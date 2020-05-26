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Августиняк — самый неузнаваемый футболист

вчера, 11:56

Краткий дайджест про новинки конкурсов и их победителей.

Конкурс прогнозов

1. Теперь в линии появляются ставки не только на исход матча, но и на исход тура или события.

2. Можно детально смотреть, за какие задания накоплены очки для ставок.

Августиняк — самый неузнаваемый футболист

3. В июне будет отдельная группа со ставками только на счет. Без коэффициентов и максимальным лимитом в 500 очков.

Августиняк — самый неузнаваемый футболист

4. Решили вручать дополнительный приз по итогам года игроку, набравшему рекордное количество очков за один месяц. Пока рекорд 89425 очков.

Тесты

1. Мяч Лиги чемпионов в самом изнурительном конкурсе вырвал Роберто Баджо. Правда не совсем тот, но зато есть видео финала. А еще по итогам конкурса мы посмотрели, какие футболисты оказались самыми сложными для угадывания — это Августиняк, Меренчуков и Юсупов Артем, на каждого более 200 «промахов». Богатыми будут. А среди команд — «Вальядолид», «Леганес» и, внезапно, «Саутгемптон».

2. Сложный тест на знание пользователей soccer.ru.

3. Кому мало, вот еще много интересных тестов на знание футбольной истории: про «Зенит», «Спартак», «Ювентус», Историю чемпионатов мира, клубы России, Кубок Америки, Лигу чемпионов, Месси и Роналду, Сборную СССР, Суперкубок Испании, чемпионаты Европы и чемпионаты России.

И другие

1. После двух месяцев вынужденного перерыва возобновляется fantasy.

2. (временно на доработке) В большинство матчей из «топ-5» добавлен блок «Кто круче», где с вашей помощью ненавязчиво соревнуются похожие по ценам футболисты.

Августиняк — самый неузнаваемый футболист

3. Ну а конкурс «Мания» ждет новостей от УЕФА...

Пройди тест на знание пользователей Soccer.ru
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Mikki
Mikki ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 18:20
Привет, Роджер! Не вижу причин не поднимать)
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:28, ред.
Микки, привет! Есть пожелание сделать больше интерактива и даже есть идеи. Интересны ли такие инициативы администрации? Стоит ли мне поднимать эту тему? Если нет, просто напиши, я пойму )
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