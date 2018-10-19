Курс на Катар! Какими будут нынешние звёзды к ЧМ-2022?

19 октября 2018, 19:00

Роналду и Месси не удалось выиграть ЧМ в России. Будет ли у них еще один шанс? «Соккер.ру» заглядывает на четыре года вперед и представляет, какими будут сегодняшние звезды.

Речь, конечно же, пойдет не только о Роналду и Месси. Круг сделаем шире, тем более в этом году Криштиану и Лео сдали позиции, и даже «Золотой мяч», которым ни с кем не делились на протяжении десятилетия, отдадут какому-то «незнакомцу». Определенно, золотые времена этой парочки позади – природу не обманешь, но еще, как минимум, на одном мундиале они точно должны выступить.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре и декабре 2022 года. Все футболисты, которых вы знаете сейчас, станут старше на четыре года, а какой-то никому не известный ныне 15-летний мальчишка может сыграть роль Мбаппе на следующем мундиале. Звание чемпиона мира – особенный отличительный знак, это навсегда. Рамос, Кроос, Мбаппе, Гризманн могут похвастаться таким достижением, а Месси, Роналду, Азар и Неймар только мечтают. Покорится ли кому-то из них вожделенная вершина?

Криштиану Роналду (Португалия) – 37 лет*

Роналду встретит ЧМ -2022 на пороге своего 38-летия. Это уже очень и очень солидный возраст по футбольным меркам. Но ведь Криштиану – монстр с атлетической точки зрения, профессионально следит за своей формой и использует инновационные технологии для этого, так что в 37 португалец будет все еще опасен. Скорее всего, уже исключительно в роли центрального нападающего без каких-либо нетривиальных опций. Очень часто складывается ощущение, что Роналду любит голы больше самого футбола, поэтому он будет оставаться в игре ровно до того момент, пока сможет регулярно забивать. Кстати, однажды Криш обмолвился, что собирается оставаться в профессиональном футболе до 41 года. Если сработает по плану, то чемпионат мира в Катаре может оказаться даже не последним в карьере.

*здесь и далее указан возраст на момент ЧМ -2022.

Лионель Месси (Аргентина) – 35 лет

Месси не атлетическая машина, как парень, о котором рассказано чуть выше, но в его карьере не было серьезных травм, так что до тридцати пяти лет может доиграть без особых проблем. Сохранит ли интерес к футболу и форму? Это уже сложные вопросы. На первый нет ответа, что же касается игровых возможностей, возраст замедлит Лионеля, взрывные слаломные проходы заменят короткие дриблинг-эффекты. Техники там бездна, видение поля роскошное, этим и надо пользоваться. Главной движущей силой сборной Аргентины через четыре года Месси быть не сможет, но у него есть время, чтобы переквалифицироваться в плеймейкера и проявить свою гениальность на позиции разыгрывающего, чем и так занимается периодически.

Эден Азар (Бельгия) – 31 год

Чудесное бельгийское поколение завоевало «бронзу» на чемпионате мира в России, но у «красных дьяволов» должен быть еще один шанс себя проявить и прыгнуть выше установленного на ЧМ -2018 достижения. Во время первенства планеты в Катаре Азару будет 31, как и Кевину Де Брюйне, а Ромелу Лукаку – всего 29, Куртуа – 30, вообще не возраст для вратаря. Защиту придется обновить, это да. Но лично Азар через четыре года будет все еще «в соку», особенно если осуществит свою детскую мечту и окажется в мадридском «Реале» - думаю, это даст новый импульс карьере Эдена, поможет ему стать еще сильнее. Азар встретит ЧМ -2022 в возрасте Месси во время ЧМ -2018, в отличие от стареющих прим, которые продолжат цепляться за свой класс и профессионализм, бельгиец должен быть в порядке по определению.

Неймар (Бразилия) – 30 лет

У Неймара в запасе еще один чемпионат мира, во время которого он будет на пике своих игровых возможностей. Даже отсюда, из октября 2018-го, видно, насколько важным будет этот турнир для бразильца. Это история о его месте в истории бразильского футбола: либо останется там капризным талантливым мальчишкой с макаронами на голове и склонностью к симуляциям, либо приведет сборную Бразилии к долгожданной победе на чемпионате мира 20 лет спустя. Впрочем, в случае с «пентакампеонами» сложно так загадывать: вдруг за четыре года появится кто-нибудь ярче и талантливее Неймара? Хотя, думаю, что Неймар в любом случае будет важным персонажем бразильской команды на ЧМ -2022.

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе (оба - Франция) – 31 и 23 года

Эти парни уже выиграли чемпионат мира и попытаются повторить успех через четыре года. Гризманн еще будет далек от футбольной старости, а Мбаппе-то, Мбаппе… Представьте только, какие возможности открываются перед этим парнем! Он уже чемпион мира, а через четыре года сыграет на мундиале все еще в статусе молодого игрока. 23 года – расцвет футбольной молодости. Если придерживаться точки зрения, что на крупных турнирах с участием сборных многое зависит от личностей, то Франция с такими кадрами и, в первую очередь, с суперталантливым Мбаппе, скорее всего, будет главным фаворитом ЧМ -2022.

К озвученным данным Гризманна и Мбаппе можно добавить 29-летних Погба и Варана, 31-летнего Канте, Дембеле (25), Умтити (28), Лемара (26), Павара (26) и многих других. Расцвет сборной Франции впереди, причем за четыре года к уже состоявшимся чемпионам мира могут добавиться неоспоримые таланты, которые даже успеют повзрослеть и набраться опыта. Что сказать, Месси и Роналду со своими сборными точно будет непросто выбить главное «бинго» в карьере, которое могло бы разрешить их вечный спор в чью-то пользу. Может, оно и к лучшему? И, может, тот же Мбаппе заткнет обоих за пояс?