Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

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Не пропустите самое интересное.

Покупая новый телефон, человек часто оценивает количество полезных и новых функций. А потом обычно ими не пользуется. Но кто выучил несколько полезных фишек – получает выгоду. Вручаем вам удочку от Soccer.ru. Почетным ветеранам будет полезно вспомнить, а новым читателям узнать о самых полезных функциях. Начинаем, как водится в футболе, с новостей. Можно выбрать между разными вариантами. Например, новости без слухов и мнений. Также есть опция для фанатов самых заметных и популярных персон в футболе – сортировка новостей о топ-игроках.

Дополнительная опция – просмотреть любой набор новостей строго по нужному вам турниру, например, по АПЛ . Просто и удобно:

Полезна строка поиска в новостях. Экономит время и позволяет найти нужного игрока или клуб. Также обратите внимание на выделенное ниже меню. Новости отсортированы по категориям. Удобно кликнуть на «Заграница: трансферные слухи» и получить набор новостей по теме. Ещё есть рубрики с юмором и красивой игрой в футболе, от финтов до фейр-плей.

Для творческих людей тоже прекрасный шанс развить умения. Регистрируйте личный блог и ведите его на интересную вам тему. А система блогов от сайта позволяет следить за интересными вам темами – персоналиями, топами или тренерами. Создавайте собственные записи, делитесь мыслями о футболе.

Куда без развлечений? На выбор набор конкурсов и тестов. Угадывать футболистов непросто, надо мгновенно пройтись по именам и фамилиям, счетчик времени сильно усложняет задачу. Пока только шесть человек прошли эту игру до конца. Также трудно дается угадывание логотипов отдельных клубов, особенно за пределами элитных лиг.

Формируйте свой состав в Фэнтези-футболе. Классическая игра для фанатов большого спорта позволяет проверить интуицию и оказаться самым проворным менеджером виртуальной команды. Но даже если не играете, заглядывайте на страницу Fantasy, ведь справа удобные символические сборные – имена героев последних дней.

Классика – конкурс прогнозов. Делайте прогнозы на матчи, зарабатывайте очки и лидируйте в таблицах, почувствовав себя грандами больших лиг. Также не забывайте – в конкурсе прогнозов разыгрываются приятные призы.

А чтобы вам было легче видеть будущее, знакомьтесь с важными подсказками в блоге «Бесплатные прогнозы на футбол». Никаких обещаний выиграть всё и сразу, зато актуальная статистика и дельные подсказки.

Также важная страница – калькулятор системы экспрессов. Поможет разобраться по пути к победной ставке.

Удобное меню «Матчи» позволяет ознакомиться со списком игр. Важный совет – всегда обращайте внимание на стрелочку справа, можно выбрать хоть чемпионат Египта. Там сегодня проведут два поединка.

Отдельный разговор – меню матчей. Обратите внимание на раздел «Расстановка». Можно посмотреть прогноз на стартовые составы в матче или реальный состав ближе к стартовому свистку.

Нажав на «На весь экран» в правом верхнем углу расстановки, получите доступ не только к расширенной версии, но также к информации о футболистах. Например, узнаете поближе участников схватки «Барселоны» с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов. В меню матча можно посмотреть историю встреч. Полезно перед тем, как делать прогноз на поединок.

В новостях чаще всего есть ссылки на профили футболистов или клубов. Следите за обновлениями – новостями, статистикой, комментариями пользователей. Во вкладке «Блоги» найдете заметки, связанные с персоной или командой.

Ещё одна полезная фишка, если у вас есть любимый игрок или клуб – подписка. Достаточно добавить свою команду, а потом в меню профиля перейти на вкладку «Подписки». Не пропустите важные новости.

Проверьте настройку оповещений. Выбирайте удобные для себя форматы и конкретные пункты. Полезно для участников конкурсов.

Если решили отдохнуть от Сети, но не желаете сразу узнать результат важного матча после возвращения и хотите посмотрите его в записи, то пользуйтесь простым адресом. Функция позволит скрыть результаты матчей и таблицы на 24 часа.

В конце сезона особенно актуальны правила турниров. Вкладка «Регламенты» позволяет понять, как изменился формат Лиги чемпионов и будет ли «золотой матч» в Серии А при равенстве очков между «Интером» и «Наполи».

Внизу главной страницы актуальные опросы. Выбирайте свой вариант, а с архивными опросами можете ознакомиться по этой ссылке. Страничка социологии.

Всегда обращайте внимание на мелочи, как велел Артур Конан-Дойль через вымышленного детектива Шерлока Холмса. Англичанин был фанатом футбола, а фанаты 21-го века обожают трансферы. На страницах игроков указана их актуальная оценочная стоимость – удобно сравнивать с тем, что платят клубы. Также есть страница трансферов. Там можете узнать, кого подписывают ведущие клубы. Скоро эта вкладка снова станет ещё актуальнее.

На страницах турниров опять просим обращать внимание на подменю справа. Стрелочка приведет к статистике и другим пунктам меню. Также не забывайте о таблицах. Можно изучать динамику, выбирая отрезок сезона по количеству туров. А если делаете прогнозы, то полезно оценить домашние и гостевые результаты команд.

По статистике каждый день социальные сети использует 5 миллиардов жителей планеты. Показатели вместе с разными сайтами ещё выше. Но если в океане дикого контента можно утонуть – многие соцсети излишне токсичные и провалили проверку на факты и ботов, то сайты по интересам позволяют сформировать сообщества. Общайтесь в комментариях к новостям. У этой функции тоже есть секреты, вроде «Режима инкогнито». Нажмите на маску Гая Фокса, чтобы высказать мнение под случайно выбранным ником и аватаром. Также не забывайте, что в комментариях на Soccer.ru очень удобно делиться визуальным контентом. Мемы и забавные видео делают жизнь приятнее и веселее.