С Новым футбольным годом!

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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18:53
Горецка летом должен перейти в «Баварию»7
17:02
Нулевой счет на табло в матче «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»138
14:35
Составлен список футболистов, которые чаще остальных играли в 2017 году20
13:41
«Шеффилд Уэнсдей» может возглавить бывший главный тренер «Зенита»4
11:21
Родионов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом28
19:06
Луан признан лучшим игроком Южной Америки в 2017 году0
18:31
Заха не собирается покидать «Кристал Пэлас»1
17:57
Агуэро может вернуться на родину летом 2018 года4
17:47
Ласина Траоре может досрочно вернуться в «Монако»4
16:32
Украинский легионер во второй раз подряд стал лучшим игроком года минского «Динамо»2
16:15
Жезус со слезами на глазах покинул поле в матче «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»12
15:59
Раннокия про матч с «Лацио»: «Важней всего было не проиграть»0
15:49
Форвард «Валенсии» Мир в ближайшие дни присоединится к «Реалу»6
15:42
Черчесов поздравил болельщиков сборной России с Новым годом4
15:28
Многонациональный коллектив «Ахмата» поздравил болельщиков с Новым годом2
15:24
«Ноттингем Форест» уволил главного тренера2
15:21
Витоло: «Пришел в „Атлетико“, чтобы выигрывать титулы»0
15:09
«Наполи» оценивает Кьезу в 40 млн евро0
15:04
Диего Коста - о возвращении в «Атлетико»: «Я так долго ждал этого момента!»5
14:52
«Атлетико» представил Витоло и Диего Косту0
14:44
Аллегри поздравил всех болельщиков с наступающими праздниками0
14:26
«Зенит» поздравил своих болельщиков с наступающими праздниками20
14:12
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: стартовые составы16
14:05
Лопетеги: «К Рамосу я отношусь точно так же, как и к Пике»1
13:54
Новый стадион «Эвертона» будет готов к сезону 2022/233
 

С Новым футбольным годом!

сегодня, 17:11

«Соккер.ру» поздравляет читателей с наступающим Новым годом и желает поклонникам различных клубов того, что им в футболе нужно сильнее всего!

В праздники получаем немало поздравлений. Но важно не забыть, что тут как с комплиментами девушкам – дежурные не зацепят. Поэтому переходим на футбольные личности и обращаемся к читателям, болеющим за различные клубы со своими радостями и печалями, надеждами и ожиданиями.

«Локомотив»

Лидеру чемпионата России хотелось бы пожелать стабильности и терпения в борьбе с коварными соперниками. А девиз ФК «Локомотив» выбрал себе сам. «Ярче прошлого», - короткий и понятный намек-пожелание. С Новым годом, железнодорожники! Отправляем вам от «Соккер.ру» поздравительную открытку с намеком, что возможна победа ярче приятной кубковой:

С Новым футбольным годом!

«Спартак»

Романцев назвал 2017-й спорным для «Спартака», но на фоне предыдущих шестнадцати он – сказочный. В любой сказке царевича ждут поражения перед победами и ошибки перед подвигами. У «красно-белых» похожая история, поэтому их болельщикам хочется пожелать продолжения сказки даже по будням Лиги Европы!

С Новым футбольным годом!

«Зенит»

В родных краях «Зенит» всегда тепло встречают десятки тысяч болельщиков на новом стадионе и миллионы у экранов. Дом построили, дружину фанатов собрали. Осталось полководца настроить на режим «Гвардиола», и можно переносить футбольную столицу в Санкт-Петербург?

С Новым футбольным годом!

ЦСКА

Армейцы живут по средствам и не забывают над собой шутить, как в новогодних роликах, где каждый загадывал желание. Пусть в 2018-м они исполнятся! Виктор Ганчаренко получит в свое распоряжение форварда, Понтус Вернблум станет сдержаннее (и нет, шипы на бутсах точить не станет), а ЦСКА – продолжит бороться за самые высокие места в РФПЛ! Ну и доверие молодым россиянам пора бы отразить на поле.

