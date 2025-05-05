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Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

сегодня, 14:44
Болельщики сборной России

Не пропустите самое интересное.

Покупая новый телефон, человек часто оценивает количество полезных и новых функций. А потом обычно ими не пользуется. Но кто выучил несколько полезных фишек – получает выгоду. Вручаем вам удочку от Soccer.ru. Почетным ветеранам будет полезно вспомнить, а новым читателям узнать о самых полезных функциях. Начинаем, как водится в футболе, с новостей. Можно выбрать между разными вариантами. Например, новости без слухов и мнений. Также есть опция для фанатов самых заметных и популярных персон в футболе – сортировка новостей о топ-игроках.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Дополнительная опция – просмотреть любой набор новостей строго по нужному вам турниру, например, по АПЛ. Просто и удобно:

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Полезна строка поиска в новостях. Экономит время и позволяет найти нужного игрока или клуб. Также обратите внимание на выделенное ниже меню. Новости отсортированы по категориям. Удобно кликнуть на «Заграница: трансферные слухи» и получить набор новостей по теме. Ещё есть рубрики с юмором и красивой игрой в футболе, от финтов до фейр-плей.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Для творческих людей тоже прекрасный шанс развить умения. Регистрируйте личный блог и ведите его на интересную вам тему. А система блогов от сайта позволяет следить за интересными вам темами – персоналиями, топами или тренерами. Создавайте собственные записи, делитесь мыслями о футболе.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Куда без развлечений? На выбор набор конкурсов и тестов. Угадывать футболистов непросто, надо мгновенно пройтись по именам и фамилиям, счетчик времени сильно усложняет задачу. Пока только шесть человек прошли эту игру до конца. Также трудно дается угадывание логотипов отдельных клубов, особенно за пределами элитных лиг.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Формируйте свой состав в Фэнтези-футболе. Классическая игра для фанатов большого спорта позволяет проверить интуицию и оказаться самым проворным менеджером виртуальной команды. Но даже если не играете, заглядывайте на страницу Fantasy, ведь справа удобные символические сборные – имена героев последних дней.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Классика – конкурс прогнозов. Делайте прогнозы на матчи, зарабатывайте очки и лидируйте в таблицах, почувствовав себя грандами больших лиг. Также не забывайте – в конкурсе прогнозов разыгрываются приятные призы.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru А чтобы вам было легче видеть будущее, знакомьтесь с важными подсказками в блоге «Бесплатные прогнозы на футбол». Никаких обещаний выиграть всё и сразу, зато актуальная статистика и дельные подсказки.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Также важная страница – калькулятор системы экспрессов. Поможет разобраться по пути к победной ставке.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Удобное меню «Матчи» позволяет ознакомиться со списком игр. Важный совет – всегда обращайте внимание на стрелочку справа, можно выбрать хоть чемпионат Египта. Там сегодня проведут два поединка.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Отдельный разговор – меню матчей. Обратите внимание на раздел «Расстановка». Можно посмотреть прогноз на стартовые составы в матче или реальный состав ближе к стартовому свистку.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Нажав на «На весь экран» в правом верхнем углу расстановки, получите доступ не только к расширенной версии, но также к информации о футболистах. Например, узнаете поближе участников схватки «Барселоны» с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов. В меню матча можно посмотреть историю встреч. Полезно перед тем, как делать прогноз на поединок.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

В новостях чаще всего есть ссылки на профили футболистов или клубов. Следите за обновлениями – новостями, статистикой, комментариями пользователей. Во вкладке «Блоги» найдете заметки, связанные с персоной или командой.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Ещё одна полезная фишка, если у вас есть любимый игрок или клуб – подписка. Достаточно добавить свою команду, а потом в меню профиля перейти на вкладку «Подписки». Не пропустите важные новости.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Проверьте настройку оповещений. Выбирайте удобные для себя форматы и конкретные пункты. Полезно для участников конкурсов.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Если решили отдохнуть от Сети, но не желаете сразу узнать результат важного матча после возвращения и хотите посмотрите его в записи, то пользуйтесь простым адресом. Функция позволит скрыть результаты матчей и таблицы на 24 часа.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

В конце сезона особенно актуальны правила турниров. Вкладка «Регламенты» позволяет понять, как изменился формат Лиги чемпионов и будет ли «золотой матч» в Серии А при равенстве очков между «Интером» и «Наполи».

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Внизу главной страницы актуальные опросы. Выбирайте свой вариант, а с архивными опросами можете ознакомиться по этой ссылке. Страничка социологии.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

Всегда обращайте внимание на мелочи, как велел Артур Конан-Дойль через вымышленного детектива Шерлока Холмса. Англичанин был фанатом футбола, а фанаты 21-го века обожают трансферы. На страницах игроков указана их актуальная оценочная стоимость – удобно сравнивать с тем, что платят клубы. Также есть страница трансферов. Там можете узнать, кого подписывают ведущие клубы. Скоро эта вкладка снова станет ещё актуальнее.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

На страницах турниров опять просим обращать внимание на подменю справа. Стрелочка приведет к статистике и другим пунктам меню. Также не забывайте о таблицах. Можно изучать динамику, выбирая отрезок сезона по количеству туров. А если делаете прогнозы, то полезно оценить домашние и гостевые результаты команд.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

По статистике каждый день социальные сети использует 5 миллиардов жителей планеты. Показатели вместе с разными сайтами ещё выше. Но если в океане дикого контента можно утонуть – многие соцсети излишне токсичные и провалили проверку на факты и ботов, то сайты по интересам позволяют сформировать сообщества. Общайтесь в комментариях к новостям. У этой функции тоже есть секреты, вроде «Режима инкогнито». Нажмите на маску Гая Фокса, чтобы высказать мнение под случайно выбранным ником и аватаром. Также не забывайте, что в комментариях на Soccer.ru очень удобно делиться визуальным контентом. Мемы и забавные видео делают жизнь приятнее и веселее.

Разнообразные конкурсы, футбольное общение и полезные фишки. Секреты функционала Soccer.ru

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Сегодня, 09:00
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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:38, ред.
На телефоне после обновления глючное всё стало, куда не зайду везде всё уменьшено в два раза и занимает половину экрана мелким текстом где ничего не видно, а вторая половина экрана пустая. Приходится каждую новость, или карточку матча в ручную увеличивать. Началось именно после обновления интерфейса. Очень неудобно. Не знаю только ли у меня так или это всеобщая проблема и какой хэштег правильно в таких случаях ставить
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 15:02, ред.
Всё хорошо, одна претензия. Началось красиво - с нового телефона... а потом все скриншоты с компьютерной версии. А ведь да, большинство, вероятно, читает как раз с телефона сайт. Кто давно на Соккере, те и так в функционале разбираются, по крайней мере интересующего их. А новички, на которых по большей части и рассчитана статья, после неё ничего не поймут. 🤔
Гость
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