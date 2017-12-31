С Новым футбольным годом!

«Соккер.ру» поздравляет читателей с наступающим Новым годом и желает поклонникам различных клубов того, что им в футболе нужно сильнее всего!

В праздники получаем немало поздравлений. Но важно не забыть, что тут как с комплиментами девушкам – дежурные не зацепят. Поэтому переходим на футбольные личности и обращаемся к читателям, болеющим за различные клубы со своими радостями и печалями, надеждами и ожиданиями.

«Локомотив»

Лидеру чемпионата России хотелось бы пожелать стабильности и терпения в борьбе с коварными соперниками. А девиз ФК «Локомотив» выбрал себе сам. «Ярче прошлого», - короткий и понятный намек-пожелание. С Новым годом, железнодорожники! Отправляем вам от «Соккер.ру» поздравительную открытку с намеком, что возможна победа ярче приятной кубковой:

«Спартак»

Романцев назвал 2017-й спорным для «Спартака», но на фоне предыдущих шестнадцати он – сказочный. В любой сказке царевича ждут поражения перед победами и ошибки перед подвигами. У «красно-белых» похожая история, поэтому их болельщикам хочется пожелать продолжения сказки даже по будням Лиги Европы!

«Зенит»

В родных краях «Зенит» всегда тепло встречают десятки тысяч болельщиков на новом стадионе и миллионы у экранов. Дом построили, дружину фанатов собрали. Осталось полководца настроить на режим «Гвардиола», и можно переносить футбольную столицу в Санкт-Петербург?

ЦСКА

Армейцы живут по средствам и не забывают над собой шутить, как в новогодних роликах, где каждый загадывал желание. Пусть в 2018-м они исполнятся! Виктор Ганчаренко получит в свое распоряжение форварда, Понтус Вернблум станет сдержаннее (и нет, шипы на бутсах точить не станет), а ЦСКА – продолжит бороться за самые высокие места в РФПЛ! Ну и доверие молодым россиянам пора бы отразить на поле.

«Краснодар»

Они на стиле, у них прекрасный стадион – один из самых интересных в Европе с табло и фасадом в качестве украшений. У них все больше болельщиков, причем новых, но верных – люди поддерживают «быков», даже когда «Краснодар» не бодается. Красоту создавать умеют, но в новом году нужно дарить радость своим поклонникам чаще и действовать солиднее – этого и желаем!

«Динамо»

Все ошибаются, но плохо, когда чужие ошибки сказываются на невиновных людях. Так получилось с болельщиками «Динамо», среди которых есть народ, десятилетиями поддерживающий клуб с историей и без вылетов в низшую лигу до недавнего прошлого. Но пришлось пройти испытания, вернуться и снова воевать за право носить на груди знаковую букву «Д». Удачи вам в новом году, «бело-голубые»!

«Реал»

Чего можно пожелать самому успешному клубу 2017 года? Болельщиков «Мадрида» сложно чем-то удивить, поэтому просто напомним, что даже в короткие периоды неудач короли остаются королями, а поражения помогают нагуливать аппетит для будущих побед! Если Зидан и Роналду придумают за зиму ракету – поднимутся в таблице и традиционно впечатлят в ЛЧ.

«Барселона»

Поздравляем поклонников лидера чемпионата Испании! Команду, которая взяла реванш у «Ювентуса» за весну в групповом этапе, успешно сменила тренера и прошла путь от поражения «Реалу» в Суперкубке до разгрома извечного оппонента в Эль Класико на «Сантьяго Бернабеу». Но был еще один уникальный момент – любительское фото празднования Месси и фанатами камбэка против ПСЖ, признанное одним из лучших футбольных снимков года:

«Бавария»

Как же обойтись без поклонников клуба, который даже в великих семидесятых не командовал в Бундеслиге так, как сейчас? В новом году хочется пожелать «Баварии» старых успехов – чтобы у Хайнкеса получилось не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов, ведь Юпп выигрывал ее дважды – с «Реалом» и «Баварией». С наступающим, фанаты вечного немецкого чемпиона!

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» как первая любовь для миллионов людей. Тоньше по чувствам, хотя и непонятная. Команда может играть сильно, но снова наступает на старые грабли. В новом году надо исправить ситуацию и парить, как один из футболистов команды на отдыхе. Как думаете, кто на этом снимке? Похоже, Бартра поймал шикарный момент, которым грех не поделиться с друзьями.

«Манчестер Сити»

Красота футбола Гвардиолы требует постоянных жертв – в виде поверженных соперников. «Горожане» в тайне загадают своей любимой команде много трофеев в новом году, а мы не станем стесняться и пожелаем приверженцам зрелищного футбола дотянуться до трофеев. И почему бы не до самого заветного?

