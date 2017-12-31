Черчесов поздравил болельщиков сборной России с Новым годом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил болельщиков национальной команды с Новым годом.



«С наступающим вас 2018 годом! Сложный и интересный нам предстоит вместе провести год. Убеждён, что он нам удастся совместными усилиями и мы будем достойными хозяевами чемпионата мира. 12-й игрок ещё никому не помешал, и нам он обязательно нужен. Будем делать всё, чтобы ваша симпатия была на нашей стороне».

Ранее Станислав Черчесов заявлял, что в плане игры сборная России сделала качественный скачок.