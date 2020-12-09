11 фич Soccer.ru, про которые вы могли не знать

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вчера, 18:42

Как отсеивать ненужные новости и блоки, смотреть Лигу чемпионов по четвергам, слушать статьи, делать ставки без нервов и кое-что еще.

Сразу оговоримся, что некоторые фичи требуют авторизации, т.к. иначе при переходе на другое устройство они работать просто не смогут (как, например, скрытие счета матчей).

«Сливай воду»

«Это была очень сложная игра», «„Бернли“ — очень сильная команда», «Мы хотим обыграть „Лейпциг“» — теперь очевидных капитанов команд можно не читать, если нажать кнопку «Без мнений и слухов». Да, о возможном переходе Неймара в «Реал» от очередного испанского источника там тоже ни слова.





«Сливай воду». Часть вторая

Все так или иначе любят минимализм. Но у всех разные представления о том, что все-таки должно остаться. Soccer.ru/off — это не английское ругательство, а десять галочек, которые можно убрать и сделать сайт проще.

Рыбный день — это когда с утра до вечера Лига чемпионов

а) Смотреть футбол, зная счет — не так интересно,

б) Начинать в одно время матчи МЮ — ПСЖ , «Боруссия» — «Лацио», «Севилья» — «Челси», да что там, «Брюгге» — «Зенит» — преступление против футбола.

Если напротив обоих пунктов вы, как и мы, поставили галочку, то запоминайте еще один несложный адрес — soccer.ru/1, там тоже есть супер-кнопка, нажав которую, сайт преобразится — пропадут даже турнирные таблицы из матчей. А при переходе в матч сразу откроется страничка с расстановкой игроков. И пусть весь мир подождет, пока вы смотрите записи.

При этом отключить данный режим можно не только со страницы «1», но и прямо из матча, нажав на «?:?» в месте для счета. Но даже в этом режиме остается возможность посмотреть все подробности в закладке «протокол», ведь на практике лень каждый раз включать/выключать режим.

По IP вычислят, а по нику нет

Заключительный пункт, касающийся скрытия ненужного — режим инкогнито, для тех, кто любит комментарии. Ник и аватар рандомно меняются, профиль пустой. Включить/отключить можно прямо рядом с кнопкой «Отправить».

Ну красиво же

Помимо традиционной расстановки в матче в виде маек, можно выбрать и полноэкранную с фотографиями футболистов. А если навести курсор на любого игрока, то можно посмотреть подробную информацию о нем, вплоть до статистики текущего сезона. «Мастхэв» при просмотре матча, особенно если он без приставки «топ».

Как у ESPN

Если вы сидите в полной версии и у вас нет аккаунта на Соккере, то вот небольшая причина его завести — авторизованные пользователи могут выбирать в ленте матчей нужную информацию еще до клика, просто наведя курсор.

Первая всегда «матч», а вторая, до игры — «новости» (если есть) или «статистика», во время и после игры — «расстановка».

И тут ставки

Самый надежный тип ставок — система, но очень уж он мудреный, и без калькулятора не разобраться. Это, безусловно, не наше изобретение, но в разделе odds такая вещь незаменима. Для тех, кто не знает, как это работает — берете, например, четыре события в систему «2/4», и даже если что-то пошло не так — в половине матчей ошиблись, то плюс-минус, в зависимости от коэффициента, получите возврат. Согласитесь, при таком раскладе смотреть футбол куда спокойнее.

А если не уверены, что сможете угадывать хотя бы половину, то можно потренироваться в нашем конкурсе прогнозов, где, к слову, буквально на прошлой неделе мы расширили линию, и теперь, помимо исходов и тоталов появились, например, азиатские и европейские форы (пока недоступно для новых аккаунтов).

Футбол в жанре «фэнтези»

Еще один способ проверить свои знания — «fantasy-футбол». В отличие от конкурса прогнозов, тут надо угадывать достижения игроков, а не команд. Все участники набирают 11 игроков из топ-5 чемпионатов, а также РПЛ (не более трех из одной команды) и побеждает тот, чьи кудесники мяча сделали больше результативных действий. Это удивительно, но тройка лучших игроков за ноябрь выглядит так: Крузе («Унион»), Мхитарян («Рома»), Фолланд («Монако»).

А вот как на данный момент выглядит тройка лучших в блоках «Кто круче?»: Жиру, Ибра, Варди. Игроки для «дуэлей» в матчах подбираются по одинаковой позиции и примерно одинаковой цене.

С плеером, веером

Вы уже знаете про наличие аудиоплеера в статьях, но вот еще страничка, с которой удобнее в дороге. Здесь в плейлисте сразу все статьи, а после окончания одной аудиозаписи автоматически включается следующая.

Берегите зрение

Но послушать можно не только статьи, но и даже матчи. В закладке оповещений любого матча отмечайте «звуки в матче» и все ключевые события будут озвучены соответствующей реакцией трибун. Удобно, если, например, параллельно смотришь другую игру и нет желания постоянно поглядывать в телефон.

Бонус — в разработке

Оповещения с сайта можно будет получать не только в колокольчик, браузер или на почту, но и в телеграм.

А еще авторизованные пользователи могут ставить оценки статьям. Поставьте этой пятерку, ведь в ней не использовано ни одного восклицательного знака.