С Новым футбольным годом!

«Краснодар»

Они на стиле, у них прекрасный стадион – один из самых интересных в Европе с табло и фасадом в качестве украшений. У них все больше болельщиков, причем новых, но верных – люди поддерживают «быков», даже когда «Краснодар» не бодается. Красоту создавать умеют, но в новом году нужно дарить радость своим поклонникам чаще и действовать солиднее – этого и желаем!

С Новым футбольным годом!

«Динамо»

Все ошибаются, но плохо, когда чужие ошибки сказываются на невиновных людях. Так получилось с болельщиками «Динамо», среди которых есть народ, десятилетиями поддерживающий клуб с историей и без вылетов в низшую лигу до недавнего прошлого. Но пришлось пройти испытания, вернуться и снова воевать за право носить на груди знаковую букву «Д». Удачи вам в новом году, «бело-голубые»!

С Новым футбольным годом!

«Реал»

Чего можно пожелать самому успешному клубу 2017 года? Болельщиков «Мадрида» сложно чем-то удивить, поэтому просто напомним, что даже в короткие периоды неудач короли остаются королями, а поражения помогают нагуливать аппетит для будущих побед! Если Зидан и Роналду придумают за зиму ракету – поднимутся в таблице и традиционно впечатлят в ЛЧ.

С Новым футбольным годом!

«Барселона»

Поздравляем поклонников лидера чемпионата Испании! Команду, которая взяла реванш у «Ювентуса» за весну в групповом этапе, успешно сменила тренера и прошла путь от поражения «Реалу» в Суперкубке до разгрома извечного оппонента в Эль Класико на «Сантьяго Бернабеу». Но был еще один уникальный момент – любительское фото празднования Месси и фанатами камбэка против ПСЖ, признанное одним из лучших футбольных снимков года:

С Новым футбольным годом!

«Бавария»

Как же обойтись без поклонников клуба, который даже в великих семидесятых не командовал в Бундеслиге так, как сейчас? В новом году хочется пожелать «Баварии» старых успехов – чтобы у Хайнкеса получилось не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов, ведь Юпп выигрывал ее дважды – с «Реалом» и «Баварией». С наступающим, фанаты вечного немецкого чемпиона!

С Новым футбольным годом!

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» как первая любовь для миллионов людей. Тоньше по чувствам, хотя и непонятная. Команда может играть сильно, но снова наступает на старые грабли. В новом году надо исправить ситуацию и парить, как один из футболистов команды на отдыхе. Как думаете, кто на этом снимке? Похоже, Бартра поймал шикарный момент, которым грех не поделиться с друзьями.

С Новым футбольным годом!

«Манчестер Сити»

Красота футбола Гвардиолы требует постоянных жертв – в виде поверженных соперников. «Горожане» в тайне загадают своей любимой команде много трофеев в новом году, а мы не станем стесняться и пожелаем приверженцам зрелищного футбола дотянуться до трофеев. И почему бы не до самого заветного?

С Новым футбольным годом!

«Манчестер Юнайтед»

При Жозе Моуриньо «красные дьяволы» не всегда радуют своих фанатов содержательной игрой. Но стоит напомнить, что империя сэра Алекса Фергюсона тоже построилась не за год. Шотландский тренер в первых сезонах на «Олд Траффорд» ходил по грани увольнения. Поэтому фанатам – терпения, а Моуриньо – умения осуществить все сделки и добавить яркости в игру. А пока подтруниваем над манкунианцами по-доброму, ведь с Де Хеа можно и в разведку – надежный!

С Новым футбольным годом!

«Челси»

В 2017 году «Челси» вернул себе чемпионство, но «синим» нужно маленькое чудо, чтобы защитить титул в 2018 году. Впрочем, есть и другие турниры, в которых лондонцы могут и хотят победить под руководством своего заводного тренера. Команде, у которой есть все для триумфов, глупо желать чего-то иного, кроме трофеев!

