за «Селесте».

15 чемпионов. «Рома».

Не итальянцами едиными. Есть немцы Феллер и Бертхольд, француз Канделя, бразильцы Кафу и Алдаир, но в основном, конечно, представители титульной нации, в том числе победители чемпионата мира 2006 года Даниэле Де Росси и Франческо Тотти.

19 чемпионов. «Интер» (Милан).

Здесь восемь чемпионов довоенных мундиалей, включая Джузеппе Меаццу, выигравшего два титула, а также победители ЧМ-1982 и ЧМ-2006 в составе «Скуадра Адзурры» (да-да, Марко Матерацци) и ряд видных иностранцев: Маттеус, Клинсманн, Бреме, Роналдо, Джоркаефф.

24 чемпиона. «Бавария» (Мюнхен)

Футболисты «Баварии» застали все победы сборной ФРГ на мировых первенствах и на трех из них составляли костяк команды (1974, 1990 и 2014). Иностранцы выделяются редкими вкраплениями: Жоржиньо (Бразилия-1994), Биксант Лизаразю (Франция-1998) и новоиспеченный герой Корентен Толиссо.

25 чемпионов. «Ювентус» (Турин)

Ну а на первом месте – «Ювентус»! «Старая Синьора» собрала под своими знаменами четверть сотни чемпионов мира, причем 22 из них – итальянцы. А три оставшихся – обязательно французы. Дидье Дешам с Зинедином Зиданом, а также Блез Матюиди, примеривший на себя корону в прошедшее воскресенье и заявивший, что Криштиану Роналду теперь будет гордиться тем, что делит раздевалку с чемпионом мира.