«Манчестер Юнайтед»

При Жозе Моуриньо «красные дьяволы» не всегда радуют своих фанатов содержательной игрой. Но стоит напомнить, что империя сэра Алекса Фергюсона тоже построилась не за год. Шотландский тренер в первых сезонах на «Олд Траффорд» ходил по грани увольнения. Поэтому фанатам – терпения, а Моуриньо – умения осуществить все сделки и добавить яркости в игру. А пока подтруниваем над манкунианцами по-доброму, ведь с Де Хеа можно и в разведку – надежный!

«Челси»

В 2017 году «Челси» вернул себе чемпионство, но «синим» нужно маленькое чудо, чтобы защитить титул в 2018 году. Впрочем, есть и другие турниры, в которых лондонцы могут и хотят победить под руководством своего заводного тренера. Команде, у которой есть все для триумфов, глупо желать чего-то иного, кроме трофеев!

«Ливерпуль»

«Спокойствия, только спокойствия», - такое пожелание напрашивается для «Ливерпуля». Но согласятся ли с этим сами болельщики? Кажется, они по уши влюблены в команду Юргена Клоппа, хотя и не отказались бы, чтобы все то же самое сопровождалось бы более стабильными результатами и титулами. Этого и желаем!

«Арсенал»

«Арсеналу» с тренером-рекордсменом у руля пора избавляться от любви к порочным цифрам вроде «четверки». Как бы то ни было, новый год – это всегда новая возможность начать все сначала, с чистого листа. Каждый «канонир» найдет в этом выражении свой смысл, ведь если Венгер окажется готов на перезагрузку – по весне «Арсенал» удачно выступит не только в ЛЕ.

ПСЖ

В 2017 году парижане удивили всех, купив Неймара за сумасшедшие деньги, не собираются себе отказывать в роскоши и в 2018-м. И под «роскошью» подразумеваются трофеи, надо думать. Желаем-желаем-желаем!

«Наполи»

Лидер чемпионата Италии играет в привлекательный футбол, неаполитанцы хотят сместить с престола «Ювентус». А ведь до Скудетто в последний раз удавалось добраться еще во времена Марадоны! Но сейчас у «Наполи» Ренессанс имени Сарри, и этот процесс важно увенчать созданием осязаемого произведения искусства, которым можно будет порадовать музей. А лично тренеру Маурицио желаем завязать с вредной для здоровья привычкой, заставляющей его выкуривать по три, а то и пять пачек сигарет в день.

«Милан»

«Милану» желаем хороших «крестных отцов» - внятных владельцев, которые будут заботиться о малыше «Милане», как недавно Берлускони. У «россонери» сложный период, но великий клуб обязательно преодолеет трудности, и все у него будет хорошо! Многие гранды прощупывали дно пузом, а потом выстреливали. Важно лишь трудиться и терпеть.

«Интер»

«Нерадзурри», в отличие от «россонери», во многом благодаря вмешательству Лучано Спаллетти и голам Мауро Икарди взлетели туда, куда давно собирались вернуться. «Интеру» желаем, чтобы взлет этот не был обманом, а набор высоты продолжился в 2018 году! Ведь великий город соскучился по великим победам своих сыновей.

«Лацио»

Древняя поговорка на латыни: «Орел не ловит мух», - означает, что «Лацио» не следует в 2018 году снова распыляться на локальные свершения и маленькие цели. С такими футболистами как Иммобиле и Милинкович-Савич можно замахнуться на добычу крупнее! Чего мы «орлам» и желаем!

«Рома»

2018-й станет первым годом «Ромы» без Франческо Тотти на футбольном поле за четверть века. Гордые «волки» не должны ударить в грязь лицом без своего Императора, тем более он по-прежнему рядом, а его империя не собирается на покой.

«Ювентус»

У болельщиков «Юве» есть причины немного свысока смотреть на своих товарищей по Серии A, хотя рекомендуем не упиваться чувством превосходства, а просто наслаждаться победами. Ну и мы-то точно знаем, чего «Старой Синьоре» и лично Джанлуиджи Буффону не хватает для полного счастья и хотелось бы получить в 2018 году.

Сборная России

Сборной России в 2018 году желаем победы на чемпионате мира! Ха-ха-ха! Да-да, редакция начала бурно отмечать надвигающийся праздник, вы верно подумали. На самом деле, пожелание обращено к болельщикам: ребята, давайте жить дружно, дадим сборной России еще один шанс, снова поверив в нее!

P.S. Еще один новогодний сюрприз: мы перешли на единственное и привычное доменное имя «soccer.ru» – учтите, если сохраняли в закладках другие. Спасибо, что Вы с нами, и с Новым годом!