С Новым футбольным годом!

«Ливерпуль»

«Спокойствия, только спокойствия», - такое пожелание напрашивается для «Ливерпуля». Но согласятся ли с этим сами болельщики? Кажется, они по уши влюблены в команду Юргена Клоппа, хотя и не отказались бы, чтобы все то же самое сопровождалось бы более стабильными результатами и титулами. Этого и желаем!

С Новым футбольным годом!

«Арсенал»

«Арсеналу» с тренером-рекордсменом у руля пора избавляться от любви к порочным цифрам вроде «четверки». Как бы то ни было, новый год – это всегда новая возможность начать все сначала, с чистого листа. Каждый «канонир» найдет в этом выражении свой смысл, ведь если Венгер окажется готов на перезагрузку – по весне «Арсенал» удачно выступит не только в ЛЕ.

С Новым футбольным годом!

ПСЖ

В 2017 году парижане удивили всех, купив Неймара за сумасшедшие деньги, не собираются себе отказывать в роскоши и в 2018-м. И под «роскошью» подразумеваются трофеи, надо думать. Желаем-желаем-желаем!

С Новым футбольным годом!

«Наполи»

Лидер чемпионата Италии играет в привлекательный футбол, неаполитанцы хотят сместить с престола «Ювентус». А ведь до Скудетто в последний раз удавалось добраться еще во времена Марадоны! Но сейчас у «Наполи» Ренессанс имени Сарри, и этот процесс важно увенчать созданием осязаемого произведения искусства, которым можно будет порадовать музей. А лично тренеру Маурицио желаем завязать с вредной для здоровья привычкой, заставляющей его выкуривать по три, а то и пять пачек сигарет в день.

С Новым футбольным годом!

«Милан»

«Милану» желаем хороших «крестных отцов» - внятных владельцев, которые будут заботиться о малыше «Милане», как недавно Берлускони. У «россонери» сложный период, но великий клуб обязательно преодолеет трудности, и все у него будет хорошо! Многие гранды прощупывали дно пузом, а потом выстреливали. Важно лишь трудиться и терпеть.

С Новым футбольным годом!

«Интер»

«Нерадзурри», в отличие от «россонери», во многом благодаря вмешательству Лучано Спаллетти и голам Мауро Икарди взлетели туда, куда давно собирались вернуться. «Интеру» желаем, чтобы взлет этот не был обманом, а набор высоты продолжился в 2018 году! Ведь великий город соскучился по великим победам своих сыновей.

С Новым футбольным годом!

«Лацио»

Древняя поговорка на латыни: «Орел не ловит мух», - означает, что «Лацио» не следует в 2018 году снова распыляться на локальные свершения и маленькие цели. С такими футболистами как Иммобиле и Милинкович-Савич можно замахнуться на добычу крупнее! Чего мы «орлам» и желаем!

С Новым футбольным годом!

«Рома»

2018-й станет первым годом «Ромы» без Франческо Тотти на футбольном поле за четверть века. Гордые «волки» не должны ударить в грязь лицом без своего Императора, тем более он по-прежнему рядом, а его империя не собирается на покой.

С Новым футбольным годом!

«Ювентус»

У болельщиков «Юве» есть причины немного свысока смотреть на своих товарищей по Серии A, хотя рекомендуем не упиваться чувством превосходства, а просто наслаждаться победами. Ну и мы-то точно знаем, чего «Старой Синьоре» и лично Джанлуиджи Буффону не хватает для полного счастья и хотелось бы получить в 2018 году.

С Новым футбольным годом!

Сборная России

Сборной России в 2018 году желаем победы на чемпионате мира! Ха-ха-ха! Да-да, редакция начала бурно отмечать надвигающийся праздник, вы верно подумали. На самом деле, пожелание обращено к болельщикам: ребята, давайте жить дружно, дадим сборной России еще один шанс, снова поверив в нее! 

С Новым футбольным годом!

P.S. Еще один новогодний сюрприз: мы перешли на единственное и привычное доменное имя «soccer.ru» – учтите, если сохраняли в закладках другие. Спасибо, что Вы с нами, и с Новым годом!

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:25
Персонально Антихеру:
С Новым годом (игнор снят). Всех благ.
ATG
ATG
сегодня в 19:16
Всех с наступающим! ВЕРНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СТАРЫЙ ДИЗАЙН!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:16
Спасибо!
А Соккеру главное пожелание - вернуть старый дизайн!!!
An Jo
An Jo
сегодня в 19:07
С новым годом, бьянконери! Всех благ и удачи в новом году! Пусть чёрные полосы встречаются лишь на экранах во время игру любимого клуба! Ура!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 18:56
Поздравляю всех с праздником) И друзей и врагов) Желаю всем счастья, вне зависимости от клубных пристрастий.
Пью за вас бокал шампанского, уважаемые дамы и господа) Встретьте этот Новый год ярко, а проведите его еще лучше. С Новым годом)
волгoдoн
волгoдoн ответил parallels
сегодня в 18:49
parallels:
спартачи, с наступающим вас! наверное, вы уже в бане, и прочитаете поздравление завтра - но, тем не менее, поздравляю))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:47
С новым! Желаю владельцам сайта одуматься и удалить к чертям свой новый сайт!
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 18:46
С наступающим всех соккерчан!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:40
Всех с наступающим 2018 годом, с удачными выступлениями любимых команд.
С возвращением любимого СТАРОГО САЙТА( надеюсь) !
parallels
parallels
сегодня в 18:37
спартачи, с наступающим вас! наверное, вы уже в бане, и прочитаете поздравление завтра - но, тем не менее, поздравляю))
Viduka
Viduka
сегодня в 18:26
В грядущем году хотелось бы наконец увидеть шеврон Премьер-Лиги на футболках "Лидса". Понятно, что шансов на это столько же, сколько у "Милана" на Скудетто, но тем не менее.
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 18:17
А у нас пошёл снег - можете позавидовать. Землю уже укрыло, на улице -2.
Надеюсь до утра не растает)))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 18:12
С новым годом всех! На трибунах мы соперники, но в жизни все мы люди со своими историями. Всем счастья и любви!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 18:02
С Новым годом)) пусть счёт 0-3 будет провожать Реал весь 2018 год)))
Удачи Величайшему клубу всех времён Барсе))
1 трофей уже есть)) осталось ещё 2 трофея выиграть и будет 3-ий трэбл а истории Барсы))
Всем пока))
Увидимся 7-го числа когда сельта будет громить Реал))
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 17:50
С новым годом, доведите уже до ума сайт!
Всем всех благ в 2018)
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 17:50
Всех Интеристов и соккерчан с наступающим Новым Годом! Всех благ! Всем удачи. Forza INTER!!

И да вот еще что модеры и владельцы сайта...

Будьте добры!
DXTK
DXTK
сегодня в 17:49
Поздравляю соккер и всех его работников с наступающим 2018 годом......... что пожелать сайту - вернуть привычный дизайн, работникам хорошей и плодотворной работы и статей, ведь много статей не бывает.

Что самое интересно автор не поставил Тоттенхэм, где играет лучший бомбардир уходящего года Харри Кейн, есть славная победа над Реалом 3-1 на групповой стадии ЛЧ, прощание с уайт харт лейном, переезд на уэмбли................. как по мне шпоры самая яркая команда в АПЛ не только уходящего года, но и последних трех сезонов. ........ Пожелаю им оставаться такими на годы вперед...........

PS всех с наступающим новым 2018 годом.
Dark MU
Dark MU
сегодня в 17:31
С новым годом у нас наступил уже!!!
An Jo
An Jo
сегодня в 17:25
А почему в "2018" символ кубка конфедераций, который прошёл в 2017? Символ Кубка Мира как бы другой.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 17:20
Всем здоровья и благополучия!!!!. И побед любимой команды!!!
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